

الحب طاقة الحياة وسبب ديمومة العيش وسر الوجود

سامي كاب

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 17:26

المحور: المجتمع المدني







الحب طاقة الحياة



الحب يمنح الطاقة للمحبوب .. هي طاقة غير معروفة فيزيائيا لكنها محسوسة ومميزة من خلال نتائجها الايجابية على الصحة العصبية والجسدية والروح والقلب والوجدان عموما



طاقة الحب تمنح النشاط والحيوية والذكاء والثقة بالنفس والصفات النبيلة كالصدق والاخلاص والانتماء والتواضع وحب الآخرين والكرم والعطاء والمودة الاجتماعية والتفاني الوطني والاجتماعي



طاقة الحب تمنح القوة للقلب والدورة الدموية وتذيب الشحوم وتزيل الكولسترول وتمنح الجسد جمالا بتناسق عضلاته وسطحه ونضارة وجمال جلده ومظهره وتقوي الشعر والنظر والحواس عموما وتمنح الشخص جاذبية حلوة



طاقة الحب تداوي الامراض كالرشح والفلونزا والتهابات المفاصل والصداع وآلام الظهر والقدمين والرقبة والكتفين وتداوي امراض الجهاز الهضمي كالالتهاب والمغص



وعليه ومن كثرة فوائد طاقة الحب نقدر ان نقول بانها روح الحياة



والحب هنا ليس المقصود به فقط ما بين الذكر والانثى انما بين الذكر والذكر ايضا وما بين الانثى والانثى



وللعلم بان قوة طاقة الحب الذكورية تفوق قوة الحب الانثوية بسبعة اضعاف نظرا لتفوق جسد الذكر على جسد الانثى بالتركيب الحيوي



اما عن كيفية تبادل او توصيل هذه الطاقة فيكون ذلك بعدة طرق من خلال الحواس اما باللمس او بالنظر او بالشم او الذوق او السمع



فالحضن مثلا ينقل اكبر كمية من الطاقة للمحضون



والقبلة من خلال الفم تاتي بالدرجة الثانية بعد الحضن



واللمسة بالكفين على ظهر الكف الآخر او على الخد او الجبهة تاتي بالدرجة الثالثة



ملامسة الاقدام والافخاذ تأتي بالدرجة الرابعة وهكذا



اما ممارسة الجنس سواء كانت بين الذكر والانثى او بين المثليين جنسيا من الطرفين فانها تمنح اعلى مستويات الطاقة وهذا ينتج عنه الاحساس باللذة القصوى والمتعة الفائقة والسعادة والنشوة والفرح-------------



الحب رحم الطبيعة



الحب ليس مجرد اغنية او قصة او قصيدة او خاطرة



الحب احساس واسع المساحة عميق البعد ذو افق لا حدود له



الحب محيط يحتوي كل اصناف اللذة والجمال والمتعة والسعادة والفرح والهناء



الحب رحم الطبيعة منه تخرج الحياة



ولا يدرك الحب بكل ابعاده سوى الاذكياء والاذكياء جدا هم من يدركون كل الحب



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اعداء الحب هم اعداء الانسان والحياة



اعداء الحب هم اعداء الانسان والحياة

فالحب ليس مقتصرا على العلاقة بين الذكر والانثى انما هو علاقة انسجام وتناغم طبيعي بين كل عناصر الكون مكونات الحياة

حب الانسان والحيوان والنبات والجمادات وكافة الاشياء التي تشكل الحياة ... هذا هو الحب بمعناه الشامل

وما حب الانسان للانسان اللا جزء بسيط من بحر الحب الكوني

والباحث عن الحب يجده في اي مكان واي زمان واي ظرف

الحب هو اداة الحياة الراقية الجميلة ... انه الخير والسلام واساس السعادة واستمرارية الحياة بافضل حال



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الحب يعني لي هو الانسجام التام من اجل خلق حياة مشتركة يعيش بها المحبين بامن وهناء وبشكل افضل من الحياة الفردية

وعليه فان الحب هو اداة العيش الجماعي فان افتقد فلا حياة



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الانثى الانسانية



الحب كل الحب والاحترام كل الاحترام لكل انثى انسانية مهما كان عمرها واصلها ودينها ومذهبها وعقيدتها ووطنها ولونها ومنهجها وحزبها وفصيلتها وكيانها -



الانثى الانسانية طفلة او امرأة او عجوزا مقدسة ومحترمة ومحبوبة لانها اصل الحياة ومصدرها وراعيتها ومديرتها



الانثى الانسانية منحتها الطبيعة قدرات تؤهلها كي تكون ملكة هذا الكون فلديها الذكاء وقدرة اتخاذ القرار وقدرة الادارة الناجحة والصبر والجلد والمثابرة والعمل الدؤوب وقدرة المبادرة والتحدي والفن والتشكيل وقدرة الحساب والقياس والمواءمة والاستنتاج وقدرة التطبيق والموازاة والمحاكاة وقدرة التكيف مع كل الظروف والمتغيرات والاحوال وقدرة الانسجام مع كافة المتغيرات الطبيعية والتفاعل مع كافة العناصر الطبيعية



وهذه القدرات وغيرها تؤهلها كي تصنع الحياة بافضل صورة ممكنة كي يعيش الانسان حياة سعيدة صحيحة سلمية هانئة



الانثى الانسانية هي من تصنع الحياة وتبني الحضارة وتسطر التاريخ



فالحب كل الحب والاحترام كل الاحترام لكل انثى انسانية



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الانسان عموما له غايتان



الانسان عموما له غايتان هما



الغاية الاولى ان يحافظ على بقائه ( ان يبقى حيا )



والغاية الثانية ان تكون حياته مستمرة بافضل حال ممكن متمثلة بالسعادة والصحة والرفاه والرغد والمتعة والجمال والامن والسلام والحرية والكرامة



اما الغاية الاولى فتتحقق بفعل الغرائز وهي قدرات طبيعية منحتها الطبيعة للانسان وعلى راسها غريزة الجنس ثم الاكل ثم النوم الخ



اما الغاية الثانية فتتحق من خلال خلق الانسان وسلوكه وعلى راس هذا الخلق هو الحب ثم التسامح والعدل والتفاهم وقبول الآخر والتعايش والتأقلم الاجتماعي الخ



وعليه فان فان استمرارية الحياة البشرية مستحيلة بلا حب وذلك هو اساس الاخلاق الانسانية ومصدرها



فكن محبا اخي الانسان كي تستمر حياتك وحيات غيرك من جنسك البشري



فالحياة بلا حب ليس لها قيمة او معنى



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قوتي تأتي من حبي للآخرين



قوتي تأتي من حبي للآخرين وخصوصا الاطفال والنساء

لمساتهم ونظراتهم وكلماتهم الحنونة الرقيقة تمنحني طاقة جسدية وذهنية ونفسية وتمنحني الاحساس بالسعادة والثقة بالنفس والنشوة والابتهاج والفرح والقوة

ففي حضرة من امنحهم الحب والرعاية والاهتمام تحضر قوتي ويحضر عزمي وتحضر ثقتي بنفسي واحساسي بوجودي وحينها احس بحياتي

الاحساس بالحياة هو الاساس والدافع لاثبات الذات وتحقيق الوجود بافضل حالة ممكنة ومنها يكون شكل الحياة المأمول والمتوقع حيث الافضل

ساهم اخي الانسان باي عطاء مادي او معنوي نحو اخيك الانسان الآخر المحتاج كي تحس بحياتك وبوجودك وبكيانك وتنعم بالحياة التي تستحقها حيث الهناء والسعادة والفرح

كن ايحابيا معطاءا كي تعيش حياتك كلها بسعادة وهناء



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الميول الغرائزية



الميول الغرائزية اتجاه الجنس الآخر شيء والحب شيء آخر مختلفان تماما والفارق بينهما مستوى الفهم والوعي والادراك والحس والتمييز

الحب اداة حضارية ترتبط بمدنية الانسان ورقيه

اما الغريزة فهي صفة وجودية طبيعية ترتبط بالعنصر والفصيلة والنوع



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الحب بمعناه المجرد



المشروب ويسكي

والمازة لبنه بلدية

والاحبة مفقودون

لوحدي اعيش استقلاليتي بكل متعة

فلا حزن عندي ولا شجون

ارقص امرح اغني واحكي اشعاري بيني وبين نفسي

ها انا بشكلي الطبيعي وحالتي الطبيعية /// سامي كاب



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احب الحياة لانها مشروع كياني

واحب نفسي لانني مشروع ذاك الكيان

فحبي لنفسي هو حبي لحياتي

وحبي لحياتي هو حبي لمحيطي الكوني بما فيه من كائنات / مجتمع انساني وكيان حيواني وكيان نباتي وجمادات وكل عناصر الطبيعة في اطار الكون الحقيقي الملموس

والانسان هو اعلى عنصر في هذا التكوين ووعيه هو الذي يحدد معالم الحياة

انا انسان اعي واعرف وافكر وبناء عليه اقرر

الحياة مادة وليست سوى المادة



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احب الانسان لمجرد انه انسان ولا اطمع منه بمكسب او انتظر منه فائدة

الحب الانساني عندي هو علاقة وجدانية ليس لها هدف انما لها اصل واصلها انني انسان



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لماذا احببتها ؟؟



لماذا احببتها ؟؟

لانني وجدتها انسانة

وجدتها طبيعية علمانية مادية لا دينية

وجدتها شريكة حياة فعلية تستحق الحياة ولديها مشروع حياة في راسها وجسدها ووجدانها

وجدتها متواضعة محبة متسامحة معطاءة ايجابية فاعلة متحركة اجتماعية ودودة تبحث عن التغيير الدائم ولا تميل للنمطية ولا مقدس في مخيلتها

احببتها لانها جميلة جمالا طبيعيا لا مصطنعا ولا متكلفا او مزيفا

جميلة جسدا وقلبا وعقلا

احببتها لانها غير مسلمة ولا تعتنفق اي ديانة او عقيدة سماوية او ارضية

احببتها لانها علمانية

اليك حبيبتي الف قبلة والف حضن والف باقة زهور جورية



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شكرا لحبيبي الوحيد



شكرا لحبيبي الوحيد كأس الويسكي الاحمر الذي يواسيني ويصاحبني ويسعدني ويحسسني بانسانيتي ويجعلني اتجلى بافكاري فاحس بحياتي

ينسيني همومي واحزاني ويعيد لي الثقة بنفسي ويقوي سريرتي ويذكي شجاعتي لاكمال مسيرة حياتي باتزان وثبات وجراة

شكرا لك يا حبيبي الوحيد في هذا العالم القاتم المجرم الظالم

وهذه رشفة قوية بصحة كل احبتي



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عندما تمارس انسانيتك في محيط حياتك



عندما تمارس انسانيتك في محيط حياتك ولم تجد لها مردودات او اصداء

وعندما تجد كل الذين حولك يكنون لك الكراهية والعداء

وعندما تجد كل من هم امامك اغبياء لا يفكرون بالارض انما يفكرون بالسماء

وعندما تجد بان كل العلم والمنطق في نظر من حولك مجرد اوهام وثغاء

تأكد بانك تعيش بين عربان البادية من الهمج والرعاع والدهماء

هم كالغنم يسيرون رؤوسهم في مؤخرات من امامهم ولا يعرفون غير لغة الماء ماء

امة محمد مبروك عليك التخلف الابدي والعبودية والغباء









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