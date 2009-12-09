

عبد صبري ابو ربيع

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 11:37

المحور: الادب والفن









بالله يا ليل التمني

عبد صبري أبو ربيع

واهٍ يا زمن الجهل والخذلان ِ

يضيع فيه الحر وعزيز الخلانِ

وبين ليلة وضحاها

فارقونا أجمل الولدان ِ

تقتلهم عصبة من بلدي

ومن داس على تراب الأوطانِ

يتركون مُحجلة الدار

بين الذئاب والعدوانِ

واهٍ يا زمن الجهل والخذلان ِ

الكثير يفتش عن لقمة

ودار أمانِ

والذهب في وطني

تحت أقدامنا بالأطنانِ

يستبيحني أبن وطني

ويسرق لقمتي من بين أسناني

وخائنٌ يطلع من بين المدن ِ

يريد شطرنا الى قسمين

بالله يا ليل التمني

غيدنا أضحت دامعة العيون ِ

فجثامين أبنائنا أزهرت

ورداً أحمر بغير أوانِ

وعشاق الموت أكثرهم

يخططون ليلاً لأحزاني

واهٍ يا زمن الجهل والخذلان ِ

فلنا فجرٌ سيجلو ليل الشياطين