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عقل الإنسان من عقل الخالق! شاهينيات 1306


محمود شاهين
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 20:05
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


* عقل الإنسان من عقل الخالق !!
شاهينيات 1306
لا يختلف اثنان على أن الإنسان هو أرقى الكائنات التي أبدعها الخالق ، كما لا يختلف اثنان على أن عقل الإنسان هو أرقى عقول الكائنات على الإطلاق . غير أن البشرية اختلفت على الغاية التي يريدها الخالق من منح هذا العقل الجبارللإنسان دون الكائنات الأخرى . كان في مقدور الخالق أن يمنح الإنسان عقلا كعقل الحيوان فقط ، عقلا يكفي الحيوان لتدبير أمور حياته ولا شيء غير ذلك ، أوعقلا كعقول النحل يكفي لأن يقيم مملكة في غاية الروعة والإبداع ، دون أن يكون قادرا على صنع أي شيء آخر . وظيفة محددة حسب منهج عمل محدد وشروط محددة . غير أن غايات الخالق من الخلق لم تتوقف على عمل محدد متقن ، كما هي الحال مع خلقه الذي توفرت فيه أسمى آيات الإبداع والجمال ، ولم يبق غير بناء الحضارة لتكتمل عملية الخلق ، فكان أن خلق الخالق الإنسان من ذاته، أو من روحه كما يرى بعض الحكماء، ومنحه عقلا من عقله، عقلا مطلق الحرية لم تفرض عليه وظيفة محددة . عقلأ يتمتع بطاقة خارقة قادرة على أن تصنع المعجزات . طاقة يمكنها أن تحقق غاية الخالق في بناء الحضارة الإنسانية . حضارة المحبة والخير والعدل والجمال .





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محمود شاهين

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - محمود شاهين - عقل الإنسان من عقل الخالق! شاهينيات 1306