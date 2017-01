وديع العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 20:01

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات









(أنـاركـش..)



كـــــــــــل نـعـمـه

وقـعـت فـي يـد..

هـذي الامــــــــه

انـقـلـبـت..........

نــــــــــقــمــه!!



كــــــــل نـقـمـه

وقـعـت فـي يـد...

هـذي الأمــــه

انـقـلـبـت........

نـــــعـــــمـــه.



UP SET DOWN

DOWN SET UP

!!