

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 23:06

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









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لماذا لا يخرج العراقيون في مظاهرة ترفض بيع تراب بيته العراق..؟

لماذا لا تقدم عرائض لأجراء استفتاء شعبي عام وليكن غير رسمي حول ماحصل من قوانين جائرة من قبل مجلس الامن الدولي..وايضاً الاتفاقيات الثنائية التي وقعها ساسة الصدفة..؟

لماذا لا يضع لفيف من المحامون دعاوي قانونية على من باع تراب وماء العراق؟

لماذا لا تظهر شعارات على حيطان المدن تشتم عار كل من باع وساهم في ثلم ثلم العراق؟

لماذا..؟

ومن يبيع شبراً من ترابه، يستطيع ان يبيع الوطن كله..!

ومن يبيع عِرضَه مرة، يستطيع ان يبيع شرفَه مرات..!