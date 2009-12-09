

محمود شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 20:05

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









* عقل الإنسان من عقل الخالق !!

شاهينيات 1306

لا يختلف اثنان على أن الإنسان هو أرقى الكائنات التي أبدعها الخالق ، كما لا يختلف اثنان على أن عقل الإنسان هو أرقى عقول الكائنات على الإطلاق . غير أن البشرية اختلفت على الغاية التي يريدها الخالق من منح هذا العقل الجبارللإنسان دون الكائنات الأخرى . كان في مقدور الخالق أن يمنح الإنسان عقلا كعقل الحيوان فقط ، عقلا يكفي الحيوان لتدبير أمور حياته ولا شيء غير ذلك ، أوعقلا كعقول النحل يكفي لأن يقيم مملكة في غاية الروعة والإبداع ، دون أن يكون قادرا على صنع أي شيء آخر . وظيفة محددة حسب منهج عمل محدد وشروط محددة . غير أن غايات الخالق من الخلق لم تتوقف على عمل محدد متقن ، كما هي الحال مع خلقه الذي توفرت فيه أسمى آيات الإبداع والجمال ، ولم يبق غير بناء الحضارة لتكتمل عملية الخلق ، فكان أن خلق الخالق الإنسان من ذاته، أو من روحه كما يرى بعض الحكماء، ومنحه عقلا من عقله، عقلا مطلق الحرية لم تفرض عليه وظيفة محددة . عقلأ يتمتع بطاقة خارقة قادرة على أن تصنع المعجزات . طاقة يمكنها أن تحقق غاية الخالق في بناء الحضارة الإنسانية . حضارة المحبة والخير والعدل والجمال .