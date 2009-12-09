أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - ملف : ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس - جهاد البرق - الطعن بعضوية اسرائيل في الامم المتحدة





اخر الافلام











المزيد.....

الطعن بعضوية اسرائيل في الامم المتحدة


جهاد البرق
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 05:41
المحور: ملف : ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس
    


#استنادا الى القرار الدولي حيث مضمونه ان اسرائيل هي قوة احتلال في الاراضي المحتلة الفلسطينية . فانني اقدم خارطة عمل لكافة النشطاء الحقوقيين بغية بناء استراتيجيا قانونية طبقا لنصوص مواد ميثاق الامم المتحدة .
اولا. تجهيز الدفوع القانونية
ثانيا. الطعن بعضوية اسرائيل في الامم المتحدة
ثالثا. الطعن بعدم أهلية كيان اسرائيل في قيادة اللجنة الثالثة التابعة للامم المتحدة في مكافحة الارهاب وتفسير القواعد القانونية لحقوق الانسان
رابعا. الطعن المقترح لاحقا لدي محكمة العدل الدولية بعدم استخدام حق الفيتو في مجلس الامن بما يتناقض مع مقاصد وظيفة مجلس الامن بالسلم والامن الدوليين
ملاحظة
يوجد العديد من الطعون القانونية غير المذكورة لحين عقد مؤتمر حقوقي ونقترح في نقابة المحامين اللبنانيين
#الحقوقي . #جهاد البرق . #حقوق الملكية الفكرية محفوظة
#استراتيجية عمل مقدمة للسيد الرئيس الفلسطيني ابومازن
مقترح عقد مؤتمر حقوقي دولي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
جهاد البرق

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- المقاومة القانونية الفلسطينية ثورة جديدة في المحافل الدولية

المزيد.....


أخبار عامة
- تظاهرات حاشدة تعم المدن الكبرى في الولايات المتحدة
- سوابق تاريخية لأمر الحظر الذي وقعه ترامب
- المغرب...حملة من أجل القضاء على مدن الصفيح
- النمسا تلغي تأشيرات هجرة أميركية لـ300 إيراني
- اتهام منفذ هجوم كيبيك بقتل ستة أشخاص عمدًا
- أوباما يخرج عن صمته ويصدر بيانا هاما
- اتهام منفذ هجوم كيبيك بقتل ستة أشخاص عمدًا
- حرب مفتوحة بين ترمب والإعلام الأميركي
- قتيلان وجرحى بهجوم حوثي على فرقاطة سعودية
- رئيس الاستخبارات العامة السعودية: الإمارات على أعتاب انقلاب ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- الروبوت في الانتاج الراسمالي وفي الانتاج الاشتراكي / حسقيل قوجمان
- ظاهرة البغاء بين الدينية والعلمانية / صالح الطائي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - ملف : ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس - جهاد البرق - الطعن بعضوية اسرائيل في الامم المتحدة