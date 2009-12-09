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|الصفحة الرئيسية - حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير - تيار الكفاح العمالى - مصر - .تضامن اممى .مصر .لتفرج وزارة الداخلية التونسيةدون قيد اوشرط وندعو وكافة منظمات حقوق الانسان الدولية للضغط للافراج عن المضربين عن الطعام فى يوهم ال36 المفروزين امنيا بسجون الداخلية فى تونس
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.تضامن اممى .مصر .لتفرج وزارة الداخلية التونسيةدون قيد اوشرط وندعو وكافة منظمات حقوق الانسان الدولية للضغط للافراج عن المضربين عن الطعام فى يوهم ال36 المفروزين امنيا بسجون الداخلية فى تونس
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|الصفحة الرئيسية - حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير - تيار الكفاح العمالى - مصر - .تضامن اممى .مصر .لتفرج وزارة الداخلية التونسيةدون قيد اوشرط وندعو وكافة منظمات حقوق الانسان الدولية للضغط للافراج عن المضربين عن الطعام فى يوهم ال36 المفروزين امنيا بسجون الداخلية فى تونس
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