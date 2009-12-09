

جهاد البرق

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 05:41

المحور: ملف : ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس









#استنادا الى القرار الدولي حيث مضمونه ان اسرائيل هي قوة احتلال في الاراضي المحتلة الفلسطينية . فانني اقدم خارطة عمل لكافة النشطاء الحقوقيين بغية بناء استراتيجيا قانونية طبقا لنصوص مواد ميثاق الامم المتحدة .

اولا. تجهيز الدفوع القانونية

ثانيا. الطعن بعضوية اسرائيل في الامم المتحدة

ثالثا. الطعن بعدم أهلية كيان اسرائيل في قيادة اللجنة الثالثة التابعة للامم المتحدة في مكافحة الارهاب وتفسير القواعد القانونية لحقوق الانسان

رابعا. الطعن المقترح لاحقا لدي محكمة العدل الدولية بعدم استخدام حق الفيتو في مجلس الامن بما يتناقض مع مقاصد وظيفة مجلس الامن بالسلم والامن الدوليين

ملاحظة

يوجد العديد من الطعون القانونية غير المذكورة لحين عقد مؤتمر حقوقي ونقترح في نقابة المحامين اللبنانيين

#الحقوقي . #جهاد البرق . #حقوق الملكية الفكرية محفوظة

#استراتيجية عمل مقدمة للسيد الرئيس الفلسطيني ابومازن

مقترح عقد مؤتمر حقوقي دولي