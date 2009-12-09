

مهدي أمين ستوني

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 21:13

المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق









نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان, الرجل الذي أثير حوله الكثير من الكلام وخاصة في الآونة الاخيرة حين تعرض اقليم كوردستان لازمة اقتصادية حتى لم تستطيع الحكومة من صرف رواتب الموظفين, وتعرض البارزاني لإنتقادات كثيرة وخاصة من قبل حركة التغير واتهموه بفشل سياسته في إدارة ملف النفط في أقليم كوردستان العراق. وما نحاول معرفته هنا في هذا المقال هو الاجابة على هذا السؤال: هل فعلا فشل السيد نيجيرفان بارزاني في سياسته النفطية؟ ولمعرفة الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال وبعيدا عن التعاطف مع السيد نيجيرفان البارزاني أو مع معارضه لا بد من دراسة وضع الأقليم قبل وبعد استلام البارزاني لهذا الملف ومعرفة السلبيات والإجابيات التي حصلت خلال هذه الفترة ومن ثم ندع الحكم للقارئ حتى يجيب بنعم او لا على هذا السؤال.

اولا: حين استلم السيد نيجيرفان البارزاني رئاسة الوزراء في عام 2006 لم يكن هناك شئ اسمه نفط الأقليم. ولكن استطاع السيد نيجيرفان ان يقنع شركات العملاقة في مجال النفط مثل إكسون موبيل وشيفرون وغيرها من الشركات النفطية العالمية من أن يستثمروا في الأقليم, في وقت لم يتم فيه إقرار قانون النفط والغاز في برلمان العراق, وليس للكورد كيان مستقل. وشكل هذا تحديا كبيرا بالنسبة لهذه الشركات ولكوردستان لان حكومة المالكي حينها صرحت بانها لا تعترف بهذه العقود وانها غير قانونية ومخالفه للدستور. ومع ذلك فقد أبريمت هذه العقود مع هذه الشركات, ووضع اسم كوردستان على خارطة الطاقة العالمية.

وبذلك اعطا هذا الحدث أهمية كبيرة لكوردستان من الناحيتين الاقتصادية والسياسية وامتلك الكرد ايضا ورقة ضغط فعالة في مفاوضته مع بغداد والدول الاقليمية ولولا هذه الورقة لما استجابات امريكا سريعا للكرد حين اقتربت داعش من اربيل في عام 2014. وهذه الورق هي نفسها التي جعلت من نوري المالكي ان يقف ضد شخص البارزاني وضد تمرير قانون النفط والغاز في برلمان العراق في عام 2007, لانه ادرك أهمية ما يقوم به نيجيرفان البارزاني بالنسبة لإقليم كوردستان. وجعلت تركيا ان تغير سياستها تجاة الأقليم 180 درجة... تلك هي السياسة مصالح مشتركة ولكن يجب ان يكون هناك من يملك الحنكة السياسية لتحقيق هذه المصالح لبلده.

واما الخطوة الثانية التي خطّها نيجيرفان البارزاني في سياسته النفطية والتي تعتبر باعتقادي خطوة مهمة وشجاعة والتي ازعجت كثيرا المالكي واعداء الكورد في الداخل والخارج فقد كانت خطوة بيع النفط دون الرجوع الى بغداد. إن اعلان الاستقلال الاقتصادي للأقليم يعتبر أول مرحلة من مراحل العملية لإعلان الدولة الكردية والتي بدونها لا يمكن لأي كيان سياسي ان يكتب له النجاح و الاستمرار. علما ان البارزاني لم يلجاء الى استخدام هذه الورقة إلا بعد ان تجرئ نوري المالكي وقطع قوت الشعب الكوردي.

ولكن القدر لم يحالف الكورد قيادة وشعبا وبدأت اسعار النفط بالهبوط ما تسبب لازمة اقتصادية ليست لكوردستان فحسب بل لكل الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط مثل روسيا وايران والسعودية وجعلت من فنزويلا ان تعلن الطوارئ الاقتصادي في البلد. رب سائل يسأل لماذا إذا.. العراق لم يتأثر وما زالت توزع رواتب الموظفين بانتظام ؟ الجواب هو لان العراق سحب من احتياط البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة ما يقارب ثلاثين مليار دولار ليغطي هذا العجز, حيث كان احتياطي العراق من العملة الصعبة قبل هذا الهبوط تقريبا ثمانين مليار دولار.

واستغل المعارضين للسيد نيجيرفان بارزاني هذه الظروف وروجوا للرأي العام أن الاخير فشل في سياسته النفطية وان سبب الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقليم هو بسبب السياسات الخاطئة للسيد نيجيرفان بارزاني في إدارته لملف النفط. لذلك اقترحت حركة التغير انه يجب الرجوع الى بغداد وتسليم نفط كوردستان الى سومو ثانية. في الحقيقة هذا خطأ كبير ويجب ان لا تفكر به حكومة الاقليم لانه باعتقادي ان تسليم نفط كوردستان لة شركة سومو هو خيانة لدم الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما لديهم من اجل كورد وكوردستان.

في اعتقادي المتواضع أن الخطاء الوحيد الذي وقع فيه السيد نيجيرفان البارزاني في إدارته لملف النفط هو إعطائه آشتي هةورامي وزير الموارد الطبيعية في الاقليم الثقة الزائدة عن حده ما جعله يحرج السيد نيجيرفان بارزاني لعدة مرات وجعل الناس تعتقد ان نيجيرفان بارزاني فشل في سياسته النفطية وخاصة تصريحات آشتي هةورامي الاخيرة من خلال مشاركته في ميري (MERI) والمؤتمر الاخير في لندن حيث جعل من مواطني كوردستان ان يفقدوا الامل في كل شئ.

لذا ارجو من السيد نيجيرفان بارزاني أن يأخذا هذا بنظر الاعتبار في الكابنة الوزارية القادمة.