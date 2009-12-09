

مريم نجمه

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 20:03

المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي









بصراحة

--------------

بالأمس القريب كتبت بوست عن سياسة الحزب الواحد الفاشية البعثية في سورية المتمثلة بحكم آل الأسد لعدة عقود حتى الساعة وما عملت بالوطن والشعب والتي استأثرت بالحكم بوسائل القمع والإقصاء والإستبداد المكثف لنصف قرن مضى حتى كانت النتيجة البركان الشعبي العارم الذي غطى المدن السورية الشعب ولم تتعلم ولو خربت الوطن كله لن تتنازل عن السلطة , منطق غريب لا يمت بصلة للعصر والقانون والعدالة -

لا تزعلوا وتغضبوا أو تعتبوا أصدقاءنا البعثيين رفاق النضال والطريق نفس أمراض وفيروسات البعث أصابت الأحزاب الشيوعيىة في سوريا ,

فهناك الحزب الشيوعي السوري - قيادة بكداش - مثلاً وغيرهم من الأحزاب ربما لوكانوا قد استلموا الحكم في سوريا سوف يمارسوا نفس النهج والأسلوب والمعاملة , العلاقات بين القاعدة والقيادة والديكتاتورية البعيدة عن الديمقراطية آلاف الأميال - كثيراً ما رددت هذا القول أمام الكثير من صديقاتنا وأصدقائنا ورفاقنا من جميع التنظيمات والأحزاب في الجلسات العامة أو الخاصة -



فسلوك قادة الحزب المذكور - الذي كنا أعضاء نشطاء ومسؤولين فيه منذ 1950 حتى 1958- 60 تقريبا -

كان سيف الطرد والتشهير مسلط علينا أنا وزوجي جريس الهامس ومجموعة من الرفاق وغيرنا الكثير , محاربتنا بمنع الرفاق والرفيقات والأصدقاء والأهل والأقارب حتى الإخوة من استمرارالعلاقات معنا أو زيارتنا والتكلم معنا والتخويف منا كما مارست و تفعل مخابرات الأسد اليوم - لأننا انتقدنا يومها سلوك القيادة والخط السياسي العام الوطني الطبقي والفكري للحزب والممارسات اليومية السيئة والكثير من الأخطاء في ذلك الزمن المبكر من حركة التحرر الوطني والأجواء الضاجة بالحركة الفكرية والسياسية شبه العلنية تقريباً حيث كان الشارع الشعبي ملك لنا أي للحزب والنشطاء من الكوادر النسائية والشبابية -



ها هي القيادة تورَّث من الزوج للزوجة فالإبن فالأقارب والحاشية . الإنتقاد ممنوع , فقط تمسيح الجوخ مسموح للترقي في سلم الحزب . نفس فيروسات حزب البعث تمارس في جميع أحزابنا مع الأسف رغم كل المآسي التي مرت بها المسيرة السياسية السورية !,

أقول أكثر من هذا , لو كان لدى الحزب آنذاك سجون - كسجون الأسدين لاعتُقِلنا حتى الساعة , لاننا نفتقد الأخلاق السياسية والوعي والنضوج الفكري , وغياب الديمقراطية والحوارات والمؤتمرات والمصارحة الرفاقية لتقييم المسيرة والخط , وتصحيح الأخطاء ونقدها في العمل السياسي الحزبي السليم .. وفي اي مجال كان .



يجب وضع اللوحة العامة أمام الشعب في منتهى الشفافية ومصارحتها بكل شئ .

؟ متى نعمل بوضوح وصدق ونرتقي

آمل ما مرّ في ساحات بلادنا من أخطاء جسيمة لاتغتفر , أن تكون " النخبة " التي تقود الدول والأحزاب والتجمعات والمنظمات كافة قد تعلمت من دروس الماضي

النقد والنقد الذاتي والحوارات الديمقراطية علناً في صحفها والإعلام كافة برقي وهدوء واحترام الراي والرأي الآخر , وتداول السلطة في القيادة هذا ما يجب أن يعمل به من الآن فصاعداً و لنبدأ بصفحة نظيفة من العمل السياسي الوطني الديمقراطي الجاد إحتراماً للعقل أولاً وللمبادئ والقيم والشعارات !

المجد والخلود لشهداء الحرية والنضال الوطني والأممي .

مريم نجمه.

