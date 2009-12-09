

ادريس الواغيش

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 20:04

المحور: الادب والفن









عُْـرْيُ مَسَاء خَـريفي

قلم: إدريس الواغيش

أتذكرُ يومَ هزَّني الشـَّوْقُ إليـْك

جئتـُك أحـْمِلُ عَمـَايَ

وعُـرْيَ مَسـَاء خريفي

يـُلاحِقني فيك

في فـَمِي عُنقودُ عـِنـَب

عينَــايَ مُـتعبَتـَان

وجسْمٌ يَحْمِـل كـُلَّ سِلال التـَّـَعَـب!

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لم أكُـن أعْـرفُ إلى أيـْنَ أمْـضي

ولم تكـن لي أسبَـابٌ واضحَـة للرَّحيـل

لكـن، كـان لي شوقٌ كبيـرُ إلى سَمَاوات أُخـَر!

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كلمَا وَصَلني بـَريـدُ الرّيـح

من أوَّل سَحابَـة شتـْـويَّـة

طـُفـْتُ أبـْوَابـًا سبعـًا

وامتـَشقتُ عـَاصفة

وريـشَ جناحيّ

وجئتـُك أسْحَبُ رجليّ

أَسْعى

عَسَاني أتخـَلـَّصَ من ضيق الطـُّرقات!

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حيـن صاحَـبَني صديقي النـَّمل

إلـى ناقـلة الفجـر الوَحيدة

كـان يـُطاردُني الشَّـوق

فوق أرصفـَة الطـُّرقات

فـَكَـان عليَّ أن أجـِدَ ظلاًّ

أرْسُمَـه

وسَمـَاءً أخْـرَى

كي أتنفـَّسَ فيـك!

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لم يقل لي أحد...

من أين أتـَيـْت؟

أو لم جئـت؟

ولا كـم تنـوي الإقامـَة عنـدَنا؟

لكنهم...

حـَاصرُوني من وراء الأكـَمـَة

في أوجـَاعي القديمـة !