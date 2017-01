عايد عواد

الكتاب المقدس



سفر حزقيال 37



1 كَانَتْ عَلَيَّ يَدُ الرَّبِّ، فَأَخْرَجَني بِرُوحِ الرَّبِّ وَأَنْزَلَنِي فِي وَسْطِ الْبُقْعَةِ وَهِيَ مَلآنَةٌ عِظَامًا،

2 وَأَمَرَّنِي عَلَيْهَا مِنْ حَوْلِهَا وَإِذَا هِيَ كَثِيرَةٌ جِدًّا عَلَى وَجْهِ الْبُقْعَةِ، وَإِذَا هِيَ يَابِسَةٌ جِدًّا.

3 فَقَالَ لِي: «يَا ابْنَ آدَمَ، أَتَحْيَا هذِهِ الْعِظَامُ؟» فَقُلْتُ: «يَا سَيِّدُ الرَّبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ».

4 فَقَالَ لِي: «تَنَبَّأْ عَلَى هذِهِ الْعِظَامِ وَقُلْ لَهَا: أَيَّتُهَا الْعِظَامُ الْيَابِسَةُ، اسْمَعِي كَلِمَةَ الرَّبِّ:

5 هكذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ لِهذِهِ الْعِظَامِ: هأَنَذَا أُدْخِلُ فِيكُمْ رُوحًا فَتَحْيَوْنَ.

6 وَأَضَعُ عَلَيْكُمْ عَصَبًا وأَكْسِيكُمْ لَحْمًا وَأَبْسُطُ عَلَيْكُمْ جِلْدًا وَأَجْعَلُ فِيكُمْ رُوحًا، فَتَحْيَوْنَ وَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا الرَّبُّ».

7 فَتَنَبَّأْتُ كمَا أُمِرتُ. وَبَيْنَمَا أَنَا أَتنَبَّأُ كَانَ صَوْتٌ، وَإِذَا رَعْشٌ، فَتَقَارَبَتِ الْعِظَامُ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى عَظْمِهِ.

8 ونَظَرْتُ وَإِذَا بِالْعَصَبِ وَاللَّحْمِ كَسَاهَا، وبُسِطَ الْجِلْدُ علَيْهَا مِنْ فَوْقُ، وَلَيْسَ فِيهَا رُوحٌ.

9 فَقَالَ لِي: «تَنَبَّأْ لِلرُّوحِ، تَنَبَّأْ يَا ابْنَ آدَمَ، وَقُلْ لِلرُّوحِ: هكذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: هَلُمَّ يَا رُوحُ مِنَ الرِّيَاحِ الأَرْبَعِ وَهُبَّ عَلَى هؤُلاَءِ الْقَتْلَى لِيَحْيَوْا».

10 فَتَنَبَّأْتُ كَمَا أَمَرَني، فَدَخَلَ فِيهِمِ الرُّوحُ، فَحَيُوا وَقَامُوا عَلَى أَقدَامِهِمْ جَيْشٌ عَظيمٌ جِدًّا جِدًّا.

11 ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا ابْنَ آدَمَ، هذِهِ العِظَامُ هِيَ كُلُّ بَيتِ إِسْرَائِيلَ. هَا هُمْ يَقُولُونَ: يَبِسَتْ عِظَامُنَا وَهَلَكَ رَجَاؤُنَا. قَدِ انْقَطَعْنَا.

12 لِذلِكَ تَنَبَّأْ وَقُلْ لَهُمْ: هكذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: هأَنَذَا أَفتَحُ قُبُورَكُمْ وأُصْعِدُكُمْ مِنْ قُبُورِكُمْ يَا شَعْبِي، وَآتِي بِكُمْ إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِيلَ.

13 فَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا الرَّبُّ عِنْدَ فَتْحِي قُبُورَكُمْ وَإِصْعَادِي إِيَّاكُمْ مِنْ قُبُورِكُمْ يَا شَعْبِي.



تفسير أصحاح 37 من سفر حزقيال للقس أنطونيوس فكري



نحن أمام أمة مسبية ميتة بسبب إنفصالها عن الله وهيكل الله، والله يُظهر لحزقيال أنه قادر أن يعيد لهذه الأمة الحياة مرة أخرى، بل هو يريد ويفرح بهذا. ولكن هذه هي نفس قصة آدم وبنيه، الذين ماتوا بالخطية وأتى المسيح ليخلق منهم خليقة جديدة لها حياة أبدية، وعبَّر عن هذا الفرح قول الآب يوم معمودية المسيح "هذا هو إبنى الحبيب الذي به سررت ".



ونجد هنا صورة رائعة لخلق الإنسان أدم الأول والخليقة الثانية في المعمودية ونرى الفرق بين عمل المعمودية وعمل سر الميرون. فما حدث نتيجة خطية آدم أن الإنسان مات وتحول إلى عظام يابسة، وتحولت الأمم إلى أمم ميتة كعظام يابسة بلا حياة، وبلا ثمر. وكرمز لهذا فها هي أمة إسرائيل بسبب خطاياها، هي في السبي، وكأنها عظام يابسة. وكما تعود إسرائيل من السبي إلى أرضها، ويبنى الهيكل ثانية ويعود الله وسطهم، فتدب فيهم الحياة مرة أخرى، هكذا بالمسيح سيحيا الإنسان ثانية. فالمسيح جاء وحول الموت إلى حياة، وبالمعمودية نولد من جديد، وبالميرون (أو وضع اليد) يدب فينا الروح. وكرمز لهذا كانت العودة من السبي. ونرى في أع 19: 1-6 شرح للفرق بين المعمودية وحلول الروح القدس.



الآية 2:- وأمرنى عليها من حولها وإذا هي كثيرة جدًا على وجه البقعة وإذا هي يابسة جدًا.



يابسة جدًا = انقضى على موت أصحابها زمن طويل، أي منذ سقط آدم.







الآيات 3-5:- فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام فقلت يا سيد الرب أنت تعلم فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة أسمعى كلمة الرب هكذا قال السيد الرب لهذه العظام هأنذا أدخل فيكم روحًا فتحيون.



الإجابة المنطقية للسؤال في آية 3 هي لا. فهل يعقل أن يقوم إنسان قد ألقى في قبر، أو هل هناك أمل في عودة اليهود لأورشليم بعد أن تشتتوا في السبى، أو هل هناك أمل في توبة خاطئ أثيم. لكن إن كان عقل الإنسان قد حكم بأن إجابة السؤال السابق بلا، لكن كلمة الرب، الابن أي المسيح بعمل فدائه قادر أن يعطى حياة للموتى ولإسرائيل ولكل خاطئ فيحيا وهذا معنى = إسمعى كلمة الرب. فمن يسمع صوت ابن الله يحيا يو 5: 24، 25 قال السيد الرب... أدخل فيكم روحًا = هذه تساوي "ومتى جاء المعزى الذي سأرسله إليكم أنا من الآب روح الحق الذي من عند الآب... يو 15: 26" . قال السيد الرب = أي الابن الكلمة الذي سيرسل روحه يدخل فينا فيعطى حياة = فتحيون





آية 7:- فتنبأت



ونلاحظ أن حالة العظام اليابسة يرتد لها كل من يرتد للخطية ويتقسى قلبه.







آية 1:- كانت على يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلنى في وسط البقعة وهي ملآنة عظامًا.



يد الرب = إشارة للمسيح الذي بقيامته سيعطى حياة. رو 6: 4- 8. واليد تشير للمسيح فهو قوة الله 1كو 1: 24 + أش 59: 1 + أش 51: 9-11 + أش 51: 1. فأخرجني بروح الرب = الروح القدس الذي يعمل في الكنيسة انسكب على الكنيسة باستحقاقات دم المسيح المخلص، وهو يعطى الميلاد الجديد في المعمودية (فالمعمودية ميلاد من الماء والروح يو 3: 5) ثم يحل على المعمد ليعطيه قلبًا جديدًا، ويثبته في المسيح 2كو 1: 21. ومن يثبت في المسيح يصير خليقة جديدة حيَّة 2كو 5: 17. إذًا العمل هو عمل مشترك للابن الكلمة (يد الرب) والروح القدس. ولأن النبي يرمز لهذا العمل، فهو سيتنبأ لتقوم العظام ويدب فيها الحياة، ونرى هنا يد الرب وروحه القدوس يعملان في النبي رمزًا لعمل أقنومَيّ الابن والروح القدس في إعطاء حياة جديدة للإنسان الذي مات بالخطية. وأنزلنى = فالخطية أنزلتنا من فوق ملآنة عظامًا = لا أمل في قيامتها ثانية. وهي ملآنة فكل بنى آدم ماتوا. وقد تشير هذه العظام إلى: 1) الأمة اليهودية والتي تشتتت بسبب خطاياها وكأنها ماتت. 2) لكل بني آدم الذين ماتوا بالخطية. علي كل حال فدائمًا الخطية = موت.



آية 8:- ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح



هنا العظام تحولت إلى جسد من جديد. هذه هي الولادة الجديدة بالمعمودية







آية 9:- فقال لي تنبأ للروح تنبأ يا ابن آدم وقل للروح هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا



هنا وربما هذه هي المرة الوحيدة التي يصلى فيها أحد في الكتاب المقدس للروح القدس، ونحن نصلي للروح القدس ليملأنا ويسكب فينا محبة الله، وهكذا تعلمنا الكنيسة في صلوات الساعة الثالثة "أيها الملك السمائي المعزى روح الحق..." وقوله الرياح الأربع فيه إشارة لأن الروح القدس سيملأ كل العالم.







آية 10:- فتنبأت كما أمرنى فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدًا جدًا



هذا يشبه نفخة الكاهن في وجه المعمد قائلًا "اقبل الروح القدس" فبعد ولادته الجديدة يأخذ نعمة الروح القدس فيحيا. وقاموا جيش عظيم جدًا جدًا هكذا أولاد الله هم مرهبين للشياطين بالروح القدس الذي يسكن فيهم وبالمسيح الذي يثبت فيهم .

" هم كجيش بألوية" المسيح يغلب بهم (نش 6: 10 + رؤ 6: 2).



نرى في هذه القصة شرح لقصة خلق آدم، فالثالوث يشترك في الخلقة الأولى والثانية: الخلقة الأولى: الآب يقول نعمل الإنسان على صورتنا (تك1: 26). والابن الكلمة يخلق الإنسان من تراب الأرض. والروح ينفخ في أنفه نفساً حيوة (تك2:7).



والخلقة الثانية : الآب يريد أن الجميع يخلصون (1تى2: 4). والابن الكلمة يموت ويقوم. والروح يثبتنا في الابن بالمعمودية فنحيا بحياة الابن الذي اتحدنا به.



وما حدث مع حزقيال يشرح تماما ما حدث: الآب يقول لحزقيال تنبأ أي تكلم وقل إسمعى كلمة الرب، فيتكون جسم كامل بدون حياة، كَوَّنَه الكلمة الابن . ثم يتنبأ للروح فيعطى الروح حياة للجسم .







الآيات 11-14:- ثم قال لي يا ابن ادم هذه العظام هي كل بيت إسرائيل ها هم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا قد انقطعنا. لذلك تنبا وقل لهم هكذا قال السيد الرب هانذا افتح قبوركم واصعدكم من قبوركم يا شعبي و اتي بكم إلى ارض إسرائيل. فتعلمون اني أنا الرب عند فتحي قبوركم واصعادي اياكم من قبوركم يا شعبي.و اجعل روحي فيكم فتحيون واجعلكم في ارضكم فتعلمون اني أنا الرب تكلمت وافعل يقول الرب.





................



القرآن الكريم



فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ--- فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)



الشرح :



فكسونا العظام لحما ) أي : وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه ،





.....................



الكتاب المقدس



رسالة بطرس الرسول الثانية 3



هذِهِ أَكْتُبُهَا الآنَ إِلَيْكُمْ رِسَالَةً ثَانِيَةً أَيُّهَا الأَحِبَّاءُ، فِيهِمَا أُنْهِضُ بِالتَّذْكِرَةِ ذِهْنَكُمُ النَّقِيَّ،

2 لِتَذْكُرُوا الأَقْوَالَ الَّتِي قَالَهَا سَابِقًا الأَنْبِيَاءُ الْقِدِّيسُونَ، وَوَصِيَّتَنَا نَحْنُ الرُّسُلَ، وَصِيَّةَ الرَّبِّ وَالْمُخَلِّصِ.

3 عَالِمِينَ هذَا أَوَّلاً: أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الأَيَّامِ قَوْمٌ مُسْتَهْزِئُونَ، سَالِكِينَ بِحَسَبِ شَهَوَاتِ أَنْفُسِهِمْ،

4 وَقَائِلِينَ: «أَيْنَ هُوَ مَوْعِدُ مَجِيئِهِ؟ لأَنَّهُ مِنْ حِينَ رَقَدَ الآبَاءُ كُلُّ شَيْءٍ بَاق هكَذَا مِنْ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ».

5 لأَنَّ هذَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ بِإِرَادَتِهِمْ: أَنَّ السَّمَاوَاتِ كَانَتْ مُنْذُ الْقَدِيمِ، وَالأَرْضَ بِكَلِمَةِ اللهِ قَائِمَةً مِنَ الْمَاءِ وَبِالْمَاءِ،

6 اللَّوَاتِي بِهِنَّ الْعَالَمُ الْكَائِنُ حِينَئِذٍ فَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَهَلَكَ.

7 وَأَمَّا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ الْكَائِنَةُ الآنَ، فَهِيَ مَخْزُونَةٌ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ عَيْنِهَا، مَحْفُوظَةً لِلنَّارِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَهَلاَكِ النَّاسِ الْفُجَّارِ.



تفسير أصحاح 3 من رسالة بطرس الثانية للقس أنطونيوس فكري



هذا الإصحاح يرد على التعاليم التي ينادى بها الماديين الذين ينادون بثبات الخليقة ودوامها، أي أن الخليقة هي هكذا منذ الأزل. وجدت هكذا بلا بداية، لم يخلقها أحد. هي أزلية وستدوم إلى الأبد. والرسول هنا يؤكد أن الرب آت في مجيئه الثاني في ملء الزمان، وأن السماء والأرض ستزولان، وهذا دافع لنا حتى نتوب ونعمل أعمالا صالحة. عمومًا فإن تغير الكون حولنا مثل ازدياد البقع الشمسية (انطفاء أجزاء من الشمس نتيجة برودتها). وتحول المواد المشعة إلى رصاص. هذا التغير يفيد ويثبت أن الأرض والكون حولنا يتغير، إذًا هو ليس هكذا منذ الأزل. وهو سيتغير إلى صورة أخرى مع الوقت.

آيات 2، 1:- هذه اكتبها الآن إليكم رسالة ثانية ايها الاحباء فيهما انهض بالتذكرة ذهنكم النقي. لتذكروا الاقوال التي قالها سابقا الانبياء القديسون و وصيتنا نحن الرسل وصية الرب والمخلص.



رسالة ثانية = إذًا هي موجهة لنفس الأشخاص الذين وجهت لهم الرسالة الأولى. الأقوال التي قالها الأنبياء.... نحن الرسل... الرب = هذه الآية تشير لوحدة الوحي، فما قاله الأنبياء، قاله الرسل وقاله الرب نفسه عن حتمية المجيء الثاني، وعن ظهور معلمين كذبة يسلكون حسب شهواتهم الخاصة، وهؤلاء يشككون في عقيدة مجيء الرب الثاني. بينما أن هذه العقيدة تدفع لتوبة كثيرين.



1. نبوات الأنبياء عن المجيء الثاني مثلًا (ملا5:4) + (يؤ12:3-21).



2. ما قاله الرسل والتلاميذ مثلًا (1تس2:5-4) + (كو4:3).



3. ما قاله الرب نفسه مثلًا (مت26:24-28+31:25) + (مر26:13-36).







آيات 4، 3:- عالمين هذا أولًا أنه سياتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم. وقائلين أين هو موعد مجيئه لانه من حين رقد الاباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة.



قبل مجيء الرب ستنتشر ضلالات كثيرة، ويقوم أناس مستهزئين تدفعهم شهواتهم الخاصة لإنكار مجيء المسيح وإنكار الدينونة والقيامة، وطالما لا دينونة ولا قيامة فلنندفع وراء شهواتنا. ويقول القديس أغسطينوس أنه وراء كل إلحاد شهوة، لكي يهدىء الإنسان ضميره ويستبيح لنفسه أن يفعل هواه. كل شيء باق هكذا = المقصود أنهم يتصورون أنه لن يكون هناك مجيء ثان، ولا نهاية لتلك الأرض، بل أن الأرض موجودة وثابتة هكذا منذ الأزل وستستمر للأبد، وأنه لا خالق لها، بل هي وجدت هكذا. وطالما أنه لا خالق، إذًا فلا دينونة.



والآن قد لا ننكر المجيء الثاني والدينونة، ولكن حرب إبليس ضدنا هي أنه يجعلنا ننسى لحظة الموت أو لا نفكر فيها، بينما أنها قد تكون أقرب مما نتصور.



الآيات 5-7:- لأن هذا يخفى عليهم بارادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء. اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك. واما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار.



هذا يخفى عليهم بإرادتهم = الله لا يحجب الحقيقة عن أحد، لكن من أعمت الشهوة عينيه، فهو لا يريد ولا يهتم أن يعترف بالحقيقة، بل هو يفضل تصديق ضلالاته. ولا يريد أن يعترف بكلمة الله المعلنة في كتابه المقدس.



قائمة من الماء = إذ أن الأرض خرجت وظهرت من تحت الماء الذي كان يغمرها (تك9،7:1). وكون أنها كانت مغمورة بالماء ثم ظهرت، إذًا هي تتغير وليست كما يقولون "كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة" (آية 4).



وبالماء = لا حياة بدون ماء. لا حياة لخليقة ما بدون ماء. ولكن هذا الماء استخدمه الله للدينونة، ففي الطوفان أهلك الماء الخليقة. إذًا وراء الخليقة ديان عظيم قادر أن يبيدها وقد فعل هذا مرة وبالماء. الآن نرى أن الخليقة تتغير وليست ثابتة. إذًا وراء هذا خالق يتحكم فيها. بل أن هذا الخالق أهلكها وأدانها يومًا ما.



إذًا الخليقة ليست أزلية، بل هي أيضًا معرضة للدينونة. إن وراء خلق الأرض ووراء هلاكها خالق عظيم وديان عظيم لخليقته.



وهلاك الأرض بالطوفان (فحتى الطيور، هلكت فالماء ارتفع فوق الجبال 15 قدمًا) وكان هذا نموذج لهلاك الأرض مرة أخرى في أيام النهاية ولكن سيكون ذلك بنار الدينونة = محفوظة للنار هذا الإهلاك بالنار أيضًا قد تم سابقا في سدوم وعمورة، وليس غريبا أن يحدث لكل العالم يومًا ما.



وكما تجددت الخليقة بعد الطوفان، هكذا ستخرج أرض جديدة وسماء جديدة بعد أن تنتهي وتزول السماء والأرض اللتان نعرفهما الآن (رؤ1:21) + (إش17:65).



السموات والأرض.. كانت بكلمة الله... وبالماء... اللواتى بهن العالم الكائن حينئذ(وهذا العالم الذي كان موجودا في ذلك الوقت حين انحرف بعيدا عن طريق الله فاض عليه الماء فهلك. اللواتى بهن = يقصد بكلمة الله وبالماء. هو قرار إلهي أن يفيض الماء ليهلك الأرض. إذن من يقول أن الأرض ثابتة فليذكر أن الله أهلكها قديمًا بالرغم من أن الناس أيام نوح لم يصدقوا هذا. مخزونة = هذه الأرض مخزونة أي ما زال الله يبقيها ويحفظها بكلمته إلى اليوم الذي حدده للدينونة، وسيكون ذلك عن طريق نار تحرقها، ولو أطلق الله الآن هذه النار لأحرقت الكون، لكن الله ما زال حافظا للأرض مخزونة ليوم الدينونة، هي نار الدينونة = لهلاك الناس الفجار. بتلك الكلمة عينها = أي بقرار من الله ضابط الكل. والنار قد تكون نيران براكين ستنفجر يومًا ما، وقد تكون نيران الأسلحة المخزونة لدى الدول أو أي نيران أخرى يطلقها الله، لإزالة وإبادة صورة الأرض التي لعنها الله بسبب الخطية.



ولنلاحظ أن الأرض خرجت مرتين من تحت الماء بكلمة الله، خرجت لتحيا بعد موت:-



1) في بداية الخليقة.



2) بعد الطوفان.



ولكن ليثبت الرسول لمن يقرأ الرسالة سلطان الله على الخليقة، يظهر هنا أن الماء الذي إستخدمه الله في حياة خليقته، إستخدمه أيضا في هلاكها.



فما حدث يثبت للمتشككين:



1) أن الله يريد حياة للخليقة.



2) الله قدوس وعادل يرفض الشر ويدينه بهلاك أكيد.



3) بعد هلاك الخليقة سيعيد الله الخليقة بصورة جديدة.







...................



القرآن الكريم



سورة المؤمنون





تفسير القرآن

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي





سورة الأنبياء

قوله تعالى : وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون .



الظاهر أن " جعل " هنا بمعنى خلق ؛ لأنها متعدية لمفعول واحد . ويدل لذلك قوله تعالى في سورة " النور " : والله خلق كل دابة من ماء [ 24 - 45 ] .



واختلف العلماء في معنى خلق كل شيء من الماء . قال بعض العلماء : الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة ؛ لأن الله خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من النطف ، وعلى هذا فهو من العام المخصوص .



وقال بعض العلماء : هو الماء المعروف ؛ لأن الحيوانات إما مخلوقة منه مباشرة كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء ، وإما غير مباشرة ؛ لأن النطف من الأغذية ، والأغذية كلها ناشئة عن الماء ، وذلك في الحبوب والثمار ونحوها ظاهر ، وكذلك هو في اللحوم ، والألبان ، والأسمان ونحوها ؛ لأنه كله ناشئ بسبب الماء .



وقال بعض أهل العلم : معنى خلقه كل حيوان من ماء أنه كأنما خلقه من الماء [ ص: 143 ] لفرط احتياجه إليه ، وقلة صبره عنه ، كقوله : خلق الإنسان من عجل [ 21 - 37 ] إلى غير ذلك من الأقوال . وقد قدمنا المعاني الأربعة التي تأتي لها لفظة " جعل " وما جاء منها في القرآن وما لم يجئ فيه في سورة " النحل " .



وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه : لقائل أن يقول : كيف قال : وخلقنا من الماء كل حيوان ؟ وقد قال : والجان خلقناه من قبل من نار السموم [ 15 - 27 ] وجاء في الأخبار أن الله تعالى خلق الملائكة من النور ، وقال تعالى في حق عيسى - عليه السلام - : وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني [ 5 - 110 ] وقال في حق آدم : خلقه من تراب [ 3 - 59 ] .



والجواب : اللفظ وإن كان عاما إلا أن القرينة المخصصة قائمة ، فإن الدليل لا بد وأن يكون مشاهدا محسوسا ؛ ليكون أقرب إلى المقصود . وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة ، والجن ، وآدم ، وقصة عيسى عليهم السلام ؛ لأن الكفار لم يروا شيئا من ذلك . ا هـ منه .



ثم قال الرازي أيضا : اختلف المفسرون ، فقال بعضهم : المراد من قوله : كل شيء حي الحيوان فقط . وقال آخرون : بل يدخل فيه النبات ، والشجر ؛ لأنه من الماء صار ناميا ، وصار فيه الرطوبة ، والخضرة ، والنور ، والثمر . وهذا القول أليق بالمعنى المقصود ، كأنه تعالى قال : ففتقنا السماء لإنزال المطر ، وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيا . حجة القول الأول : أن النبات لا يسمى حيا . قلنا : لا نسلم ، والدليل عليه قوله تعالى : كيف يحيي الأرض بعد موتها [ 30 - 50 ] انتهى منه أيضا .



........



“وجعلنا من الماء كل شئ حي”

( و جعلنا من الماء كل شيئ حى ) سورة الأنبياء اية – 30

Allah (s.w.t.) said in the Holy book (… We have made ​---​---from water every living thing.)

Everything has been designated water district great glory Glory to God Almighty Allah, these scientific miracles in the Holy Book ( The Qur’an ) the scientists know that water entered in the installation of every living creature while it is stated in the holy Qur’an since more than 1400 years.

First:



Children, where children need good amounts of fluid, which helps growth and the reduction of any health problems.

Second:



The elderly as the elderly needs to be good amounts of water to minimize any problems resulting from drought, especially since he loses the sense of thirst with age…

Third:



Athletes need to adequate amounts of fluids because they are losing large quantities of water as well as the need to increase muscle and especially that water is one of the essential components of muscles, and in these days and we are in the holy month of Ramadan, we will refrain from the consumption of food and fluids for a period of more than 13 hours a day Therefore, the need to consume good amounts of fluids, especially water in times of breakfast is very necessary, since the water works and contributes to many of the core ---function---s and mission of the human body .

Water and digestion:



– Water solvent for vitamins, minerals, amino acids, glucose and many other nutritional elements.

– Water plays a vital role in digestion, absorption, transport, and use of nutrients.



– Safe water is the center to get rid of toxins and waste.



– Supports all the thermoregulation of the body on the water.



– Is essential in the production of energy, the lubrication of joints.



Loss of water affects the comatose:

How many hours can a person live without water?



What happens to him after that time period?

– Man cannot live without drinking water for more than 72 hours (three days). If the period exceeds that may have a human fell into a coma due to the cessation of construction and demolition and stop the movement of the interactions within the body, so water is the lifeblood of every living organism. And Allah Almighty says: (and we have made ​---​---from water every living thing). Subhanallah …see how Allah Almigthy created us in this world.



---Weigth gain :

How much is water weight?

--- As for people believing that drinking water frequently can lead to weight gain´-or-large abdomen, etc. So of course this belief is wrong, the water is normal does not cause obesity´-or-weight gain, but soda water´-or-fruit juices containing large amounts of sugar can cause obesity, especially the breeding of them, and in especially soft drinks known food empty, contain any calories without many nutrients they contain.

When human needs for drinking, and when should I drink?

Should drink water when we feel thirsty, and there are physiological mechanisms working to move the sense of thirst when a natural person healthy. The important note here is:



It may weaken the sense of thirst when some people, for many reasons, especially in the elderly, and therefore must be drawn, drinking water and fluids to work on submission to the people who suffer from this problem, such as elderly patients, children and infants.

What are the effects of consumption of water and fluids of sick?

Lack of fluid consumption in general and water consumption in particular, may have a risk of infection and the impact on:

Renal stones …Obesity´-or-obesity, childhood and adolescence.



dehydration:



What is a drought´-or-dehydration?



Dehydration :

Is the lack of adequate rehydration (Perfusion enough) after the loss of water daily, for a long time and knows the chronic drought Poor sense of thirst mechanism Non-tasting water and a sense of complacency Consumption of common diuretics …

In Addition , Water is a major source of the life of a people , But not only a people --- every living things. A........ ؛





. ...........





القرآن الكريم



الكتاب المقدس

تفسير القس انطونيوس فكري

تفسير أضواء البيان

التعقيب





المسلمون والمسيحيون متفقون إلا أن شراح الكتاب المقدس قاموا بالتوظيف للنصوص وإسقاط العهد القديم غصبا على العهد الجديد !!

بعض من ينتقد النص القرآني بشأن العظم ثم اللحم يوجد عنده ما يوافقها كما رأينا !! كما أن أصل الحياة الماء في نصوص وشرح الطرفين !!



المفسرون الأرثوذكس في أحيان كثيرة يتناسون ذكر بعض الآيات وتفسيرها ! وأترك لكم ملاحظة ذلك في سفر حزقيال على سبيل المثال !!

يعيب البعض على مفسري القرآن من المسلمين الأخذ بضروب اللغة بينما هم يسقطون الرمزية على سبيل المثال غصبا !!!!!