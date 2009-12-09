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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - حميد الواسطي - هَلْ مِن بَينِ ألأنبياء نِسَاء ؟





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هَلْ مِن بَينِ ألأنبياء نِسَاء ؟


حميد الواسطي
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 17:26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


بِسْمِكَ أللَّهُمَّ.. وَبَعد، في مَقالةٍ سَابقة لكاتب ألسُطور إستعرضتُ فيهَا أنَّ مِن بَينِ ألأنبياء هُناكَ نساء کَ مريم وَ أم موسى وَسارة وَراعوث وَغيرهُن.. بَيدَ أنهُ قد وَرَدني تعليق في غايةِ ألأهميَة مِن ألسَيِّد ايدن حسين، بمُقتضى قولهِ : (ايكما متناقض .. انت .. ام .. القران ؟؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ - فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. القران .. ينفي ان تكون هناك نبيات. مع ان نفس القران يؤكد ان الله اوحى الى مريم و الى ام موسى. هل لديك حل لهذه المصيبة ؟). راجع ألمَقالة وَألتعليق.. في :
ألمُساواة بَينَ ألرجُل وَألمَرأة مَفهوم ظالِم رَدّاً علَى حميد فكري
حميد الواسطي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546394

في هذِهِ ألمَقالة أُجيب بَعد ألشُكر للسَيِّد ايدن حسين علَى سُؤالهِ وَإهتمامهِ.. أقول : لاَ تناقض بيني وَبَينَ ألقرآن، وَأقول: في قولهِ تعالَى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ.. وَحسَب تفسير خاصتي للآية قالَ تعالَى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ وَلَم يَقول: وَمَا أنبئنا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ. أيّ أنَّ ألآية وَكأنهَا تقول: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ (رُسُلاً) إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ. وَألرُسل كُلّهُم مِنَ ألرجال. وَألنبي أو ألنبية غير ألرسول أو ألرسولة. بَيدَ أنَّ كُلّ رسول هُوَ نبي (يَجمع بَينَ ألرِسَالة وَألنبوّة) وَألعكس غير صَحيح أيّ لَيسَ كُلّ نبي هُوَ رسول. وَألرسول مُكلَّف بتبليغ رِسَالة، وَأمَّا ألنبي فقد يكون مُكلَّف باٌلتبليغ أو لا يُشترَط. وَكُلّ مَا يُوحى إليه أو إليهَا مِنَ ألله فهُوَ مِن ألنبوَّة. حتى أنَّ ألرُءيا هِيَ جزء مِن ألنبوَّة. وَلَكن هُناك وحي تشريع أو وحي خبر أو بشارة وَهَلُّمَّ جَرَّا. سألت أسترالي عن تفسيرهِ ﻟﻟ :
Dream
قال هُوَ
Message from God
مِن قلَم : حميد ألواسطي
ajshameed@hotmail.com





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حميد الواسطي

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - حميد الواسطي - هَلْ مِن بَينِ ألأنبياء نِسَاء ؟