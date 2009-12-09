

عبد الله خلف

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 16:15

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









⚫ قسم الحديث من جهة تعدد طرقه:

• المتواتر: وهو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس.

وينقسم إلى:

- المتواتر لفظاً.

- المتواتر معنىً.

• الآحاد: وهو ما رواه ٣ فأكثر، ولم يبلغ حدَّ التواتر.

وينقسم إلى:

- المشهور، ما رواه ٣ فأكثر.

- العزيز، ما رواه ٢.

- الغريب، ما رواه١.

⚫ أقسام الحديث من جهة المسند إليه (المنقول عنه):

• الحديث القدسي: وهو ما رواه النبي عن ربه.

ومنه الصحيح، والحسن، والضعيف، والموضوع.

• المرفوع: وهو ما أضيف إلى النبي من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف.

وينقسم إلى:

- مرفوع صريح، ما أضيف إلى النبي من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف.

- مرفوع حكماً، وهو ما كان له حكم المضاف إلى النبي.

• الموقوف: وهو ما أضيف إلى الصحابة.

• المقطوع: ما جاء عن التابعين.

⚫ أقسام الحديث من حيث القبول والرد:

• حديث مقبول: صحيح أو حسن، وينقسم إلى:

- الصحيح لذاته: ما رواه عدل، تامُّ الضبط، بسند متصل، غير مُعَل، ولا شاذ.

- الحسن لذاته: ما رواه عدل خفَّ ضبطه بسند متصل، غير مُعَل ولا شاذ.

- الصحيح لغيره: الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه.

- الحسن لغيره: الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يَجبر بعضها بعضا.

• حديث مردود: وهو قسمان: الضعيف والموضوع.

- الضعيف: ما فقد شرطاً فأكثر من شروط الحديث الحسن.

ويُقَسَّم باعتبارين:

١ أقسام الضعيف بالنظر لأسباب الضعف المتنوعة، وهو قسمان:

أ- ما كان ضعفه بسبب سقط في الإسناد، وأنواعه:

* المرسل: ما أضافه التابعي إلى النبي بلا واسطة.

* المعلق: ما حذف من مبدأ إسناده راوٍ فأكثر.

* المعضل: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، على التوالي.

* المنقطع: وله إطلاقان: عام وخاص.

ب- ما كان ضعفه بسبب طعن في الراوي، والطعن بالراوي يكون عن:

* العدالة: كالفسق، والاتهام بالكذب.

* الضبط: كفحش غلطه، أو وهمه، أو سوء حفظه، أو مخالفته للثقات.

ومن أنواعه: (الشاذ) و (المُعَل).

* الشاذ: ما رواه المقبول مخالفاً لما هو أرجح منه.

* المُعَل: هو الحديث الذي وجد فيه عِلَّة تقدح في صحته.

- الموضوع: الخبر المكذوب على النبي.