

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 11:40

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









كيف كانت حياة مارية القبطية؟

طلعت رضوان

مامشاعرإنسانة انتقلتْ من مجتمع زراعى/نهرى إلى مجتمع صحرواى؟

لماذا لم يفكــّـرالمبدعون فى عمل درامى عن مارية؟

أخذ محمد مارية لنفسه وعاشرها معاشرة (ملك اليمين) وفق ما ورد فى آيات عديدة فى القرآن، وفى يوم ذهبتْ للقاء محمد فأخذها ونام معها على فراش حفصة التى كانت فى زيارة والدها، فلما عادتْ ورأتْ المشهد الذى ترفضه أى زوجة، قالت لمحمد ((على فراشى يارسول الله؟ ولماذا أنا دون زوجاتك؟)) فقال لها أنه سيُحرّم مارية على نفسه بشرط أنْ تكتم الخبرولا تنقله لأحد وخاصة إلى عائشة. ولكنها (بصفتها البشرية) أخبرتْ عائشة. وبسبب تلك الواقعة المادية نزلتْ سورة التحريم. وعن الواحدى قال: دخل رسول الله بأم ولده مارية فى بيت حفصة فوجدته حفصة معها فقالت: لمَ تـُـدخلها بيتى؟ ماصنعتَ بى هذا من بين نسائك إلاّمن هوانى عليك. فقال لها لاتذكرى هذا لعائشة هى علىّ حرام (يقصد مارية بالطبع) إنْ قربتها. فقالت حفصة: وكيف تـُحرّم عليكَ وهى جاريتك؟ فحلف لها ألايقربها وقال لها لاتذكريه لأحد)) (أسباب النزول للواحدى– ص291) فكانت حفصة حكيمة فى قولها لأنّ (التحريم) قـُـصد به الزوجات (الحرائر) أما (ملك اليمين) العبيد والجوارى وأسيرات الحرب و(الهدايا) مثل ماريه فلاينطبق عليهنّ (التحريم)

لم يتوقف أحد من الباحثين (المصريين) ليُحلل مشاعرمارية، تلك الإنسانة المسكينة التى اعتبرها المقوقس مثل الجماد أوأى شىء مادى يصلح للهدايا، فى جريمة من جرائم المقوقس الذى لم يُدافع عن كرامته وكرامة الشعب الذى يحكمه، خاصة وأنّ رسالة محمد إليه كانت بصيغة التهديد ((اسلم تسلم)) مامشاعرها والرسول يُضاجها على أنها عبدة؟ مامشاعرها إزاء نظرة الازدراء التى لاحظتها فى تصرفات زوجات محمد، وغيرتهنّ منها بسبب نظافتها التى توارثتها عن مجتمعها، مجتمع النيل الذى أتاح لشعبنا (الماء) الذى أشاع ثقافة (الطهارة) والاستحمام وكل وسائل النظافة؟

وازاد بؤس مارية عندما انفصلتْ عن أختها (سيرين) وتضاعف البؤس عندما علمتْ بالصراع الذى داربين صحابة محمد حول من يستأثربأختها لتكون ملك يمينه. ومامشاعرها عندما علمتْ أنّ الشاب المصرى (قريبها) الذى أهداه المقوقس إلى محمد ضمن (هداياه البشرية) كاد يُـقتل على يد عمر بن الخطاب؟ والواقعة كما ذكرها ابن عبد الحكم ((دخل رسول الله على أم إبراهيم أم ولده القبطية فوجد عندها نسيبًا كان لها قدم معها من مصر. وكان كثيرًا ما يدخل عليها، فوقع فى نفسه شىء، فرجع فلقيه عمربن الخطاب فعرف ذلك فى وجهه. فسأله فأخبره. فأخذ عمرالسيف ثم دخل على مارية وقريبها عندها فأهوى إليه بالسيف، فلما رأى ذلك كشف عن نفسه وكان مجبوبًا ليس بين رجليه شىء (المجبوب المخصى بالكامل)

ثم ترتفع الدراما إلى ذروة جديدة عندما تشتبك الميتافيزيقا مع الواقع، فبينما الميتافيزيقا أرسلتْ جبريل الذى قال لمحمد أنّ ((فى بطن مارية غلامًا منه وأنه أشبه الخلق به)) فإنّ عائشة كان لها رأى آخر، إذْ قالت لمحمد عندما حمل الطفل لترى مافى الصغيرمن ملامح أبيه ((ما أرى بينك وبينه شبهًا))

خالفتْ د. بنت الشاطىء (التى قرأتْ التراث العربى/ الإسلامى بعمق) ضميرها العلمى عندما وضعتْ مارية فى جملة واحدة مع (أمهات المؤمنين) وهذا تزويرفاضح، لأنّ (أمهات المؤمنين) المقصود بهنّ زوجات النبى من (الحرائر) مثل عائشة وحفصة إلخ، بينما مارية كانت أمة (عبدة) وفق منظومة (ملك اليمين) التى وردتْ فى أكثرمن آية وأكثرمن سورة من سورالقرآن. وفى بعض الروايات أنّ النبى أعتق مارية من الرق (= العبودية) بعد أنجبتْ له الطفل إبراهيم. كما أنّ عمربن الخطاب كان دقيقــًا فى كلامه ((إنّ نساءكَ لسنَ كسائرالنساء))

ومتى يأتى المُبدع (المصرى) الذى يقرأ ما جاء فى (الإصابة) عن طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة (زوجة محمد) التى أدلتْ باعتراف يدخل فى باب (الصدق مع النفس) حيث قالت ((ماغِرتُ على امرأة إلاّدون ما غِرتُ على مارية (الأدق لغويًا من مارية) أما الموقف التراجيدى الذى يصلح كمادة درامية من طرازرفيع، فهوالموقف الذى جاء بعد جملة عائشة لمحمد عن طفل مارية ((ما أرى بينك وبينه شبهًا)) خاصة وأنّ الخبرانتشربين العرب وقالوا ((عِلج يدخل على عِلجة)) لخدمتها ويأتيها بالحطب والماء. مامشاعرماريه وقد اتهموها فى شرفها مع قريبها (هابو) وكاد أنْ يُـقتل؟ والواقعة كما رواها أنس أنّ رجلا كان يتهم أم ولد الرسول (أى مارية) فقال الرسول لعلى ((اذهب فاضرب عنقه)) فإذا هوفى بئريبترد فيها (يستحم) فقال له على: اخرج فناوله يده وأخرجه عاريًا فإذا هومجبوب فكفّ على عنه.

أى لولاقانون المصادفة كان مصيرهذا الإنسان القتل على يد على بن أبى طالب، وبالطبع فإنّ هابوبعد نجاته ذهب وحكى ماحدث لمارية. فمامشاعرها وهى تتلقى كل تلك المصائب؟ ثم تكتمل قمة التراجيديا فى حياة مارية بوفاة طفلها وعمره 18 شهرًا، خاصة وقد انتزعوا الطفل منها بحجة أنّ ((النساء تنافسنَ فيمنْ تـُـرضع طفل مريم)) (ابن الأثير- ص49) ورغم أنّ النبى كان ينتهزأى فرصة لترويج الميتافيزيقا، فإنّ ما قاله بعد وفاة الطفل إبراهيم كان عقلانيـًـا، ولم يستسلم لما قاله البعض ((إنّ الشمس انكسفتْ لموت إبراهيم)) فقال محمد قولته الشهيرة ((إنّ الشمس والقمرآيتان من آيات الله، لاتخسفان لموت أحد ولا لحياته)) (أخرجه مسلم فى صحيحه عن كثيرين منهم حديث جابربن عبدالله) فلماذا كان محمد شديد الواقعية ورفض استخدام الميتافيزيقا فى وفاة الطفل إبراهيم ابن مارية؟ وهل هذا يُـفسّرقول البعض أنّ الطفل مات مقتولا؟

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