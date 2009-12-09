

سناء طباني

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 20:04

المحور: الادب والفن

















داعش.. وشجرة الزيتون



سناء طباني

خضراء منذ مئات السنين

تسكن أرواحنا قبل

البساتين

تجمعنا ولا تفرق في المعتقد

والدين

تطرح ثمارها لتعيل أبناءها

من بعشيقة وبحزاني

الطيبين

لم يعجب داعش

خضرتها

وفرتها

ظلالها

جمالها

بكل حقد أحرق البساتين

حول اشجارها لألواح

بلا عناوين

دمر الدور لنصبح نحن والأشجار

مشردين

كان صعب فراقك

والاصعب عودتنا

والأشجار لم تعد تزين

البساتين

لم تخلقي لتهزمي

لم تخلقي لتحرقي

لم تخلقي لتقلعي

عودي

صعب علينا الانفصال

صعب ترك الروح

والجسد يبتعد عن

الديار

صعب ان تصبح مناطقنا

بلا اخضرار

عودي

اجمعي أبناءك من الصغار

والكبار

أرجعي كل من هجر

الديار

اقيمي الاحتفال في

المزار

الأرض دونك لا أعياد

لا ازهار

حتى الشمس ان اشرقت

في بلادي

دونك

سيعلو وجهها الحزن

عند عودتها آخر

النهار

عودي

لقد غادرنا الكفار