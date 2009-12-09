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الوجه


عبد العزيز الحيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 17:27
المحور: الادب والفن
    


الوجه



الوجه حين يختطف منه الوجه
حائط يقطر
دما من ثقوب انتظاره الطويل
الطويل
الطويل

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عبد العزيز الحيدر

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