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صدام ليس دكتاتوراً


عبدالكريم هداد
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 21:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


شاهدت حوارات تلفزيونية مع الفنان يوسف العاني وعلاء بشير وآخيراً مكرم الطلباني ، المفارقة ان الجميع لهم جملة واحدة وهي" إنهم يتحدثون بصراحة مع صدام حسين الذي يستمع لهم بكل ود وكياسة، حول كل القضايا الداخلية والحاردية" طيب الكل يتحدثون هكذا، فكيف إذن أصبح صدام دكتاتورا، أفتونا يامن تنعمتم في الماضي والحاضر أيضاً.. وشكراً لبطولاتكم، حين إكنشفنا من خلالها إن صدام محاوراً ومستمعا جيدا للرأي الآخر.. بلابوش دنيا، المصيبة وين..؟





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عبدالكريم هداد

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالكريم هداد - صدام ليس دكتاتوراً