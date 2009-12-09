

غارسيا ناصح

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 00:06

المحور: الادب والفن











تعال وأنهي هذا الليل الظالم



وهات معكَ الفَجر.



تعال وأنهي هذا الظلام القاتم



وهات معكَ قنديلا.



وقليلا من النسيان



كي أنسى هذا العالم



وكي لاتوه ثانيه بين أقدامه.



تعال وأنهي وحدتي وغربتي



وهات معكَ اِبتسامة



لا نني لم أراها منذ عني رحلتْ.!