أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - تمنيتك ..





اخر الافلام











المزيد.....

تمنيتك ..


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 21:28
المحور: الادب والفن
    


تمنيتك
عليم الله تمنيتك
عليم الله ..
حبيبي دوم سميتك
وناديتك ..
وناجيتك ..
وراجيتك ..
عليم الله راجيتك
عليم الله ..
أحلمت أنيّ ,
أقرب أقرب أحبابك
أحلمت أنيّ ..
عطر مرشوش فثيابك
أحلمت أنيّ ..
وياما حلمت يا أنيّ
قصيدة حلوة
فكتابك ..
لحن فرحان
بشفافك ..
أحملت بكفي ..
وهو يرقص
بوسط كفك ..
أحلمت بخدي
وهو غافي
على كتفك ..
أحلمت أنيّ ولأوني
تصور ..
أنكون أم ابنك ؟
عليم الله حلمت أنيّ
شمعة أمنورة بيتك
عليم الله ..
حبيتك ..
وحبيتك ..
وحبيتك ..
عليم الله راجيتك
وخذاك الوقت
ياعمري ..
وضاع عمري
خسارة ,
وما عدت ريتك
عليم الله تمنيتك .!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
منيرة نصيب

إجمالي القراءات: 60,962
المقالات المنشورة: 58
- ازدحام ..
- تبّي الحقيقة ..؟
- شن خص الورق ..؟
- فباليّ أنا ..
- متغيرين ..
- 45 ليل في بنغازي ..!
- مكالمة إلي إسطنبول ..!
- لا وقت لأكرر حبّكَ ..!
- رسالة ..!
- أعدك !
- اعتذار ..!
- أنتَ وما تكتبُ ليّ .!
- لقلمي أخوة ثلاث .!
- كان هُنا .!
- سنتفق .!
- أنا من برج الحوت !
- في الثلث الأخير من الليل ..!
- أن تحبك شاعرة .!
- أنا و- قميصك الأزرق - نُحبكَ.!
- لا أدعي أنيّ شاعرة للآن .!

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الناقد فخري صالح في (عين الطائر)
- فنان عراقي يحقّق حلمه وينال التكريم والتقدير الأردني
- ثقافة المواطنة – سامي الزبيدي
- اصدارات لمحمود الريماوي، فاضل السلطاني ومؤمن سمير - إيلاف
- الزيارة الملكية لجنوب السودان.. تجسيد قوي لمبادئ التضامن وال ...
- افتتاح قاعات سينما في البصرة تعمل بنظام الـ 3D
- بالفيديو: هكذا واكبت وسائل الإعلام المغربية عودة المملكة إلى ...
- جلالة الملك يحل بجوبا في زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان
- سنوات المراهقة
- ناشيونال إنتريست: جلالة الملك سيضفي على الاتحاد الإفريقي “قو ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - تمنيتك ..