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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - ازدحام ..





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ازدحام ..


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 05:22
المحور: الادب والفن
    


ازدحام
بعضي تردد ..
بعضي نطق ..
بعضي سكت ,
يمكن تعود ..!
بعضي حزين
ومُكتئب ..
بعضي سعيد ..
ليش الكذب ..!
وكلي على بابك
وقف ..
مثل الألف ..
لما التفت البارحة
وقتلي سلام
رديت ..؟
أو يمكن دعيت ..؟
ياريتها أكثر
وأكثر من منام .
عندك علم ..؟
كم كانت البارحة
حبيبي
ازدحام ..
فازدحام ..
فازدحام ..؟!





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منيرة نصيب

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - ازدحام ..