

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 10:03

المحور: سيرة ذاتية









الحياة مدرسة، لكن معلميها قلة.. ومن الذين تعلمت على يديهم الكثير.. الشاعر والمناضل الكبير كاظم السماوي. وقد عين مديراً للأذاعة والتلفزيون في العهد الجمهوري الأول في حزيران عام 1959 . وكان شاعراً مجدداً ضمن كوكبة الرواد الأوائل ومحاولات الإتساع في القصيدة ، له العديد من الدواوين الشعرية، وأيضاً له حضور صحفي كبير وخاصة مجلته الشهيرة " الأنسانية" أيام العهد الجمهوري الأول.

كاظم السماوي ابن مدينة السماوة البطلة من مؤسسي حركة السلام في العراق. وبسبب مواقفه الشجاعة من أجل حرية الشعب العراقي والحياة السعيدة ، فقد اسقطت حكومة العهد الملكي الجنسية العراقية، وأعيدت له بعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958.

وخاض المنافي لعقود عديدة ، وكان آخرها المنفى السويدي. دفن في مدينة السليمانية. شخصية عراقية فذة ساهمت بقوة في الحركة السياسية والثقافية العراقية.

لقد تعلمت من أبي رياض وعن قرب الكثير من الأشياء وأجملها.. أن يكون للأنسان موقف ،وكيف أن يكون هذا الموقف في الوضوح الذي لا يساوم على قضايا الشعب العراقي ومصالحه الوطنية..!! وأن لا يكون الأنسان ذاتياً أو إنتهازياً ومزوراً للحقائق من اجل المال ..

تذكرتك وأنت تنشدُ لدعبل الخزاعي:

إني لأفتح عيني حين أفتحها

على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدا

طوبى لك أباً وصديقاً ومناضلاً وشاعراً ومنفياً..

لك المجد والخلود..!