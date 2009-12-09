

نبيل عودة

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 13:32

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









شذرات فلسفية -7



نبيل عودة





عانت الماركسية من عدم وضوح وقصور فكري لقادة "المجتمع الجديد" (الاتحاد السوفييتي) ينبع أساسا من عدم تطوير الماركسية لمفهوم الدولة الاشتراكية، الدولة التي ستبني المجتمع الجديد. وظلت الدولة الرأسمالية (العتيقة) هي الجهاز الذي كلف ببناء النظام الاشتراكي الجديد.. كل ما جرى ان السيد تغير ولم يتغير نهج الدولة او النظام.



تقوم نظرية الثورة الماركسية على مبدأ يقول ان "على الثورة ان تستمر حتى القضاء على الطبقات المالكة بشكل عام"، فيما بعد طور ماركس نظريته بقوله أن "الكلام لا يدور حول تغيير الملكية الخاصة او القضاء على قسم من قوانين البرجوازية، بل إنشاء "المجتمع الجديد". طبعا هذا التعريف عقلاني ومتزن، لكن للآسف جرى تجاهله والالتصاق بالمقولة القديمة!!



قصة فلسفية من الفلسفة الاغريقية

قانون العلوم

ديميتري: توجد الكثير من الفلسفات المنافسة، كيف اعرف أي فلسفة هي الصحيحة من بينها؟

طاسو: من قال انه توجد فلسفة صحيحة؟

ديمتري: لماذا تجيبني دائما بسؤال؟

طاسو: هل لديك مشكلة بذلك؟

ديميتري: صدقني لا اعرف حتى لماذا سألتك أصلا. توجد أشياء ببساطة صحيحة، مثلا: 2+2=4

طاسو: كيف تستطيع ان تكون متأكدا من ذلك؟

ديميتري: لأني أثيني ذكي جدا.

طاسو: كونك أثيني هذا موضوع آخر. لكن السبب الذي يجعلك متأكدا من 2+2=4 ان الجواب يعتمد على قوانين العلوم التي لا يمكن الشك بها.



أصل كلمة العلم هو من اليونانية "لوجوس" (Logos) والتي فسرت تفسيرات مختلفة منها "السبب" ، "الفكر"، "الافتراض" والبعض فسرها ب "علم المنطق".



القفزة الكبرى في فلسفة العلوم كانت في القرنين التاسع عشر والعشرين. طبعا قرننا الحادي والعشرين احدث قفزة هائلة في فلسفة العلوم.. مطلقا العقل البشري والوعي الإنساني إلى عوالم لا حدود لها. من المذهل ان نقارن بين مجتمعات تعيش على هامش الحضارة العلمية والعالمية، ومجتمعات جعلت من العلوم رافعة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ،لأن العلوم في جوهر أي حضارة ولا تقدم حضاري بدونها



تبني فلسفة العلوم الكثير من دراساتها على ما يعرف ب "علاقات الاستدلال" بين الفرضيات أو النظريات المختلفة. نجد هنا ان "الأبستمولوجيا" التي هي فرع من فروع فلسفة العلوم وتعني "دراسة العلم" اثارت اهتمام العديد من العلماء العرب والمسلمين بنظريات المعرفة ومن أشهرهم المعتزلة والأشعرية وابن سينا وابن رشد والغزالي.



قيمة النظريات العلمية، أو ما يعرف بفلسفة العلوم يمكن تلخيصه بان الوعي الإنساني يفقد فائدته بدون ان تؤكده النظريات العلمية. نحن لا نتحدث عن ميراث فكري ينقل بالوراثة ويجعل الأكثرية المطلقة من البشر منغلقون فكريا ووعيا عن فهم أي معيار خارج موروثاتهم ، حتى الأرض رفض بعض "علمائهم" كرويتها واعتبروا المسألة فكر استعماري.. ويرون بكل محاولة لنقض ما نقل إليهم بالرضاعة، أو بالتلقين الذي يشل التفكير ويقمع العقل، خروجا عن الصحيح وضلال ما بعده ضلال.



ميكافيلي: الابن قادر في الحفاظ على توازنه عند فقدان والده، لكن فقدان الورثة سيدفعه الى الياس.

نيتشه: على الآباء ان يجهدوا ويعملوا كثيرا جدا ليكفروا عن انهم خلقوا اولادا.

أرسطو: الانسان هو المخلوق الذي يعرف مكانته في العالم.

فرانسيس بيكون: بنو الانسان ليسوا المخلوقات التي تمشي منتصبة القامة، انما آلهة من ابناء الموت.

هيرقليطوس: لن يكون جيدا شعور الانسان الذي تتحقق كل طلباته.

فولتير: كل انسان هو نتاج الفترة التي يعيش فيها، فقط قلائل قادرين ان يتساموا أعلى من أفكار فترتهم!!

شتراوس: العالم بدأ بدون الانسان وسيصل نهايته بدونهم.

ميخائيل دي مونطين: أشياء كثيرة خدمتنا أمس كمبادئ للإيمان، وأما اليوم فهي مجرد اساطير بالنسبة لنا!!

سانكا: النجاح يقدس حتى الجرائم الأكثر وحشية.

سانكا: الموجود بكل مكان ، هو ليس بأي مكان!!

قول مجهول الهوية: العادة التي لا نوقفها، تصبح بسرعة شيئا ضروريا.

رالف والدو إمرسون: الانسان الذي يفكر هو انسان حر!!

هنري ديفد ثورو: ما اكثر الناس الذين فتحوا صفحة جديدة بحياتهم بعد قراءة كتاب جديد. وقال ايضا: ليست كل الكتب مملة مثل قراءتها.

وصف ماركس الابتذال ب "تفاهة الأعمال وعظمة الأوهام" – الابتذال هو ظاهرة تشمل مجالات انسانية كثيرة، بدءا من العلوم وصولا الى القيم الحياتية، وتفكير شخصي محدود الفهم، الابتذال يفقد الانسان كرامته الشخصية أيضا!!

من جعبتي

الأولاد يحتاجون الى نموذج شخصي لاعتماده في تطورهم وليس الى عسكري يعاملهم بالأوامر حتى لو كان والدهم!!

يبدأ الايمان تماما من النقطة التي يكون فيها العقل منفعلا ويتوقف حين يصبح العقل فعالا!!

القمع خلق العبودية وجبن العبيد يجعلهم عبيدا للأبد.

الممارسة العملية في أي مجال ثقافي او فني او ابداعي متنوع هي في جذور نشوء المفاهيم والقيم المتنوعة التي ترشد الانسان وتثري عالمه الفكري وقدراته على التعامل مع محيطه ، وبما ان المفاهيم والقيم هي نسبية ، في ليست ثابتة مطلقة ، بل متحركة مرنة ومتغيرة.





nabiloudeh@gmail.com