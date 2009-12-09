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نحنُ رهائنَ أنفسنا


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 14:35
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


نحنُ رهائنَ أنفسنا


"كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة".
و نحنُ رهائنَ أنفسنا .. قبلَ أن نكون رهائنَ هذا وذاك .
هي التي تحتجزنا ، بكلّ ما اكتسبَتْ ، أنفسنا هذه .. وهي التي تُملي علينا شروطَ إطلاق سراحنا ، لنتمكنَ من العَيشِ في هذا العالَم ، بنصفِ حياةٍ ، ونصف سلام .
و نحنُ أيضاً .. ندفعُ الفديةَ صاغرين .
هذا ليس قدَرَنا .
هذا خيارُ أنفسنا التي تبحثُ دائماً عن كائنٍ اكثر ضعفاً منها ، لتلقيهِ في البئر ، وتلفّقَ التهمة للذئاب .
عجيبٌ ما يفعلهُ هذا البلد .. بالكائنات الضعيفة .
نحنُ ندفعُ فديةَ أنفسنا الحبيسةِ فيه .
ومع ذلك ..
لا أحدَ منّا..
قد يعودُ الى البيت .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عماد عبد اللطيف سالم - نحنُ رهائنَ أنفسنا