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حي على الصلاة. .. دقيقة الصلاة (الركعة) في مراكز الجمارك بعشرة آلاف دولار


التيار اليساري الوطني العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 22:31
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    


حي على الصلاة. .. دقيقة الصلاة (الركعة) في مراكز الجمارك بعشرة آلاف دولار

بلا رتوش - صباح زيارة الموسوي : حي على الصلاة. .. دقيقة الصلاة (الركعة) في مراكز الجمارك بعشرة آلاف دولار

كشفت النائبة الوطنية العراقية الشجاعة الدكتورة ماجدة التميمي في مقابلة لها على فضائية دجلة ، كشفت عن ملفات فساد موثقة كارثية وبالأدلة الموثقة. عنوانها الذي نراه مناسبا كما ورد على لسانها ، بأن حيتان مراكز الجمارك يشترون الدقيقة بعشرة الاف دولار ، بالقول للمسؤول عن المركز ، اذهب دقيقة للصلاة وهديتك عشرة إلاف دولار...
عنوانها ..الركعة ب10000 دولار

إلى أصحاب شعار " إصلاح العملية السياسية البريمرية " إليكم في التوجه إلى المراكز الجمركية لاقامة صلاة الجماعة. ..الدقيقة بعشرة الاف دولار وعداد الصلاة يعد. .

نسخة منه إلى -
السيستاني وأتباعه الكبار الصافي والكربلائي والشيطاني وهلم جرا. .
الصدر وأتباعه في ما يسمى بالتيار المدني أصحاب دكان الكتلة التأريخية. .
العبادي ومستشاروه في مكتب الإصلاح التكنوضراطي. ..

والنسخة الأولى الى الشعب العراقي. ..بأسم الدين باكونا الحرامية. .!!





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التيار اليساري الوطني العراقي

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الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - التيار اليساري الوطني العراقي - حي على الصلاة. .. دقيقة الصلاة (الركعة) في مراكز الجمارك بعشرة آلاف دولار