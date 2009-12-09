

شيماء قاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 03:55

المحور: المجتمع المدني









بالشراكة بين مؤسسة فردريك أيبرت فاونديشن الالمانية و مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية الاعلامية شهدت بغداد انطلاق اول مؤتمر وطني من نوعه في العراق يبحث قضية " "تعزيز المشاركة السياسية لنساء الاقليات في العراق". وهو باكورة نشاط قسم نساء الاقليات في المؤسسة الذي تأسس منذ عام تقريبا.

شهد المؤتمر عرض ازياء ابهر الحضور بدأ بأستعراض زي الملكة سمير اميس وانتهى بالعلم الاشوري مرورا بكل الازياء التي اشتهرت بها نساء العراق من ايزيديات ومندائيات وتركمانيات وفيليات وكرديات وشركسيات وشبكيات وغيرها.

المؤتمر الذي حرص على تمثيل متساو لنساء الاقليات في العراق من الاقليات التالية : الأرمن (بغداد والبصرة) التركمان (كركوك)، الكرد الفيليون (بغداد)، الشبك (سهل نينوى)، العراقيون من أصول افريقية (البصرة)، الشركس والشيشان والداغستان (كركوك والسليمانية)، الزرادشتيون (السليمانية واربيل)، الكاكائيون (كركوك والسليمانية)، الأيزيديون (دهوك واربيل)، البهائيون (بغداد والبصرة واربيل)، المندائيون (بغداد وميسان)، المسيحيون (الكلدو أشوريين السريان) في بغداد واربيل. وقدم فيه 12 ورقة بحثية ناقشت مختلف جوانب وتحديات المرحلة التي تعيق مشاركة نساء الاقليات في الحياة السياسية في العراق.

وعن اهداف المؤتمر، قال السيد سعد سلوم المنسق العام لمؤسسة مسارات الجهة المنظمة للمؤتمر انه يهدف الى جذب الانتباه الى أوضاع نساء الأقليات ومناقشة مركز المرأة في التقاليد الدينية للاقليات العراقية وصلة ذلك بمدى مشاركتهن في الحياة العامة وعلى نحو يتصدى للافراط في التفسير المتطرف الذي يضر بمركز المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وشهد المؤتمر مشاركة ملحوظة من البرلمان العراقي اذ ترأس اثنان من البرلمانيين اهم جلستين في المؤتمر هما يونادم كنا وهشام السهيل فيما شاركت النائبة الايزيدية فيان دخيل في اعمال الجلسة الاولى.

كما شارك اثنان من اعضاء مجلس محافظة بغداد في جلستين ايضا هما فؤاد علي اكبر ممثل الكرد الفيليين ورعد جبار ممثل الكوتا المندائية في مجلس المحافظة.

فعالية غناء ورقص للعراقيات من اصول افريقية أثارت بهجة الحاضرين، وتخللت الجلسات استراحات موسيقية وغنائية من فرقة الراشد في البصرة.

وشاركت في اعداد الاوراق البحثية وعرضها في المؤتمر اثنين من اهم الصحفيات من نساء الاقليات في العراق وهن التركمانية نرمين المفتي والفيلية فيروز حاتم, فيما شكلت ورقة السيدة نادية مغامس مدير عام الاوقاف المندائية وهي اول امرأة تتبوء منصب ادارة اوقاف دينية في الشرق الاوسط شكلت مشاركتها اضافة نوعية للمؤتمر الذي اختتم جلساته بالجلسة الرابعة والتي ترأسها خليل جندي (الوزير المفوض في الخارجية العراقية) وأطلقت فيها استراتيجية لتعزيز دور نساء الأقليات من خلال خريطة طريق تتضمن العديد من التوصيات، وشكلت لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية من قبل ناشطات من نساء الاقليات سيكون من مهمتها متابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات المعنية والتخطيط لعقد مؤتمر سنوي يعالج موضوعات متخصصة بشأن تعزيز حقوق نساء الأقليات.

ومما اثار اهتمام الحضور الالتفاته الذكية التي تسجل للمنظمتين القائمتين على المؤتمر وهي اشراك فرقة البصرة للفنون الشعبية في اعمال المؤتمر, وهي فرقة فتية من قضاء الزبير تضم مجموعة من الشباب والشابات العراقيين من اصول افريقية والتي قدمت وصلات فنية غنائية ولوحات راقصة من التراث البصري بين الجلسات البحثية وفي الافتتاح امتعت المشاركين وخففت من عبيء الوقت والطروحات العلمية.