أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - شيماء قاسم - شراكة بين منظمتين المانية وعراقية تعيد الملكة سمير اميس الى العراق





اخر الافلام











المزيد.....

شراكة بين منظمتين المانية وعراقية تعيد الملكة سمير اميس الى العراق


شيماء قاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 03:55
المحور: المجتمع المدني
    


بالشراكة بين مؤسسة فردريك أيبرت فاونديشن الالمانية و مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية الاعلامية شهدت بغداد انطلاق اول مؤتمر وطني من نوعه في العراق يبحث قضية " "تعزيز المشاركة السياسية لنساء الاقليات في العراق". وهو باكورة نشاط قسم نساء الاقليات في المؤسسة الذي تأسس منذ عام تقريبا.
شهد المؤتمر عرض ازياء ابهر الحضور بدأ بأستعراض زي الملكة سمير اميس وانتهى بالعلم الاشوري مرورا بكل الازياء التي اشتهرت بها نساء العراق من ايزيديات ومندائيات وتركمانيات وفيليات وكرديات وشركسيات وشبكيات وغيرها.
المؤتمر الذي حرص على تمثيل متساو لنساء الاقليات في العراق من الاقليات التالية : الأرمن (بغداد والبصرة) التركمان (كركوك)، الكرد الفيليون (بغداد)، الشبك (سهل نينوى)، العراقيون من أصول افريقية (البصرة)، الشركس والشيشان والداغستان (كركوك والسليمانية)، الزرادشتيون (السليمانية واربيل)، الكاكائيون (كركوك والسليمانية)، الأيزيديون (دهوك واربيل)، البهائيون (بغداد والبصرة واربيل)، المندائيون (بغداد وميسان)، المسيحيون (الكلدو أشوريين السريان) في بغداد واربيل. وقدم فيه 12 ورقة بحثية ناقشت مختلف جوانب وتحديات المرحلة التي تعيق مشاركة نساء الاقليات في الحياة السياسية في العراق.
وعن اهداف المؤتمر، قال السيد سعد سلوم المنسق العام لمؤسسة مسارات الجهة المنظمة للمؤتمر انه يهدف الى جذب الانتباه الى أوضاع نساء الأقليات ومناقشة مركز المرأة في التقاليد الدينية للاقليات العراقية وصلة ذلك بمدى مشاركتهن في الحياة العامة وعلى نحو يتصدى للافراط في التفسير المتطرف الذي يضر بمركز المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وشهد المؤتمر مشاركة ملحوظة من البرلمان العراقي اذ ترأس اثنان من البرلمانيين اهم جلستين في المؤتمر هما يونادم كنا وهشام السهيل فيما شاركت النائبة الايزيدية فيان دخيل في اعمال الجلسة الاولى.
كما شارك اثنان من اعضاء مجلس محافظة بغداد في جلستين ايضا هما فؤاد علي اكبر ممثل الكرد الفيليين ورعد جبار ممثل الكوتا المندائية في مجلس المحافظة.
فعالية غناء ورقص للعراقيات من اصول افريقية أثارت بهجة الحاضرين، وتخللت الجلسات استراحات موسيقية وغنائية من فرقة الراشد في البصرة.
وشاركت في اعداد الاوراق البحثية وعرضها في المؤتمر اثنين من اهم الصحفيات من نساء الاقليات في العراق وهن التركمانية نرمين المفتي والفيلية فيروز حاتم, فيما شكلت ورقة السيدة نادية مغامس مدير عام الاوقاف المندائية وهي اول امرأة تتبوء منصب ادارة اوقاف دينية في الشرق الاوسط شكلت مشاركتها اضافة نوعية للمؤتمر الذي اختتم جلساته بالجلسة الرابعة والتي ترأسها خليل جندي (الوزير المفوض في الخارجية العراقية) وأطلقت فيها استراتيجية لتعزيز دور نساء الأقليات من خلال خريطة طريق تتضمن العديد من التوصيات، وشكلت لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية من قبل ناشطات من نساء الاقليات سيكون من مهمتها متابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات المعنية والتخطيط لعقد مؤتمر سنوي يعالج موضوعات متخصصة بشأن تعزيز حقوق نساء الأقليات.
ومما اثار اهتمام الحضور الالتفاته الذكية التي تسجل للمنظمتين القائمتين على المؤتمر وهي اشراك فرقة البصرة للفنون الشعبية في اعمال المؤتمر, وهي فرقة فتية من قضاء الزبير تضم مجموعة من الشباب والشابات العراقيين من اصول افريقية والتي قدمت وصلات فنية غنائية ولوحات راقصة من التراث البصري بين الجلسات البحثية وفي الافتتاح امتعت المشاركين وخففت من عبيء الوقت والطروحات العلمية.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
شيماء قاسم

إجمالي القراءات: 29,251
المقالات المنشورة: 18
- اختتام سلسلة ورش تعزيز حرية الدين والمعتقد في العراق
- مؤسسة مسارات العراقية تنال جائزة أكاديميّة هاني فحص في دورته ...
- منظمة مجتمع مدني عراقية تتصدر لبناء قدرات الاقليات العراقية ...
- في لقاء روحي هو الاول من نوعه ....مدنيون ورجال دين عراقيون ي ...
- الحق في المشاركة السياسية للاقليات في العراق التقرير الجديد ...
- المجلس العراقي لحوار الاديان يلتقي ممثل الامم المتحدة في الع ...
- مسارات تطلق تقريرها حول احوال النازحين في العراق
- نص كلمة الاب الدكتور امير ججي التي القاها بأسم المجلس العراق ...
- بحضور رئيس البرلمان وممثلي الاديان في العراق... مسارات تعقد ...
- داعش يستولي على كتاب المسيحيون في العراق
- كلية العلوم الاسلامية تستضيف المجلس العراقي لحوار الاديان
- مسارات تناقش واقع الاقليات النازحة من مناطق العمليات العسكري ...
- مسارات تناقش الحفاظ على التعددية في العراق مع اهالي الناصرية
- المجلس العراقي لحوار الاديان يشارك في مؤتمر الاديان والسلام ...
- المجلس العراقي لحوار الاديان يلتقي البرلمان الأوربي ويلقي كل ...
- مسارات تناقش طرق الحد من ابادة التنوع في العراق
- إمبراطورية سلوم ونبوءة الذهبي

المزيد.....


وكالة أنباء حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية شرق أوك ...
- كيلي: سنواصل تنفيذ أوامر ترمب بشأن المهاجرين
- القوات الحكومية اليمنية والحوثيين يتبادلون الأسرى فى قانية
- اليونيسف: نسبة وفيات مرتفعة تهدد أطفال موريتانيا
- تركيا.. اعتقال نائبين عن حزب موال للأكراد أحدهما المتحدث باس ...
- الأمم المتحدة قلقة على حياة المدنيين على ساحل اليمن
- الولايات المتحدة تعد إسرائيل بـ-دعم حديدي- في الأمم المتحدة ...
- القضية الكردية ….كفاح ونضال مستمر. ما بين الإختيار الديموقرا ...
- منظمة الصحة العالمية: تحصين أكثر من 5.6 مليون طفل ضد شلل الأ ...
- نواذيبو: اعتقال عدة أشخاص على خلفية احتجاجات للنصرة

المزيد.....
كتب ودراسات
- العمل الخيري: بين تسعير حياة الإنسان ومحاولة إنقاذه / ماثيو سنو
- يعني إيه كلمة وطن ؟ / محمد دوير
- الضمير الانساني يستيقظ متأخراً متعاطفاً مع مذبحة اطفال هيبان ... / ايليا أرومي كوكو
- منظمات المجتمع المدني في البحرين / فاضل الحليبي
- دور المفردة والسياق في بناء المشهد الجنسي / سلام عبود
- مدخل الى الاتصال و الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- نظريات الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- المجتمع المدني والتنمية في مصر / محمود محمد رياض عبدالعال
- عسكرة المجتمع و أثرها على السلوك المجتمعي و الأمن القومي الس ... / عمر يحي احمد
- التعاون فى ظل قواعد السوق الرأسمالى المهيمنة / سامح سعيد عبود

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - شيماء قاسم - شراكة بين منظمتين المانية وعراقية تعيد الملكة سمير اميس الى العراق