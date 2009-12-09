

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 05:27

المحور: الادب والفن









لمن قارورة الخل وصحفة النبيذ

لمن السوط والسيف والصليب؟

الدافئ النزمن عيون زكريا

اﻷرجواني

*بنو اسد* يهرولون

أنتهك جيوب الجفن ونام عريه طول الليل

معازل فصل الخريف مملوءة بالهواجس

المشكاة تختزن الحكايا

عندما يخشوشن الشريان

يتعثر الدم في سكرات الريبة

2

ما لقيصر لقيصر*

جور *السنهدرين*

أني بكم يا ال * اﻻل*

لمليان

3..جزء 1من ./نشيد الفرح*

على تقاسيم

أزهار الشر* لبودلير*

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.نقرةمن إصبعك على الطبل

تفلت جميع اﻷنغام ويبدأ

اﻹيقاع الجديد

رامبو*

----------

1

لمن قارورة الخل وصحفة النبيذ؟

لمن السوط والسيف والصليب؟

الدافئ النزمن عيون زكريا

اﻷرجواني

*بنو اسد* يهرولون

أنتهك جيوب الجفن ونام عريه طول الليل

معازل فصل الخريف مملوءة بالهواجس

المشكاة تختزن الحكايا

عندما يخشوشن الشريان

يتعثر الدم في سكرات الريبة

2

ما لقيصر لقيصر*

جور *السنهدرين*

أني بكم يا ال * اﻻل*

لمليان

3

أبن التراب والمسمار

استبدل أسنان الطاغية اللبنية

بأخرى ذهبية

ليكف عن نهش لحم اﻹنسان

*طف* بستان قريش المظلم

نزلة من طبقات العالم السفلي

رواق فجور الدم المفجور

عندما تتشح الشفاه

بأكفان الملح:

يتوفاه الله جمر الصوت

ويعم مستنقع المرجان

مجاهيل العالم الجديد

مما نزفه الهندي اﻷحمر والزنجي والصيني

أتسلق حروفي اﻵبنوسية* وأمد بساط أحمر*

ليسيح سنا النجم القطبي

لدوح الحرمان

هذا ما بشرالموبذان المجوس

أنكره الدهاقنة

4

أحفر جرعة من أنفاسي وأعلمها:

تسور ظهر الليل جملا أجرب:

من سبايا القهر

تلتحف أوراق الصفصاف والخروب والسيسبان

وعند ينابيع الخفقان

لشلال الحلم :

أغرس صوت الديك في أسماع بطرس فقد خان

أبن التراب والمسمار

استبدل أسنان الطاغية اللبنية

بأخرى ذهبية

ليكف عن نهش لحم اﻹنسان

*طف* بستان قريش المظلم

نزلة من طبقات العالم السفلي

رواق فجور الدم المفجور

عندما تتشح الشفاه

بأكفان الملح:

يتوفاه الله جمر الصوت

ويعم مستنقع المرجان

مجاهيل العالم الجديد

مما نزفه الهندي اﻷحمر والزنجي والصيني

أتسلق حروفي اﻵبنوسية* وأمد بساط أحمر*

ليسيح سنا النجم القطبي

لدوح الحرمان

هذا ما بشرالموبذان المجوس

أنكره الدهاقنة

4

أحفر جرعة من أنفاسي وأعلمها:

تسور ظهر الليل جملا أجرب:

من سبايا القهر

تلتحف أوراق الصفصاف والخروب والسيسبان

وعند ينابيع الخفقان

لشلال الحلم :

أغرس صوت الديك في أسماع بطرس فقد خان