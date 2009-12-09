

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 05:22

المحور: الادب والفن









ازدحام

بعضي تردد ..

بعضي نطق ..

بعضي سكت ,

يمكن تعود ..!

بعضي حزين

ومُكتئب ..

بعضي سعيد ..

ليش الكذب ..!

وكلي على بابك

وقف ..

مثل الألف ..

لما التفت البارحة

وقتلي سلام

رديت ..؟

أو يمكن دعيت ..؟

ياريتها أكثر

وأكثر من منام .

عندك علم ..؟

كم كانت البارحة

حبيبي

ازدحام ..

فازدحام ..

فازدحام ..؟!