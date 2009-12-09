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(أناركش..)


وديع العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 20:01
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    


وديع العبيدي
(أنـاركـش..)

كـــــــــــل نـعـمـه
وقـعـت فـي يـد..
هـذي الامــــــــه
انـقـلـبـت..........
نــــــــــقــمــه!!

كــــــــل نـقـمـه
وقـعـت فـي يـد...
هـذي الأمــــه
انـقـلـبـت........
نـــــعـــــمـــه.

UP SET DOWN
DOWN SET UP
!!





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وديع العبيدي

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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - وديع العبيدي - (أناركش..)