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قرارات ترامب ومستقبل العلاقة مع العراق


واثق الجابري
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 20:02
المحور: حقوق الانسان
    


أثار موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ جملة من التساؤلات والإستهجان؛ في العالم عامة والعراق خاصة، ويبدو أن رجل الإقتصاد لا ينجح بالسياسة دائماً وأن كان الإقتصاد يتأثر بالسياسية والسياسة بالإقتصاد، والسياسة لإقتصاد والإقتصاد سياسة، وما إنتشار الإرهاب إلا لدوافع سياسية وإقتصادية، وما يثير الغرابة من دولة تدعي الديموقراطية ورعاية حقوق الإنسان؛ بينما تتخذ إجراءات تعسفية مخالفة لقوانينها التي تقول إنها مبنية على الديموقراطية وحقوق الإنسان.
رفعت الولايات المتحدة الأمركية شعار؛ " لا حرية لأعداء الحرية"؛ منذ أن اعلنت ديموقراطيتها، وحرية التنقل من أبسط مضامين الحرية وحقوق الإنسان.
العراق واحد من الدول التواقة للديموقراطية، وغالباً ما يتخذ من التجربة الأمريكية مثالاً لدولة المؤسسات، وبإعتقادنا أن الشعب الأمريكي يدرك جيداً كيف يختار رؤوساءه، وفي نفس الوقت الذي يسعى العراقيون للحرية والديموقراطية؛ واجهتهم عقبات كبيرة وأهمها الإرهاب، الذي حاول الإطاحة بتجربتهم، ودفع أكبر ثمن من شبابه وثرواته؛ في حين يتدفق الدعم والأسلحة من جهات عدة؛ منها الولايات المتحدة الأمركية ودول حليفة لها في المنطقة الأقليمية، وبإعتراف هذه الدول إنها دعمت القاعدة لأسباب سياسية، وإتهام ترامب لساليفيه بدعم داعش؛ لإعتقادهم جدوى تفكك الدول وتعزيز النفوذ الأمركي؛ إلاّ أن النتيجة تراجع بسبب وضوح دعم الحلفاء للإرهاب، وإنتقادات عالمية بعدم جديتها بالقضاء عليه.
جاء قرار ترامب في الوقت الذي تُعقد فيه اللجنة المشتركة" لإتفاقية الإطار الإستراتيجي"؛ العراقية الأمركية إجتماعاتها، وإتخذ إجراءات عنصرية؛ لا يمكن لعاقل فعلها مع دولة حليفة فيها أكبر سفارة بالعالم لها ومستشارين بالآلاف، والفعل إخلال واضح بما متفق عليه، وهذا ما ينعكس بالسلب على طبيعة العلاقة بين البلدين، وما له من علاقة بالسلم الدولي والأمن الوطني الأمركي؛ فلماذا يمنع العراقيين؛ في حين لم تسجل حادثة واحدة في أمريكا بفعل عراقي؟!
إن الولايات المتحدة الأمركية؛ أرض هجرة وإستيطان، ومن الغريب منع مواطني دول وصلوها بطرق رسمية، ولم يعبروا لها تهريباً بالقوارب؛ بل هي من شجع بعض العراقيين على الهجرة وفتحت سفارتها الأبواب لذلك، وتوتر العلاقة سيحد من التعامل العراقي الأمريكي، ويدعو لبحث جدوى الإتفاق الإستراتيجي، ومدى مصداقية العمليات العسكرية وأهدافها، وربما يلجأ العراق الى دول منافسة، ويعيد النظر بصداقة من طرف واحد، وهو قادر إذا تبنى علاقات دولية وأقليمية متوازنة، والأهم وحدته تجاه سيادة بلده؛ تجاه إعتداء صارخ أثار مواقف عالمية عدة، ومنها وزيرة الخارجية الأمركية السابقة " مادلين اولبرايت"، التي أعلنت أنها ستعنق الإسلام؛ في حال مضي ترامب بإجراءاته العنصرية.
سيئات داعش مردوداتها إيجابية على عراقين تقاذفتهم السياسات الخارجية للفرقة وزرع الطائفية والإرهاب، وحتما ستكون المواقف العنصرية مدعاة لتوحيد المواقف العراقية.
يبقى الرد العراقي مرهون بوحدة صفه السياسي؛ ومضيه في دحر الإرهاب؛ كفيلل بإيقاف جماح الفيل الأحمر الهائج؛ المعجب بنفسه؛ النرجيسي بطبيعته، وستجد قراراته رفض محلي ودولي، والنتيجة تراجع لسياسات أمريكا، وتأثير على مصالحها السياسية والإقتصادية، وفقدان الثقة سيدفعها للتعامل بالمثل، وللعراق خيارات كثيرة للمناورة، وفي الولايات المتحدة سياسات ولوبيات ومراكز قرار؛ لن تسمح له بإتخاذ قرارات تضر مصالحها الكُبرى.





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واثق الجابري

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