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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - أزمةٌ تتأزّم .!!!





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أزمةٌ تتأزّم .!!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 05:26
المحور: الادب والفن
    


1

نُحولٌ واُفول يصيبُ كلَّ نجمه .!
آلاتُ الموسيقى توقِفُ كلَّ نغمه !
نورٌ يُقالُ او يستقيلْ
يُقدّمُ البديلْ
والبديلُ هوَ العُتمه .!
2

تمسى الضَّحِكاتُ مُؤلمه
وتضحى الآلامُ مُبتسمه .!
3

عمليّةُ ضَمِّ الخَورِ للكويت
ليست مُلزِمه ,
في السياسةِ مسائلٌ فقهيّةٌ مُحرّمه .!!
4

الكَسرةُ إستبدلتْ الضَمَّه
والفتحةُ فَتحَتْ ساقيها
لتمريرِ مرورِ الأزمة .!
5

كُلُّ مقاييسنا ومقاساتنا
منَ الإفرنجةِ مُصَمّمه .!
6

كيفَ لِشكوىً تُرفعُ للمحكمةْ
والمحكمةُ بأكملها مُجرمه .!
وكيفَ لدوله
أنْ تُقدّم أيَّ خِدمه
وهي خارج نطاقَ الخِدمه .!!!
O O O





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - أزمةٌ تتأزّم .!!!