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الملك جبريل هو طاووس ملك


حسن صالح الشنكالي
الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 20:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


طاووس ملك
ذكره الامام اوالعالم زكريا محمد بن محمود القزويني في كتابه عجايب المخلوقات وغرائب الموجودات
انه يسمى بالروح وهو يقوم صفاً والملائكة كلهم صفاً وذلك لكرامته عندَ الله تعالى وعظمته وانما سمي روحاً لان كل نفس من انفاسه يصير روحاً لحيوانٍ وذكر ان هذا ملك وَكَلهُ الله تعالى بادارة الافلاك وحركات الكواكب وربما تحت فلك القمر من العناصر والمولدات من المعادن والنبات والحيوان وهو اكبر من الفلك واقوى منه واعظم واشرف واعلى من الخلائق والجسيمات وهو قادر على تسكين الافلاك وكما هو قادر على تجزئتها والتحامها
ويؤكد ذلك القول المجيد ... اف دنيا جرخا وفلكا همو بفروارا خوديا وبدستي طاووس ملكا ... واف دنيا فتلا وكرا
هذا يؤيد ان هذا الكون عبارة عن افلاك ومدارات وتدور بحركتين مختلفين وبتوكيل من الله وبيد طاووس ملك
ويقول عليه السلام في قصيدته البرق سيفي والكوركر (الرعد)حسي الهواء نفسي
وكما يعرف الامام القزويني طاووس ملك عليه السلام من خلال تعريف الملك جبريل عليه السلام في صفحة 63 من نفس المصدر: هو امين الوحي وخازن القدس والناموس الاكبر وطاووس الملائكة
جاء في الخبر ان النبي قال للجبريل ع س اريد ان اراك على صورتك فقال له لا تطيق ذلك. فلما راه بشكله الحقيقه اخشي عليه
فلما عاد لشكله المعتاد قال له النبي ما ظننت ان احدا من خلق بهذه الصورة.
وان جبريل من افضل الملائكة له ستة اجنحة في كل واحدة مائة جناح وله وراء ذلك جناحان لا ينشرهما الا عند هلاك القرى .
المصادر
.......
عجايب المخلوقات وغرايب الموجودات
تصنيف: الامام زكريا بن محمد بن محمود القزويني. ص 63
بعض سبقات من الاقوال. الايزيدية المجيدة





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حسن صالح الشنكالي

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - حسن صالح الشنكالي - الملك جبريل هو طاووس ملك