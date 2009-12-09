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احتار بوصفك ايتها العراقية


امير الكلابي
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 11:37
المحور: الادب والفن
    


احتار ....
عندما اهم بوصفك وبيدي
كتاب وقهوة وسيجار.
احتار ......
عندما تظهرين في قدحي
وبين سطوري كالازهار.
يامن قربها فرح ، يامن بعدها ترح
يامن تضيء ظلام الكون كالاقمار.
احتار.....
عندما انظر الى طلعتك البهية
بل انهار وانا اتمعن بخدودك الوردية
أ لأنك عراقية ؟
وسحر جمالك يخطف الابصار
فامسحي دموع الحزن ياسيدتي وابتسمي
فنحن رجال هذا العصر
قوارير انهكها الكسر
قتل ، تشريد ودمار
فانت سكينة تلك الروح
وانت البلسم للمجروج
وبسمتك دواء المحتار ، وبسمتك دواء المحتار.





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امير الكلابي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - امير الكلابي - احتار بوصفك ايتها العراقية