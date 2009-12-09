

محمد الزهراوي أبو نوفل

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 05:44

المحور: الادب والفن









الفَراغ



لوْ ..يُضيءُ

الفِلِزُّ..الشّارِعُ

اَلْمرْأةَ الْمغْدورَةَ.

تِلْكَ لَوْعَتي

الجَنوبِيَّةُ..

أكُفٌّ مَطيرَةٌ

تنْثُرُنـي أبْعَدَ..

على قِرْميدِ

أُنوثَتِها الفاتِنِ.

يَتَحرّشُ بـي

كُحْلُها الشّجَرِي.

ولا شُرُفاتُها

الزُّرْقُ..

تَرِقُّ لِحالي.

هكذا..

بِأصابِعَ ذاهِلَةٍ

يَرْسُمُنا مِنْ

مُخَيِّلَتِهِ الفَراغُ.

ظِـلُّ العُيونِ

ناشِبٌ فـي

لازوَرْدِ الظّهيرَةِ.

مِن هذا التّعبّدِ

أهُزُّ بِجِذْعِ البَياضِ.

مِن ذلكَ الإغْواءِ

الفاحِشِ يَخْمِشُني

سَفَرْجَلُ السُّفوحِ

والكفل الْمورِقُ

البض يهزّني

إلى اللقاء..

لكن لا لأدري

أيتها الريح..

إن كان هذا

يحدث في الحلم

بوطني أو في

عالم آخر ؟

فقد مضى زمن

طويل والسفن

لم ترس ..

على الساحيل.

الأمطار على

الجبال لا

تهطِل والحبيب

لم يأتِ ..

بدعوى أنّ نهر

الشوق جفّ..

وبخر الفراق

متلاطم الأمواج