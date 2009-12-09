

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 05:26

المحور: الادب والفن









1



نُحولٌ واُفول يصيبُ كلَّ نجمه .!

آلاتُ الموسيقى توقِفُ كلَّ نغمه !

نورٌ يُقالُ او يستقيلْ

يُقدّمُ البديلْ

والبديلُ هوَ العُتمه .!

2



تمسى الضَّحِكاتُ مُؤلمه

وتضحى الآلامُ مُبتسمه .!

3



عمليّةُ ضَمِّ الخَورِ للكويت

ليست مُلزِمه ,

في السياسةِ مسائلٌ فقهيّةٌ مُحرّمه .!!

4



الكَسرةُ إستبدلتْ الضَمَّه

والفتحةُ فَتحَتْ ساقيها

لتمريرِ مرورِ الأزمة .!

5



كُلُّ مقاييسنا ومقاساتنا

منَ الإفرنجةِ مُصَمّمه .!

6



كيفَ لِشكوىً تُرفعُ للمحكمةْ

والمحكمةُ بأكملها مُجرمه .!

وكيفَ لدوله

أنْ تُقدّم أيَّ خِدمه

وهي خارج نطاقَ الخِدمه .!!!

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