

يوسف جريس شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 13:31

المحور: المجتمع المدني









في الكنيسة وأقسامها

في معاني استعمال خدمة القداس {رقم 5}.

يوسف جريس شحادة

كفرياسيف_www.almohales.org

:" أليس من مهام الخوري الدك ثور أن يقوم بفعاليات روحية مثل صلاة غروب، تنشئة مسيحية وتفسير الإنجيل لكي نسأله أسئلة بما انه عضو في مجمع استحداث وتجديد مفردات لغوية مسيحية لاهوتية من طراز العام 2100 ؟أم همّه أن يكون زلمة حكومة "من فمه اعترف وبنفسه وان كذب نتحدى على الملأ. أيجرؤ أن يكذب وينكر انه قال مهددا الوكيل:" وراي 350 زلمة ضريبة عصي" نحن وراءنا قانون الدولة ومركز الشرطة يا خوري مربّي أنت؟}.

{من كتابنا القداس الإلهي}.

خروج الكاهن لأوّل مرّة من الباب الشمالي يسمى "الايصودون الصغير".

+ من يمشي أولا حاملي الشمع أم الصليب أم المراوح ولماذا الترتيب؟هل هو مهم؟أم كما يشاء الخوري الدكتور؟ وما دلالة كل واحدة منها؟

+ معنى حمله للإنجيل؟كيف يجب أن يحمله؟

+ "صوفيا أورثي" لماذا يحني رأسه؟ دلالة لأي شيء؟

+دخوله مع الترنيم؟ما القصد والمعنى أم هي مجرد تتميم واجب كما يقول احد الحوارنة؟

+لماذا التبخير أمام الإنجيل أثناء الدورة ؟ وإذا الخوري يختنق من البخور أو من حامله؟ فهل يمكن أن نستغني عن البخور؟

+ معنى ترتيل الخوري للتسبيح المثلث التقديس؟ لشو يا حبيبي الخوري؟

+قراءة الرسالة لماذا ؟يا بونا الحبيب؟ هل يمكن تغييرها ؟أليس الخوري المغوار "قدّيس"؟

+ الإنجيل المقدس لماذا نقرأه؟ ما الرمز والمعنى؟

+ التبخير بعد الرسالة وقبل الإنجيل دلالة على؟

+ الايصودون الكبير وبالعامية دورة الكأس؟ لشو هاي ؟والصينية لكأس النبيذ من صنع اللينة؟ يا بونا الخوري ؟والأغطية تارة ننساها على المذبح وتارة على الظهر؟وتارة على اليد وتارة في الجارور؟علام يرمز الدخول الكبير؟

+يقول الخوري حين يضع الكأس على المائدة :أن يوسف الحسن...؟ لماذا؟ما العلاقة هنا؟

+ عبارة رهيبة يا خوري:" ومتى قدّمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك قربانك على المذبح واذهب وتصالح مع أخيك وتعال حينئذٍ وقدّم قربانك" هنا لا بد من الوقوف والتوقف: إذا الخوري المخاصم القندلفت وأغلبية الرعية لا يمكن له ن يقيم الذبيحة الإلهية؟ هل هذا التجاوز من مسؤولية المطران أم الخوري؟ إذا سقوط جسد ودم الرب كل قداس وللتدقيق: إما الجسد يسقط أو الدم أو كلاهما معا، هذه علامة سماوية ربية دالة على غضب الله من الخوري وعليه.

لكن علينا أن نسال هل في هذه الحالة حين انسكاب الدم أرضا،هل يكفي وضع قطعة قماش وشمعة وانتهى الأمر؟ ألا يجب أن يطهر المكان بالكحول المغوار؟ هل هي قضية لعب وبيع بنادورة في السوق؟ لو حدث مثل هذا في كنيسة اورثوذكسية لخلع الخوري وقطعوا خدمته.

+ قبل نؤمن ورد في كتاب الليترجيا الإلهية :" الأبواب الأبواب" نعلم أن الكتاب لا يلزم في الكنيسة الرومية الملكية الكاثوليكية فهو بمثابة حبر على ورق فقط لا غير،فكل خوري الله في كنيسته، لكن السؤال:لماذا الكنيسة الأم الاورثوذكسية ملزمة هي بقول العبارة؟ما معناه يا خوري دكتور؟ فإذا ما من حاجة لقول "الأبواب" لماذا مكتوبة؟ولماذا الاورثوذكس يلزمون؟حتى إن غياب الموعوظين فيجب أن تقال لان التفسير لاستخدامها هو:" أكمل الناقص يا بونا.. يا دكتور".

+عند صلاة قانون الإيمان يرفرف الخوري بالستر؟ إشارة إلى ماذا؟

ما الأهم الانشغال بالفسق والخيانة وتكسير رؤوس وسقوط الجسد كل احد أم الإجابة على هذه الأسئلة؟ أليس هذا دلالة على غضب الله على الخوري وينعكس على الشعب؟

{من كتابنا القداس الإلهي}.

قال احد الآباء القديسين:"إن القداس هو قوّة إلهية فاعلة بواسطة الكهنة المستقيمي الرأي فقط. محوّلة الخبز والخمر وناقلتهما إلى جسد ودم السيد يسوع المسيح.بصلوات وطلبات صادرة عن قلبٍ منسحق مملوء من الايمان والرجاء الوطيد بالرب الاله وبعنايته القدوسة وقدرته الالهية التي حوّلت الماء خمرا في عرس قانا الجليل".

1 _ يقول يوحنا البشير:" ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم ومن ياكل جسدي ويشرب دمي فله حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الاخير" ما مصير غير المسيحي؟ يا بونا الدكتور ؟

2 _ ما علاقة كلام التقديس ونبؤة ملاخي النبي؟

3 _ هل في المسيحية ذبيحة غير دموية؟ ودموية ايضا؟

+ ما اسماء الذبيحة غير الدمويّة؟ هل من مرجعية توراتية لذلك؟

+ من وضع اول قداس الهي؟

+متى يحتفل بقداس يعقوب؟ما ميزته؟ما خصائصه؟

+ قداس باسيليوس الكبير؟ ما هو ؟لماذا نحتفل به؟كم مرة في السنة ولماذا؟ ولماذا انشاوه؟

+قداس يوحنا الذهبي الفم؟ ما هو وكيف وصل الينا ؟الاسباب لذلك؟

+ قداس القديس غريغوريوس الثاولوغوس؟كيف نشأ؟

+ خدمة قداس الاقداس السابق تقديسها؟ ما هي ؟ولماذا فقط في الصوم؟اذا ان الكنيسة الكاثوليكية الرومية الملكية تقيم القداس والذبيحة في الصوم ويوم الاربعاء والجمعة.؟

+ الخدمة المقدّسة تنقسم الى ثلاثة اقسام:ما هي؟لماذا الخوري لا يشرح هذه الامور؟ ما غاية الخوارنة من عدم الشرح؟هل بسبب جهل العديد منهم؟ام لانهم يريدون بقاء الشعب غبي ليقوده...كما يقول احد الحكماء:" من يقود القطيع الا الحمار"؟

+ ما هي التقدمة؟

+ خدمة الموعوظين ما هي؟

+ قداس المؤمنين؟

+ تسربل الحلة الكهنوتية؟ هل كل خوري يقوم بالصلاة حين ارتدائه؟ او قول "استيخن"؟

+ هل من وضوء في المسيحية يا خوري دكثور" لاهوتي؟ هل الوضوء بمسح ودهن اليدين بالمرطبات والكريمات؟

+ يقول جرمانوس المغبوط:" من يتقدّم نحو الطاهر النقي سبيله ان يكون طاهرا ونقيا"؟ يا خوري خائن؟ اليس كذلك .

+ " يا الله اغفر لي انا عبدك الخاطيء"؟هل حقا يقولها الخوري صاحب " زلمة الحكومة"باعترافه هو.

"اكثروا من عمل الرب كل حين"

"القافلة تسير والكلاب تنبح"

" ملعون ابن ملعون كل من ضل عن وصاياك يا رب من الاكليروس"

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بعض من المواقع التي ننشر مقالاتنا بها. يمكن كتابة الاسم في ملف البحث في الموقع أو في جوجل للحصول على مجمل المقالات: يوسف جريس شحادة

www.almohales.org -- http://www.almnbar.co.i -- http://www.ankawa.com -- http://www.ahewar.org -- http://www.alqosh.net -- http://www.kaldaya.net -- http://www.qenshrin.com http://www.mangish.net















