أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - ... وتلكَ هي المسألهْ !





اخر الافلام











المزيد.....

... وتلكَ هي المسألهْ !


عبد الرزاق الميساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 11:34
المحور: الادب والفن
    


... وتلكَ هي المسألهْ !
--------------
رأسي شظايا قنبُلهْ
... حقيبةٌ محمَّلهْ
بالأسئلهْ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فكلّما فتحتُها...
وجدْتُ نارًا مُشعَلهْ
يلفحُ وَجهي صهدُها
تُصمُّني... أصواتُها المُجلجِلهْ
والشّكُّ يهوي نيزكًا
... يقطعُني كالمِقصلهْ
............
لكنْ برغمِ مِحنتي...
رغمَ الرّعودِ والرّياحِ الهائلهْ
رأسي... سيبقَى سُنبلهْ

--------------
عبد الرزاق الميساوي
2017/02/01





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد الرزاق الميساوي

إجمالي القراءات: 116,865
المقالات المنشورة: 116
- قاعدةُ العشقِ العاشرةُ
- رحلةُ الشّتاءِ والصّيفِ
- رُوبنسونْ
- عِرافةٌ
- الْتواءَاتٌ
- حذارِ فإنّه جاء
- أنشودةُ الحياة
- قصيدةٌ كالماء
- إنّي خُنتكَ يا وَطني
- هُم يَعلمون مَنْ ! لكنْ سيَسألون
- عقدْتُ صُلحَ الخاسرين
- رُسومٌ على جدارِ اللّيلِ
- نادمْتُ صَرّارَ اللّيلِ
- بَوْحُ السُّفور
- تلكَ الذّكرَى
- حِواراتٌ تلفزيونيةٌ
- سباقُ المسافاتِ الطويلةِ
- يا المسافرُ في الغسَق
- هل ماتَ فيكَ الرّقصُ؟ لا !
- ورُغمَ الرَّداءةِ نَحلُم

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- معرض لأفضل ما رسمه بيكاسو -
- -الجاذبية- يتصدر قائمة الأفلام بحسب إيراداتها في دور السينما ...
- حفل توقيع كتاب -أموت في الانحراف- للكاتب الساخر وائل الملاح ...
- الـ مِشْ مُعَلّقات للشاعر والكاتب والصحفي عبد الجليل الشرنو ...
- صدر حديثا ديوان -فلا تعتب عليهم- للشاعر حسن الحضري
- حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية -قلب مهزوم- للكاتب الصحفى ...
- ندوة لمحاورة الكاتبة الإيطالية ميلّا فينتوريني
- قطر: اليوم انطلاق فعاليات العام الثقافي “قطر - ألمانيا 2017” ...
- سباستيان باري يفوز بجائزة -كوستا- الأدبية للمرة الثانية
- عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في الصحافة الدولية

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - ... وتلكَ هي المسألهْ !