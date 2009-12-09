التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - احمد رمزي - يا من تراني جالساً وافكر
|
|
يا من تراني جالساً وافكر
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
- رسالة افريقيا لترامب : -- افريقيا مزدهرة ومستقرة مفتاح نجاح ...
- معرض لأفضل ما رسمه بيكاسو -
- -الجاذبية- يتصدر قائمة الأفلام بحسب إيراداتها في دور السينما ...
- حفل توقيع كتاب -أموت في الانحراف- للكاتب الساخر وائل الملاح ...
- الـ مِشْ مُعَلّقات للشاعر والكاتب والصحفي عبد الجليل الشرنو ...
- صدر حديثا ديوان -فلا تعتب عليهم- للشاعر حسن الحضري
- حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية -قلب مهزوم- للكاتب الصحفى ...
- ندوة لمحاورة الكاتبة الإيطالية ميلّا فينتوريني
- قطر: اليوم انطلاق فعاليات العام الثقافي “قطر - ألمانيا 2017” ...
- سباستيان باري يفوز بجائزة -كوستا- الأدبية للمرة الثانية
المزيد.....
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين
- كوميديا الوهراني في سرد الرسائل والمنامات / قصي طارق
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - احمد رمزي - يا من تراني جالساً وافكر
|