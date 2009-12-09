

محمد جبار أبو الزَود

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 05:26

المحور: الادب والفن









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لَمْ تَـزُرْ الحلفايةَ من قَبل .

لَمْ تَعرفْ موقعها من خارطةِ الوطن ِالشائكِ .. حتى

لكن .. إنْ شئتَ الصدقَ

فَأنتَ إلى الحلفايةِ أقربُ روحا ً

أوثَقُ صِلَة ً

بترابِ شَوارِعها .. بمزارِعها .. بمياهِ جداولِها

أنتَ إلى الحلفايةِ أكثرُ تَوقا ًمن تَوق بَنيها ،

مَنفيينَ .. فرادا ،

إنْ أسِرَ الروحَ شَميمُ قَصَبْ .

إنْ أتَتْ الريحُ بموّال .

.....

.....

وَسط َ بيوتٍ بغداديةِ الطين ِولدتَ .. وشختَ ،

ومازلتَ مُواطِنها

بالرغم ِمن الإحصاءِ وإقصاءاتٍ كُثْر .

يعني

إنكَ من بغدادَ بِصوبيها .. لُغة ًوطِباعا ً،

فَلماذا استخدامكَ ( چا ) لُغة الحلفايةِ ،

ولماذا آثرتَ ( العبّاسَ أبو فاضل ) قَسَما ً ؟

.....

.....

في يوم ٍما

قالت فادية ُالحلفايةِ : والعبّاس أحبُك .