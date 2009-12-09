

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 14:35

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









نحنُ رهائنَ أنفسنا





"كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة".

و نحنُ رهائنَ أنفسنا .. قبلَ أن نكون رهائنَ هذا وذاك .

هي التي تحتجزنا ، بكلّ ما اكتسبَتْ ، أنفسنا هذه .. وهي التي تُملي علينا شروطَ إطلاق سراحنا ، لنتمكنَ من العَيشِ في هذا العالَم ، بنصفِ حياةٍ ، ونصف سلام .

و نحنُ أيضاً .. ندفعُ الفديةَ صاغرين .

هذا ليس قدَرَنا .

هذا خيارُ أنفسنا التي تبحثُ دائماً عن كائنٍ اكثر ضعفاً منها ، لتلقيهِ في البئر ، وتلفّقَ التهمة للذئاب .

عجيبٌ ما يفعلهُ هذا البلد .. بالكائنات الضعيفة .

نحنُ ندفعُ فديةَ أنفسنا الحبيسةِ فيه .

ومع ذلك ..

لا أحدَ منّا..

قد يعودُ الى البيت .