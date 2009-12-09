

التيار اليساري الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 22:31

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية









حي على الصلاة. .. دقيقة الصلاة (الركعة) في مراكز الجمارك بعشرة آلاف دولار



بلا رتوش - صباح زيارة الموسوي : حي على الصلاة. .. دقيقة الصلاة (الركعة) في مراكز الجمارك بعشرة آلاف دولار



كشفت النائبة الوطنية العراقية الشجاعة الدكتورة ماجدة التميمي في مقابلة لها على فضائية دجلة ، كشفت عن ملفات فساد موثقة كارثية وبالأدلة الموثقة. عنوانها الذي نراه مناسبا كما ورد على لسانها ، بأن حيتان مراكز الجمارك يشترون الدقيقة بعشرة الاف دولار ، بالقول للمسؤول عن المركز ، اذهب دقيقة للصلاة وهديتك عشرة إلاف دولار...

عنوانها ..الركعة ب10000 دولار



إلى أصحاب شعار " إصلاح العملية السياسية البريمرية " إليكم في التوجه إلى المراكز الجمركية لاقامة صلاة الجماعة. ..الدقيقة بعشرة الاف دولار وعداد الصلاة يعد. .



نسخة منه إلى -

السيستاني وأتباعه الكبار الصافي والكربلائي والشيطاني وهلم جرا. .

الصدر وأتباعه في ما يسمى بالتيار المدني أصحاب دكان الكتلة التأريخية. .

العبادي ومستشاروه في مكتب الإصلاح التكنوضراطي. ..



والنسخة الأولى الى الشعب العراقي. ..بأسم الدين باكونا الحرامية. .!!