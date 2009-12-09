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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مولاي عبد الحكيم الزاوي - يسألونك عن الشعر





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يسألونك عن الشعر


مولاي عبد الحكيم الزاوي
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 23:05
المحور: الادب والفن
    


الشعر اغتراب مُبدع
بين عوالم العلائق
وفلك الأسرار
بين فيزياء الكوانطا
وميتافيزيقا الروح
الشعر ألوان وايقاعات
ألحان وايقاعات
أشجان وهذيان
شِعر بالشِّعر
وشعر بالصمت
وشعر بالنحت
وشعر بالزخرفة
وشعر بالمعمار.
مولاي عبد الحكيم الزاوي
الثلاثاء 31 يناير 2017.





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مولاي عبد الحكيم الزاوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مولاي عبد الحكيم الزاوي - يسألونك عن الشعر