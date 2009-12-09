

احمد رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 13:31

المحور: كتابات ساخرة









ذهبت الى العلية و وجدت صندوق قديم، ازحت الغبار عنه و فتحته

وجدت بداخله قصص وحكايا غريبة رواها جدي، امسكت قصاصات الورق و قرأت ما بداخلها وسافرت بعبق التاريخ

وصلت الى عاصمة العرب ولم اجد فيها شخصاً يتحدث عن مذهبه وفكرت بما وصلنا اليه الأن لأجد الذبح والقتل والسحل

بإسم الطوائف فتحت عيني.. امسكت قصاصة اخرى وسافرت لأم الدنيا لأجد العبيد ووتجار الرقيق وعدت لأفكر الى ما وصلنا اليه الأن لأجد القديم ليس بعيدا عن ما يحدث اليوم، حزنت و اغلقت الصندوق لأني وجدت قصاقة تتحدث عن بلاد الحجاز فصمت لأن الحال اليوم ليس افضل من الأمس لكن الأمس كان اجمل من اليوم ...

لان الحجاز اليوم في زمن القحل والكبت

حملت الصندوق و رميته في العلية و اغلتقها و لن اعود لها ابداً لأن فتح الصندوق كان خطأ منذ البداية.



