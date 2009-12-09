التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عماد عبد اللطيف سالم - نحنُ رهائنَ أنفسنا
|
|
نحنُ رهائنَ أنفسنا
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
يقولون ..
- صديقي و حبّة القمح والدجاجات الشرسات
- بنصفِ هدوءٍ ونصفِ غضَب
- في اليوم الأوَّل ل دونالد ترامب
- فادحةٌ هذه السعادة .. يا صديقي الجميل
- نُريدُ ، فقط ، أرصفةً نمشي عليها
- الدولة البطرانة .. والدولة -الفَسْكّانة-
- الصائغ يوسف .. يسألُ تفّاحتَهُ الأخيرة
- لن تكونَ لدينا حروبٌ كثيرةٌ .. في العام القادم
- أنا أكتبُ .. لأنّني خائف
- في الطريق من الضِفَةِ الشرقيّة ، الى الضِفَةِ الغربيّة لبغدا ...
- كُنْ حيثُ أنتَ .. ولا تخرُجْ الى الناسِ في الهواء الرديء
- مذاقُ الأشياءِ السابقة
- اشياءُ كثيرة .. لا معنى لها في الحروب
- عندما لا تكفي الايرادات لتغطية النفقات ، ودفع الرواتب
- القطاع الخاص غير المُنتِج ، و إشكالية دور الدولة في الاقتصاد
- الوقتُ يموتُ مع الوقتِ
- أنتَ مخذولٌ .. كنخلةٍ في الحرب
- أنا وعشيرتي .. ضدّ جميع القوى العُظمى ، في هذا العالم
- عندما يدخلُ إبرَهَةُ المدينةَ .. قادِماً من الرمل
المزيد.....
- إيران تجري أول اختبار صاروخي في عهد ترامب
- استطلاع: نصف الروس مع رفع -حظر الحجاب- في المدارس
- روسيا تبدأ باختبار المروحيات -??-52- المخصصة للتصدير إلى مصر ...
- مستشار: قرار ترامب لا يعني تمييز المسلمين
- إيران تعد ردها على حظر ترامب
- طائرات شحن روسية توصل مساعدات إلى دير الزور
- واشنطن تغرم مصرفا لغسله أموالا روسية
- ترامب يقيل وزيرة العدل بالوكالة
- الكرملين: ميليشيات خارجة عن سيطرة كييف وراء التصعيد بدونباس ...
- إيقاف البطل الأولمبي الروسي ترونينكوف بسبب المنشطات
المزيد.....
- أجوبة مادية ودينية عن أسئلة وجودية! / جواد البشيتي
- معرفة القيمة وحكم القيمة / رمضان الصباغ
- 1نيتشه و الأناركية – شاهين / مازن كم الماز
- تصاعد الأصولية و تنامي شيزوفرينية التدين في المجتمع المغربي / مهدي جعفر
- التساؤليَّةُ: نحو فكر فلسفيٍّ جديدٍ (ج2) / سامي عبد العال
- هيدجر والثورة الاجتماعية والفلسفية بقلم: إبراهيم فتحى / سعيد العليمى
- سوسيولوجيا الحجاج وتحليل الخطاب النقدي / انوار طاهر
- كارل ماركس مسالة الدين / تاليف سربست نبي قدم لە-;- الدكتور نصر حامد ابوزيد
- التساؤُليـَّةُ: نحو فكرٍ فلسفيٍّ جديدٍ (ج1) / سامي عبد العال
- في تأويل بلاغة التعليم ... من الكهف الافلاطوني الى الحجاج ال ... / انوار طاهر
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عماد عبد اللطيف سالم - نحنُ رهائنَ أنفسنا
|