أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد الكناني - تبا لكل مسؤول باع عز العراق وشرفه





اخر الافلام











المزيد.....

تبا لكل مسؤول باع عز العراق وشرفه


سعد الكناني
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 00:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لم تكن الأوطان يوما سلعة تباع ..أو غرضا يشترى.بكل أسف تفشت الخسة لدى الخونة الذين ضعفوا أمام إغراءات المادة وتنامى في نفوسهم الجشع مدوا أيديهم على المال العام وسرقوه (والخالق لا يغيب ولا تأخذه سنة ولا نوم) .. تباً للمال الذي جعل من الحفاة العراة أسيادا ويتكلمون.. .. تبا لمن باع الوطن وضيع معه شرف العراق .
نعيش اليوم في زمن أصبح فيه الخطأ مباحا والخيانة وجهة نظر ومبدأ من مبادئ حقوق الإنسان وبوابة (الديمقراطية(.الخيانة صفة نكرة لمن خان الأمانة والعهد فباء بغضب على غضب ، هي جريمة بشعة ووصمة عار تلاحق صاحبها، أينما حل وارتحل .وللخيانة أوجه مختلفة ومتعددة ، لكن عندما يتعلق الأمر بالوطن لا فرق بين الخطأ والخيانة لان النتيجة واحدة ، لا تغتفر ومن يقدم عليها يستحق أقصى العقوبات ، ثمنها كبير ، من باع ضميره وأدار ظهره .
بيع الوطن والتأمر عليه خيانة عظمى ، اكبر مما تتحمله أي نفس لان كل عمل مشين يمكن للمرء أن يجد مبررا لفاعله إلا خيانة الوطن لا مبرر لها ، قد يلصقها البعض بمفهوم العامية ، فقط بمن ارتمى في أحضان العدو ، لكن ليس هو الخائن الوحيد بل هناك أوجه كثيرة لممتهني هذه المنبوذة منها : سرقة المال العام ،التأمر،إفشاء الأسرار العامة ، العمالة والتجسس ، الارتباط الخارجي ،التقصير في العمل وإهمال الممتلكات العامة ، الإرهاب، عمليات الاختطاف والقتل على الهوية ، تجارة المخدرات ، الضرر بالاقتصاد الوطني ،وكل ما من شأنه أن يمس بوحدة وأمن الوطن ، ويقول عز وجل "إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولاتكن للخائنين خصيما"سورة النساء .

الخيانة آفة من الآفات وكارثة من الكوارث، هي عدم المروءة ومن ليست له مروءة يمكن أن يبيع عرضه وشرفه ، لا مبرر لها ولا شفاعة لمرتكبها مهما كانت منزلته ومهما كان السبب الذي يدفع لها فهي في خانة القدر والنفاق، لها وجهان مختلفان قد يستغلهما الصديق والعدو معا ، قد يمتطيها السياسي الصديق لتوزيع صكوك الوطنية، وإلصاق التهم بمن يخالفه الرأي ،أو من اجل منفعة خاصة ، أما استغلال العدو لها فلا يعد ولا يحصى وتضاعف الكارثة إذا كان من يخون لا يدري انه خان ولا يحس بقذارة الوحل الذي غرق فيه.

قد نختلف في أفكارنا ومصالحنا ، وقد يظلمنا من يسيرون شؤون بلادنا وأبناء جلدتنا، لكن الوطن لا يظلم أبنائه وما من عرف أو دين يبرر خيانته , ومرتكبها ستناله يد العدالة في يوم من الأيام وسيلحق العار بنفسه وبكل من حوله بنظرات الناس له ، لكن للأسف هناك من يرضون لأنفسهم بيع الضمير والشرف والتعاون مع أعداء الوطن والتاريخ والحقيقة ، لينالوا الخسران والعار والخجل في الدنيا والآخرة، رؤوسهم مشدودة إلى الأرض كالنعاج .
ثمن الخيانة كبير،من يبيع وطنه قد يبيع أوطان الأخريين ، ليس غريبا إن يحب الإنسان وطنه الذي نشأ على أرضه وشب على ثراه ، وترعرع بين جنباته لكن الغريب والضال والغير مقبول خيانته، يذهب كل شيء ويبقى الوطن .عندما نرى وفاء الكلب يصعب علينا حال البشر،حب الوطن فرض والدفاع عنه شرف ووطن لا تحميه لا يحق لك أن تعيش فيه.. تبا لكل مسؤول عراقي عميل متواطئ مع الخارج، حرامي فاسد، نهب خيرات الوطن ، وباع معه عز الوطن وشرف الوطن .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سعد الكناني

إجمالي القراءات: 437,743
المقالات المنشورة: 193
- الجيش العراقي في عيد تأسيسه ..تأريخ مجيد وسفر البطولات الخال ...
- استقرار العراق يبدأ من هنا...
- قبل قانون العشائر..هل نفذ البرلمان حزمته الإصلاحية؟
- أسئلة بريئة بحاجة إلى أجوبة جريئة
- قراءة في إستراتجية مكافحة الفساد في العراق
- ما هي الإجراءات اللازم اتخاذها نحو التغيير الوزاري؟
- متى الإعلان عن التغيير المرتقب؟
- مهم جدا..مالم ينشر في وسائل الإعلام
- شحاذ:هم...!
- ما هو الخيار الافضل للوضع العراقي؟
- الدكتور حيدر العبادي.. إليك هذا المقترح
- لماذا الكذب؟
- التجربة اكبر برهان ..سليم الجبوري أنموذجا!!
- ايها الخونة ..ملك الموت في طريقه اليكم
- معقولة؟!
- الى الرأي العام العراقي ...بالمباشر
- لا تطلبوا الإصلاحات من الخونة .. لان الآيس كريم لديهم أطيب م ...
- إليكم هذا الخبر -الفضائي-!
- لا ..يا سيادة رئيس البرلمان!
- يا شعب العراق.. الظلم والفساد يحيا بالسكوت!

المزيد.....


أخبار عامة
- واشنطن: إيران نفذت عملية جديدة لإطلاق صاروخ باليستي
- مواجهات في مأرب ونهم شرق صنعاء
- جونسون: لا مانع من زيارة ترامب لبريطانيا
- تونس أحبطت 113 محاولة هجرة غير شرعية نحو إيطاليا عام 2016
- تضامن في رام الله مع عرب الخط الأخضر
- القمة الإفريقية توافق على عودة المغرب
- كروس صينية جديدة إلى سوق السيارات الروسية
- السيسي وديسالين يؤكدان متابعتهما محادثات -سد النهضة-
- مصر.. أمانة مجلس النواب ترد على انتقادات شراء مصفحات الرئيس ...
- فرنسا.. محققون يستجوبون فيون وزوجته

المزيد.....
كتب ودراسات
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد الكناني - تبا لكل مسؤول باع عز العراق وشرفه