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تقاسيم الشر والفرح/1


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 05:27
المحور: الادب والفن
    


لمن قارورة الخل وصحفة النبيذ
لمن السوط والسيف والصليب؟
الدافئ النزمن عيون زكريا
اﻷرجواني
*بنو اسد* يهرولون
أنتهك جيوب الجفن ونام عريه طول الليل
معازل فصل الخريف مملوءة بالهواجس
المشكاة تختزن الحكايا
عندما يخشوشن الشريان
يتعثر الدم في سكرات الريبة
2
ما لقيصر لقيصر*
جور *السنهدرين*
أني بكم يا ال * اﻻل*
لمليان
3..جزء 1من ./نشيد الفرح*
على تقاسيم
أزهار الشر* لبودلير*
--------------------
.نقرةمن إصبعك على الطبل
تفلت جميع اﻷنغام ويبدأ
اﻹيقاع الجديد
رامبو*
----------
1
لمن قارورة الخل وصحفة النبيذ؟
لمن السوط والسيف والصليب؟
الدافئ النزمن عيون زكريا
اﻷرجواني
*بنو اسد* يهرولون
أنتهك جيوب الجفن ونام عريه طول الليل
معازل فصل الخريف مملوءة بالهواجس
المشكاة تختزن الحكايا
عندما يخشوشن الشريان
يتعثر الدم في سكرات الريبة
2
ما لقيصر لقيصر*
جور *السنهدرين*
أني بكم يا ال * اﻻل*
لمليان
3
أبن التراب والمسمار
استبدل أسنان الطاغية اللبنية
بأخرى ذهبية
ليكف عن نهش لحم اﻹنسان
*طف* بستان قريش المظلم
نزلة من طبقات العالم السفلي
رواق فجور الدم المفجور
عندما تتشح الشفاه
بأكفان الملح:
يتوفاه الله جمر الصوت
ويعم مستنقع المرجان
مجاهيل العالم الجديد
مما نزفه الهندي اﻷحمر والزنجي والصيني
أتسلق حروفي اﻵبنوسية* وأمد بساط أحمر*
ليسيح سنا النجم القطبي
لدوح الحرمان
هذا ما بشرالموبذان المجوس
أنكره الدهاقنة
4
أحفر جرعة من أنفاسي وأعلمها:
تسور ظهر الليل جملا أجرب:
من سبايا القهر
تلتحف أوراق الصفصاف والخروب والسيسبان
وعند ينابيع الخفقان
لشلال الحلم :
أغرس صوت الديك في أسماع بطرس فقد خان
أبن التراب والمسمار
استبدل أسنان الطاغية اللبنية
بأخرى ذهبية
ليكف عن نهش لحم اﻹنسان
*طف* بستان قريش المظلم
نزلة من طبقات العالم السفلي
رواق فجور الدم المفجور
عندما تتشح الشفاه
بأكفان الملح:
يتوفاه الله جمر الصوت
ويعم مستنقع المرجان
مجاهيل العالم الجديد
مما نزفه الهندي اﻷحمر والزنجي والصيني
أتسلق حروفي اﻵبنوسية* وأمد بساط أحمر*
ليسيح سنا النجم القطبي
لدوح الحرمان
هذا ما بشرالموبذان المجوس
أنكره الدهاقنة
4
أحفر جرعة من أنفاسي وأعلمها:
تسور ظهر الليل جملا أجرب:
من سبايا القهر
تلتحف أوراق الصفصاف والخروب والسيسبان
وعند ينابيع الخفقان
لشلال الحلم :
أغرس صوت الديك في أسماع بطرس فقد خان





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سعد محمد مهدي غلام

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - تقاسيم الشر والفرح/1