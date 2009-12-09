

صبري اوغنا

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 05:42

المحور: الادب والفن









الى لوسيل في عيد ميلادها



الصمت في سكون

الليل يدق بابي

وعويل الذئاب

نذير يدوي..

وحفيف الاشجار

تهمس في اذني

بعيد ميلادك

البهيج..

فتنهمر الدموع

من عيني

وتنحبس انفاسي

اطلق نفيرالحيتان

قي خضم البحر

لتسمعي صراخي

احبك من الاعماق

حبيبتي

وازف التهنئة

بعيد ميلادك