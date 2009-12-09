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.تضامن اممى .مصر .لتفرج وزارة الداخلية التونسيةدون قيد اوشرط وندعو وكافة منظمات حقوق الانسان الدولية للضغط للافراج عن المضربين عن الطعام فى يوهم ال36 المفروزين امنيا بسجون الداخلية فى تونس


تيار الكفاح العمالى - مصر
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 09:55
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    


بيان إلى الرأي العام الوطني
تونس في 30-01-2017
بعد مرور 36 يوما
من إضرابنا عن الطعام بالمقر المركزي للإتحاد العام لطلبة تونس والذي نخوضه
إحتجاجا على إنقلاب الحكومة على إتفاق 18 جانفي 2016 القاضي بتشغيل
المفروزين أمنيا، يهمنا نحن المفروزون أمنيا المضربون عن الطعام أن نتوجه
للرأي العام الوطني بما يلي:
_ ننوّه بأنّ البيانات المتتالية التي
تصدر عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق
الانسان بخصوص ملف المفروزين تهدف إلى مغالطة الرأي العام اذ تدعي التقدّم
في حل الملف في حين يجتهد الطرف الحكومي و الاداري على تعطيل الاجراءات بشتى التعلات.

_ نعلن الدخول في اضراب جوع وحشي في صورة عدم إرسال التقرير النهائي
بالصيغة المتفق عليها بين السيّد الوزير المهدي بن غربية ولجنة التفاوض
الممثلة للمفروزين اليوم الاثنين 30/01/2017 و تحديد جلسة مع رئاسة الحكومة
يوم الثلاثاء 31/01/2017 و ذلك ابتداء من الساعة 00.00 من يوم 31/01/2017

_ نحمّل السيّد المهدي بن غربيّة وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية
والمجتمع المدني و حقوق الانسان و السيّد رئيس الحكومة مسؤولية كل مكروه قد
يطرأ على صحتنا نحن المضربين.
_ نهيب بكل القوى الوطنية و المجتمع
المدني و المفروزين أمنيا في كافة الجهات الوقوف إلى جانب قضيتنا العادلة و
التصدي للإنقلاب الممنهج من طرف الحكومة على اتفاق 18 جانفي 2016.
عن المضربين عن الطعام

الناطق الرسمي بإسم المضربين
حسام العبيدي
تونس 30-01-2017





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تيار الكفاح العمالى - مصر

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الصفحة الرئيسية - حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير - تيار الكفاح العمالى - مصر - .تضامن اممى .مصر .لتفرج وزارة الداخلية التونسيةدون قيد اوشرط وندعو وكافة منظمات حقوق الانسان الدولية للضغط للافراج عن المضربين عن الطعام فى يوهم ال36 المفروزين امنيا بسجون الداخلية فى تونس