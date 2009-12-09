

العراق ... وتخاريف الصغار

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 05:38

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







العراق ...

وتخاريف الصغار



يحكى أن أعرابيا دخل مرة سوق من أسواق وبغداد ولأول مرة في حياته فوجد السوق وقد أزدانت معالم الأحتفاء والبهرجة والتزيين ليس كالمعتاد، رواد السوق أيضا كانوا على حال غير الحال من التزين والتبغدد والبهجة فحمد الله وشكر على أن أهل بغداد قد جعلوا من مقدمه يوما من أيام الفرح فحمل نفسه محمل الفخر والكبرياء وأخذ وسط الطريق مزهوا كأنه ذكر طاووس، حتى داهمته الخيالة وشرطة الخليفة فقد كان هارون مارا من هنا ولم يرى نفسه إلا كومة في زاوية من زوايا الطريق والناس تستقبل خليفتها، فعرف أنه كان أحمقا حين ظن أن بغداد تحفل بمثله من أجلاف الصحراء.

مشكلة البعض من الذين لم يروا الدنيا والعالم من حولهم إلا من منظار ما يظن ويرى ما في نفسه حتى من غير أن يرجع إلى أن يسأل العقل لماذا هو هكذا فيتوهم أن الشمس خلقت لتدفئه والقمر إنما يشرق كل ليلة من أجل سواد عينيه المقفلتين،أيضا هناك ما يسمى بالأقدار الغير محسوبة والتي تجري خارج أعنتها وسياقات المنطق فتمنح البعض وضعا شبيها بالدوران في منطقة اللا جاذبية فيفقد إحساسه بالمكان ويتحول إلى طائر لا يمسكه شيء، الصغار دوما هم من يتوهم أن الأمور في الوجود إنما تخضع له ولأنه في وضع غير متزن فيخيل إليه أنه أمسك بأعنان الوجود، أما الكبار الذين لم تأريخ ووجود وتجربة وأنتاج في الحكمة والمعرفة فأنهم يحسمون أمرهم على الثبات والتحدي والمقاومة لأنهم قرأوا جيدا المكان والزمان وتقلب الأحوال.

العراق لا أحد يمكن أن ينكر حضوره التأريخي ولا أحد يمكن أن يشير للمعرفة والعلم والمبادأة دون أن يقر أنه وشقيقاته الحضارات الأم هم من أسسوا للوجود معنى، في الوقت الذي كان فيه الحالمون ما زالوا همج رعاع يرعون مع إبلهم ومواشيهم في وحشة الرمل والصحراء المجدبة دوما، وحدود معرفتهم الكبرى هو حدود ما تفهم الأنعام من معاني ومثل وقيم همها في علفها، هذه الحقيقية ليست فقط تأريخية بل دينية أيضا بما يؤمنون به من دين ويعتقدون أنه الحق من عند الله، فكيف للأعراب الذين كان حكم الله فيهم (أجدر أن لا يعلموا من دين الله شيئا) لأنه عارف بهم وأعلم أنهم مجرد قطيع من الناس لا يفقهون ولا يعلمون ولا يتذكرون، منهم كان الخراف العقلي والتخريف الفقهي والخرف الذهني واليوم يتطالون على أبو الإنسانية والحضارة.

مناسبة هذا الكلام هو السعار الذي نسمعه يوميا من بعض حثالات الأعراب، الذين جل ما يعرفونه من فن السياسة أنهم يطلقون الكلام على عواهنه ومن غير أن يحسب للأخرين حساب، ولأنه وكل ما يملك من مقومات تسمح له بالحديث العنجهي أنه عبد محمي في كيانات كارتونية مزينة من الخارج فارغة تماما من أي قيمة حضارية أو فكرية تعبر عن شخصيته أو مخلوطه بدمه أو عرقه، هؤلاء من الصعب أن تقنعهم أنهم مجرد خواء عجل سامري ولا أكثر، مرة يطعنون بشرف ومعتقدات الناس ومذاهبهم الفكرية على زعم أنهم البقية الباقية من ملائكة الله في الأرض، ومرة يطعنون بأمم ساهمت في بناء أول لبنة للإنسانية العارفة العاملة لأنه تعلم أن يأكل بالشوكة والسكين ومن قبل كان يقتات وحماره على تمر العراق .

من حقي أن أكون عنصريا لهذا الحد من الأستخفاف بتلك العقول الواهية، لسبب بسيط جدا أن من يظن أنه ملك الدنيا وما فيها هو ومن شغله مجرد مدير دار للدعارة والربا والقوادة السياسية والقبح الفكري، وكل من يلمع بصورته ويظهره على أنهم رموز الحداثة والتطور مجرد نافخين في الأدبار ولاحسي مؤخرات لا أكثر، من العيب أن يتكلم العاهر والداعر عن معنى الحضارة والثقافة والحقوق والسياسة وكل وظيفته في بلده هو إيواء بنات الهوى وتنظيف مخادعهن للزبائن، خلفان ومن شاكلته لو سألته وسألت مشغليه كيف تعلم فن الإدارة ومن علمه أن يرتدي الزي العسكري ومن منحه الرتبة لا ينكر أن ذلك كله كان بفضل الأخرين الذين يسميهم اليوم بالمتخلفين.

نعم أنا عراقي ومن أمة عظيمة وشعب لا أظنه يستحق من هذا الأعرابي الجلف إلا أن يقبل قدم كل عراقي علمه معنى الحياة والدولة، وأقل ما يمكن أن يفعله ليكون منسجما مع التاريخ والحقيقة أن لا يرفع بصره عن أصابع قدمه حين يكلم عراقيا، هذه حقيقتنا وحقنا على الجنرال الورقي ضاحي الخرفان، ولكن العتب ليس على هذه النماذج الوضيعة ولكن عتبنا على قمة السلطة في العراق حين تسكت عن نباحه وهو يلوك بعز وكرامة أسياد أسياده، وفي ختام تقريعي له أقول إن أفلت من عار الكلام فستكون سبة في أجيالك ومن يخلفك إن كانوا في من نسلك وأشك في ذلك ففي كل بيت منكم ألف زاني وزانية، وسيعلم الأعراب حقيقة وجودهم حين يركلهم السيد الذي يحتمون بحذائه ولا مفر عندئذ إلا تقبيل أقدام العراقيين صغارا وكبارا.









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