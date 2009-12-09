

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 17:26

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









المفيد



الحوار الماضي ليس حوارا أفتراضيا بمعنى أننا نقدم رؤية حول قضايا لم ولن توجد بالواقع، أو أنه حورا يجري في عالم فارغ من وجود لها، القضايا التي تناولها الحوار وتركيزا في قضية الدين والإيمان والعقيدة والعقل كلها إنشغالات يومية وتفصيلية للإنسان يعيشها وتعيس معه إن أراد ذلك أو أستغنى، ولكنها في العموم مما لا يمكن تجاهله أو تركه في رفوف النسيان على أمل العودة لها في وقت أخر.

يبقى أن نشير في أول هذا الكلام أن الرؤيا الفردية عند الإنسان لا يمكن أن تشكل أي توافق وتطابق مع الأخر لا في القضايا البسيطة ولا المركبة ولا الخطيرة التي تشمل كامل وجوده وحضوره العام، وهذا متأت من كونية الإنسان أن ينمو معرفيا وفكريا وفهميا في أتجاهات متنوعة وأحيانا متعارضة وإن أعتمد على قواعد ومبادئ واحدة، وهذا الأمر ليس غريبا لكنه متفرد في خصيصة الإنسان، ومن هنا وفي هذه النقطة بالذات أود أن أطرح ردا مميزا على من يدع أن الإنسان الآدمي المعرفي العاقل هو مجرد حيوان أو كائن حيواني تولت ملايين السنين على تأهيله ليكون كذلك.

لو كان الزعم صحيحا أن الإنسان تراكم السنين وخبرة ملايين من الأعوام قادته لأن يدرك أنه متفرد وذو خاصية منفردة على الكائنات الحيوانية الأخرى، فلا بد له أنه وعى ذلك بأداة أما خارجية مميزة ومنفردة أو داخلية لها نظام مختلف عن الحيوانات الأخرى، وبالتالي الأفتراض أنه نتيجة هذا التراكم سيصطدم بمقولة تسليمة أخرى إذا لماذا لم تتطور بقية الحيوانات بنفس الطريق وتحت سقف نفس العوامل؟ وبالتالي فلا يمكن تطبيقه كقانون عام بنفس الشروط والأحوال بغض النظر عن النتيجة لا يمكن أن يكون مبدأ صالح لتطبيقه مرة واحدة حصرا لأنه فاسد في التكوين وغير قابل للتنفيذ أصلا.

القضية إذا برمتها تأويلية وليست علمية ولا تستند لمعطيات مفهوم العلم كونه عاما مجردا خاليا من أحتمالات الفرصة أو الطفرة اللا مبررة في مسار التطور كما يزعمون، نعم الإنسان الذي هو نحن اليوم قد يشترك مع الكثير من الحيوانا وبدرجات عليا في الترتيب التكويني للخرائط الجينية تماما وهذه القائمة تشمل القرد والخنزير والحصان في أعلى السلم، ولكن هذا لا يعني أبدا أننا من سلالة واحدة طفرت مورثاتنا تحت عوامل خدمتها الفرصة المنفردة أبدا، ولو كان الأمر كذلك لوجودنا سلالات أخرى من هذه الحيوانات تحولت إلى كائنات أخرى من المفترض أن لا نجزم أنها ستكون بمستوى الإنسان أو أجدر منه في التعاطي مع مواضيع منفردة أخرى، فمن يزعم اليوم مثلا أن البقر كسلالة حيوانية تطورت أصلا من سلالة الخراف أو من سلالة الماعز والتشابه الجيني بينهما يصل إلى درجات أعلى من التشابه بين الإنسان والقرد مثلا.

أزعم ومن قرائاتي الوجودية أن الإنسان وبالعودة إلى ملاحظات الجيل الأول من الإنسان المتعلم والمدون ومسترشدا ببعض المنطق العقلي الذي يستند أيضا إلى مقولات فوقية، أن هذا الإنسان الذي يكتب ويغني ويبدع ويرقص ويبكي ويقاتل ويحزن وبالأخر يموت، كائن خرافي في فعله وإن كانت خرافته تتمثل في أنه نسي أصل الرحلة وأسبابها والكيفية التي جاء بها، ولكنه في كل مرة يترك خلفه كما هائلا من المعرفة، إنما هو أخر زوار الأرض من الكائنات الحديثة الذي ربما كان في كوكب أو مكان أخر من السماء وجاء في رحلة منفردة للأكتشاف.

من هنا فليس بغريب مثلا أن نجد أعتراضات من البعض على هذه المقولة بأن هذا الزائر الغريب للأرض من العجب أنه يتشارك مع سكان الأرض بالخارطة والموروثات الجنية دون أن يكون هو أيضا مميزا عنهم كونه من بيئة مختلفة أو لنقل من عالم أخر، مثلما هو العلم يقبل الأفتراضات النظرية أولا ليخضعها للبرهان نفترض أن هذا الكائن الذي نجح أن يعيش في بيئة مختلفة عن بيئته وتكوينه وألاف السنين أيضا كفيله بمعالجة الفارق الجيني لا سيما وأنه أنصر وتفاعل وتشارك بالبيئة وما فيها من نباتات وحيوانات شكلت جزأ مهما من بنيته الجسدية لاحقا وأثرت في الوضعية التركيبية طالما أننا قبلنا مبدأ المؤثرات التغيرية تحت قانون الطفرة أو الأنتخاب الطبيعي.

المهم علينا أن لا نترك أي أفتراض وأن لا نستبعد أي أحتمال طالما هناك طاقة للعمل وطاقة للفهم والتجريب والبرهان، الإنسان منذ لحظة الوعي الأولى تأريخيا كان متطلعا لأن يعرف المزيد لأنه واجه عالما معقدا متشعبا يحتاج إلى أطنان من الكتب وسنين طوال ليفهم جزء بسيط من هذا التعقيد والتشابك والبحث ما وراءه من علات وأسباب وغايات، لا تلوموا الإنسان حين يحاول أن يفهم ولكن وجهوا له النقد حين يستكين عن الوظيفة البحثية الكشفية له في الحياة.