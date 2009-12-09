

امير الكلابي

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 11:37

المحور: الادب والفن









احتار ....

عندما اهم بوصفك وبيدي

كتاب وقهوة وسيجار.

احتار ......

عندما تظهرين في قدحي

وبين سطوري كالازهار.

يامن قربها فرح ، يامن بعدها ترح

يامن تضيء ظلام الكون كالاقمار.

احتار.....

عندما انظر الى طلعتك البهية

بل انهار وانا اتمعن بخدودك الوردية

أ لأنك عراقية ؟

وسحر جمالك يخطف الابصار

فامسحي دموع الحزن ياسيدتي وابتسمي

فنحن رجال هذا العصر

قوارير انهكها الكسر

قتل ، تشريد ودمار

فانت سكينة تلك الروح

وانت البلسم للمجروج

وبسمتك دواء المحتار ، وبسمتك دواء المحتار.

