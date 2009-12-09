أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد المجيد طعام - قصة قصيرة / قالوا ….إنه الزمن الجميل !!





اخر الافلام











المزيد.....

قصة قصيرة / قالوا ….إنه الزمن الجميل !!


عبد المجيد طعام
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 05:43
المحور: الادب والفن
    


إلى كل شهداء الخوف

مع اقتراب آذان العصر كان يخرجنا السي الورطاسي إلى الساحة لنتوضأ بجانب النافورة التي كانت تزين ساحة المدرسة … كنا أطفالا صغارا نخرج في هدوء لنمارس عبادة الوضوء في خشوع لم نعرف معناه و مبناه…كان الخوف من السي الورطاسي يحفز فينا غريزة التبول على سراويلنا الغليظة ،و كان برد الشتاء القارس يزيدنا ألما و ارتجافا.

لم يكن "ولد القاضي" يخرج معنا إلى نافورة الساحة ، كنا نظن أن الله رفع عنه الوضوء لأنه ابن قاضي المدينة …في حصة الوضوء كان يتمرن على حل المسائل الرياضية بينما كلف المعلم أربعة تلاميذ غلاظ شداد بتحويل القسم إلى قاعة للعبادة ، يحملون المقاعد الخشبية الثقيلة و يضعونها متلاصقة في الخلف، و هم نفسهم من كان يكلفهم السي الورطاسي بشد أرجل التلاميذ في حصة الفلقة، كنا نظن أن زبانية جهنم أرحم من لفطس و بوشلاغم و العسكري و باسو.

عندما يشعر سي الورطاسي أن مهمة الزبانية قد انتهت يعود بنا إلى القسم فنصطف كبنبان مرصوص ..تجبرنا نظراته القاسية على ألا نترك للشيطان أي ممر بيننا ..بعد المراقبة يقف المعلم بجانبنا يومئ براسه "لولد القاضي" بأننا مستعدون للوقوف بين يدي الله، فيتجه نحو زربيته الخاصة ليصلي بنا صلاة العصر.

كانت حصة الصلاة تمر مرعبة مخيفة ،غالبا ما تختم بحصة الفلقة تصيب كل من تجرأت مؤخرته على إطلاق ريح أو من فاحت من سرواله رائحة بول … خلفت فينا الصلاة جراحا نفسية غائرة، لم تستطع السنوات المتعاقبة أن تمحو آثارها …كنا نظن أن القسم قطعة من جهنم …و بقدر ما كرهنا الصلاة و السي الورطاسي بقدر ما حقدنا على ولد القاضي …لم نكن نشعر بالجنة إلا و نحن في منازلنا بالقرب من أمهاتنا نحتسي شايا و نأكل خبزا أسودا.

ليل أخر يناير2016





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد المجيد طعام

إجمالي القراءات: 16,317
المقالات المنشورة: 27
- قصة قصيرة / اعترافات أمام فنجان قهوة...
- حمَارُ عَمّي عمْرو / قصة قصيرة
- الكلاسيكو / قصة قصيرة
- رحل جدّي وأخذ الشمس معه / قصة قصيرة
- حب أول نظرة / قصة قصيرة
- أكيد التحاليل كانت خاطئة / قصة قصيرة
- تفاحة آدم / قصة قصيرة جدا
- يونس المثْليُّ / قصة قصيرة
- زوجي حامل .. ! ! / قصة قصيرة
- الطفلة العاهرة / قصة قصيرة جدا
- حبيبي أصبح سمكة / قصة قصيرة
- قصة قصيرة / أنا أرفض...
- قصة قصيرة / بُعَيْدَ آذان الفجر بدقائق...
- قصة قصيرة جدا / شجرة حب غير عادية
- قصة قصيرة / حزام ناسف و ثلاثة أقراص فياغرا
- قصة قصيرة / الحاج لزرق و السياسي المحنك
- قصة قصيرة / الوزير و الحلم
- قصة قصيرة/ صلاة مع الجماعة
- قصة قصيرة / أنا بحاجة إلى هواء نقي
- أريدك في الأرض ...قبل السماء....

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- إشادة إفريقية واسعة بعودة المغرب لأسرته المؤسساتية
- مخرج إيراني قد يُمنع من دخول أمريكا والأوسكار تُعرب عن أسفها ...
- عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بالتأييد الساحق
- انتحار الممثل الأمريكي فريدريك جاي عبر البث المباشر على الفي ...
- بحضور ملكي وازن.. عودة مظفرة للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي
- ثقافة صلاح الدين تستذكر أول روائي بالمحافظة وتدعو للاهتمام ب ...
- يسر بن جمعة تهتف: -ليتني عاهرة-: نصوص مارقة بين الصخب والتأم ...
- رئيس جمهورية الرأس الأخضر: المغرب مؤهل لدور محوري داخل الاتح ...
- انطلاق مهرجان يوتيبوري السينمائي بمشاركة 6 أفلام عربية
- فيديو... هذه هي حقيقة وفاة الفنان صباح فخري!

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد المجيد طعام - قصة قصيرة / قالوا ….إنه الزمن الجميل !!