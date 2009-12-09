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علم الحديث


عبد الله خلف
الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 16:15
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


⚫ قسم الحديث من جهة تعدد طرقه:
• المتواتر: وهو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس.
وينقسم إلى:
- المتواتر لفظاً.
- المتواتر معنىً.
• الآحاد: وهو ما رواه ٣ فأكثر، ولم يبلغ حدَّ التواتر.
وينقسم إلى:
- المشهور، ما رواه ٣ فأكثر.
- العزيز، ما رواه ٢.
- الغريب، ما رواه١.
⚫ أقسام الحديث من جهة المسند إليه (المنقول عنه):
• الحديث القدسي: وهو ما رواه النبي عن ربه.
ومنه الصحيح، والحسن، والضعيف، والموضوع.
• المرفوع: وهو ما أضيف إلى النبي من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف.
وينقسم إلى:
- مرفوع صريح، ما أضيف إلى النبي من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف.
- مرفوع حكماً، وهو ما كان له حكم المضاف إلى النبي.
• الموقوف: وهو ما أضيف إلى الصحابة.
• المقطوع: ما جاء عن التابعين.
⚫ أقسام الحديث من حيث القبول والرد:
• حديث مقبول: صحيح أو حسن، وينقسم إلى:
- الصحيح لذاته: ما رواه عدل، تامُّ الضبط، بسند متصل، غير مُعَل، ولا شاذ.
- الحسن لذاته: ما رواه عدل خفَّ ضبطه بسند متصل، غير مُعَل ولا شاذ.
- الصحيح لغيره: الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه.
- الحسن لغيره: الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يَجبر بعضها بعضا.
• حديث مردود: وهو قسمان: الضعيف والموضوع.
- الضعيف: ما فقد شرطاً فأكثر من شروط الحديث الحسن.
ويُقَسَّم باعتبارين:
١ أقسام الضعيف بالنظر لأسباب الضعف المتنوعة، وهو قسمان:
أ- ما كان ضعفه بسبب سقط في الإسناد، وأنواعه:
* المرسل: ما أضافه التابعي إلى النبي بلا واسطة.
* المعلق: ما حذف من مبدأ إسناده راوٍ فأكثر.
* المعضل: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، على التوالي.
* المنقطع: وله إطلاقان: عام وخاص.
ب- ما كان ضعفه بسبب طعن في الراوي، والطعن بالراوي يكون عن:
* العدالة: كالفسق، والاتهام بالكذب.
* الضبط: كفحش غلطه، أو وهمه، أو سوء حفظه، أو مخالفته للثقات.
ومن أنواعه: (الشاذ) و (المُعَل).
* الشاذ: ما رواه المقبول مخالفاً لما هو أرجح منه.
* المُعَل: هو الحديث الذي وجد فيه عِلَّة تقدح في صحته.
- الموضوع: الخبر المكذوب على النبي.





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عبد الله خلف

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عبد الله خلف - علم الحديث