

عبد الرزاق الميساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 11:34

المحور: الادب والفن









... وتلكَ هي المسألهْ !

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رأسي شظايا قنبُلهْ

... حقيبةٌ محمَّلهْ

بالأسئلهْ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فكلّما فتحتُها...

وجدْتُ نارًا مُشعَلهْ

يلفحُ وَجهي صهدُها

تُصمُّني... أصواتُها المُجلجِلهْ

والشّكُّ يهوي نيزكًا

... يقطعُني كالمِقصلهْ

............

لكنْ برغمِ مِحنتي...

رغمَ الرّعودِ والرّياحِ الهائلهْ

رأسي... سيبقَى سُنبلهْ



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عبد الرزاق الميساوي

2017/02/01