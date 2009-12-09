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أتعشقون المطر؟


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 05:25
المحور: الادب والفن
    


أتعشقون المطر
كما تعشقه
أتعشقون سواد ليله
وتذوبون في سحر عينيه
أيراود الخوف قلوبكم
عند حدود جفنيه

أتهمسون وداعا لمقلتيه؟
أتتهافت قطرات الندى
في ذكرى كفيه؟

قصة عبث ....
فوق خصلات شعرها الابيض
وحلاوة أنفاسها المبعثرة

روى رذاذ الاشتياق
كيف...؟ ومتى....!!
سجدت عاشقات المطر
عند صحوة الامس
في هيكل حبه

طافت بصلواتها
أبعدت النسيان عن دقات عزفه
فوق زجاجات الخمر من لحنه



أمطرت زخات تجتاح أهدابها
ترعش أحلامها
ترقص إرهاقة النسيان
بين اقتراب سكينة صوت اللحن
معزوفة أرجوانية
لها عطر الرند
وزهوة الراحل اليه

استفاقت الطيور راحلة
تركت خلفها قصيدة
تتساءل حزنا
أتعشقون المطر
كما أعشقه؟





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سماهر قسيس

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