

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 21:21

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الذين كتبوا ويكتبون عن اجراءات دونالد ترامب المُجحِفة بحقّ العراقيّين (ولا يعنيني هنا غيرهم) ، كُتّابٌ جادّون ، و عميقون ، يرفضون التبسيط والتسطيح والتسفيه والسُخرية.

كنتُ أريدُ ان أكتبَ مثلهم ، فلم أسْتَطِعْ . مسَحوا الأرض بدونالد ترامب ، بينما بعض محافظاتهم (ولا اتحدّث هنا عن محافظات كردستان) لا تسمحُ (الآن ، وفي هذه اللحظة بالذات) لساكنِ محافظةٍ أخرى (مُجاوِرَة لها) بالمبيتِ ليلةً واحدةً في فنادقها(الشبيهة ببرج ترامب) دونَ كفيل ضامِن .. لأنّ هذا الضيفَ "الطاريء" قد يكون "ارهابيّاً" ، وإنّ وجوده في المحافظةِ ليلاً (لظرفٍ قاهِر) قد يشكّلُ خرقاً أمنيّاً . ولأنّ مسؤوليها الأمنيّين لا يقبلونَ بذلك .. مع أنّهم يقبلونَ أو يغضّونَ النظرَ عن اشياء كثيرةٍ عداه ، هي في كلّ الأحوال ، وبجميع المقاييس ، أكثرُ خطورةً ، وأشدُّ فَتْكاً بالمحافظةِ وأهلِها.

كنتُ أريد أنْ أكتب مثلهم ، فلم أستطِعْ . تذكّرتُ يوماً من الماضي ، ذهبنا فيهِ كسُيّاحٍ بجيوبٍ مليئةٍ بالدولارات الى دول أوروبا "الشرقية" في العام 1979 .. وكيف أنّ البوليس "الاشتراكي" قد نزعَ عنّا كامل ملابسنا في قطارٍ كان يعبرُ بنا الحدود الرومانية - الهنكاريّة ، بقصد التفتيش الروتينيّ ، وترك كلّ سيّاح الجنسيات الأخرى تتفرّجُ علينا (ربّي كما خلَقْتني) ، وفي الهواء الطَلِق .. لا لشيء ، إلاّ لكوننا نحمل جواز السفر العراقي ، ولا جواز سواه . أمّا يوغسلافيا( التي كانت صديقةً جدّاً للعراق في ذلك العام ، وسبق لطوابير طويلة من العراقيين وإنْ وقفتْ لساعاتٍ على طول طريق مطار بغداد الدولي لاستقبال رئيسها المُناضل ، الرفيق جوزيف بروز تيتو) ، فلم تسمح لنا بدخول أراضيها أصلاً.

كنتُ أريد ان أكتبَ مثلهم ، فلم أستطِعْ . لأنّ الكثير من الدول الشقيقة والصديقة لا تمنحُ العراقيّين "الفيزا" منذُ قرون ، وتمنعهم بشكلٍ مؤسّسيٍّ و مُمنهَج ، من دخول أراضيها ، حتّى وإنْ كان ذلك لأسبابٍ انسانيةٍ قاهرة ، أو تلبيةً لدعوةٍ رسميّةٍ من جهةٍ تابعةٍ لها ، أو مقيمة في أراضيها ، للاشتراك في مؤتمر علمّي ، أو فعاليّة أدبية .

كنتُ أريدُ أن أكتب مثلهم ، فلم أستطِعْ . تذكّرتُ كلّ "القواعد" والسلوكيّات العامّة الباقية والمديدة لدى الكثير من الدول والشعوب في سلوكها معنا ، وتجاهلتُ بعض الاستثناءات ، فهي مجرّد استثناءاتٍ و حالاتٍ نادرةٍ تحدثُ هنا وهناك ، ولا يمكنُ أن تكونَ أساساً لسلوكٍ راسخٍ في التعاملِ معنا على أيّة حال .

كنتُ أريد أنْ أكتب مثلهم ، فلم أستطِعْ . استعرضتُ كلّ الحمقى الذين تسلَطوا على رقابِنا ، و قادونا عقوداً مريرةً من هاويةٍ إلى أخرى ، ومن حربٍ الى حرب ، ومن محنةٍ الى أخرى ، و ما يزالون .. ونحنُ خاضِعونَ كدجاج المائدة ، وخانعونَ كخراف المسالِخ ، و مع ذلك فنحنُ نكتبُ بكلّ هذه الحماسة و"الحماوة" عن ترامب ، ولا نستحضِرُ سوى ترامب ، وننسى أنفسنا ، وأولي الأمر منّا .

لهذه الأسباب وغيرها ، فإنّني لن أكتبَ عن ترامب مثلهم .

سأكتبُ ما يحلو لي .. فقد شبعتُ من الغَمّ ، واكتفيتُ من الكَمَد .

سأكتبُ من شدّةِ قهري أنّنا :

لا نحتاجُ الى مُحلّلين استراتيجيين ، ومراكز بحوث ، وخلايا أزمة ، وحروب باردة وحارّة .. وحروب بالوكالة ، وحروب استعراض ، وحروب "ديلفري" .

لا نحتاج لتصريحات ، وتشنجّات ، وعنتريّات ، ومغَص كُلَوي في الفضائيّات ، وتغريدات ، و فيسبوكيّات .. للردّ على ما فعلهُ ، وما سيفعلهُ بنا ، السيد الرئيس دونالد ترامب في كلّ يوم ، وفي كلّ ساعة ، بل وفي كلّ لحظة .

ما نحتاجه فقط .. هو مارلين مونرو .

مارلين التي ستغنّي لهُ : Happy Birthday, Mr. President

كما غنّتْ لـلرئيس الأسبق جون كينيدي ، وسترونَ كيف سيتحوّل برمشةِ عَيْنٍ إلى حمامة.

هل تعتقدون أنّ جون كينيدي كان سيكونُ رئيساً رائعاً و"عظيماً" ، لو لم يعشق هذه المرأة ، أو تعشَقَه ؟.

هل تعتقدون أنّ جون كينيدي كان سيكونُ رئيساً رائعاً و"عظيماً" ، لو لم تنتحِرْ هذه المرأة قبله ، ويتمّ اغتيالهُ لاحِقاً ؟.

لا نحتاجُ الى استراتيجيات .. وتكتيكات .. وصواريخ باليستيّة.

نحتاجُ ، فقط، الى امرأةٍ شاسعة الأنوثة ، تتحدّثُ بلُغةٍ ، وتُغنّي بلكنةٍ يفهمها السيد الرئيس دونالد ترامب .. وإلاّ فإنّنا جميعاً (بما فينا السيد ترامب نفسه) ذاهبونَ كلّنا الى الجحيم.

نحتاجُ ، فقط، الى امرأةٍ من طراز مارلين مونرو .. وليس من طراز تيريزا ماي ، وأنجيلا ميركل.

أين أنتِ يا مارلين الحُلوةَ العذبة.. لينقذنا حضوركِ البهيّ .. من كلّ هذا اللغو.. وكلّ هذا الوجع؟.

اذا لم تصدّقوا ذلك .. وأردتم أن يقترنَ "تحليلي" الاستراتيجيّ هذا بـ "أدِّلَةٍ ماديّةٍ ملموسة" .. فليسَ عليكم سوى أنْ تستمعوا الى مارلين مونرو وهي تغنّي للسيد الرئيس جون كينيدي في عيد ميلادهِ الميمون .. وأنْ تنظروا الى صورتها معه ، بفستانها اللؤلؤيّ (على الروابط الموجودة في يوتيوب وجوجل) .

واللهُ على ما أقولُ .. شهيد .