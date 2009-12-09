

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 00:06

المحور: الادب والفن









161



مزّق جيوبك يا مطر

كل النوافذ مشرعة لاحتضان الربيع

يا بسمة الحياة في وجهي

162



رغم أنه خلف الثلاثين توارت ليلة الحنّة

لا زلت رائعة العينين ساحرة الوجنة

163



مشتااااق إلى همسك

وأنت تتربعين أمامي كمزهرية

164

مشتاق إلى شفتيك

ترتعشان كتويجتي قرنفلة داعبها النسيم

165



ما أكثر الأحراش في حقلي وأنت عزقتِها

وما أكثر الآلام في قلبي وأنتِ مَحوتِها

166

نائمةٌ كانت الحساسين في أوكارها

وأنتِ من استفاقت الآن على صوتها

167

مشتاق إلى عينيك

واللهفة تندلق من حواشيها

168

لواحة قلبك اشد رحال العواطف

وأسرج الشوق مهرة أصيلة

لا تقحم فارسها في حفر النسيان

169

هذا المساء تقاطر همسك

رذاذا متوهجا على عشب العمر فانتعشت أساريره

170

على خطى حروفك ..

تنسابُ المروج

ويمتد في الروح حقل من أناشيد الهوى