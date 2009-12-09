أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - رابح عبد القادر فطيمي - لا ننتظر من ترامب أكثر من انه رئيس أمريكا





اخر الافلام











المزيد.....

لا ننتظر من ترامب أكثر من انه رئيس أمريكا


رابح عبد القادر فطيمي
الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 15:29
المحور: الصحافة والاعلام
    


رئيس أمريكا الجديد ‘في حقيقته رجل أعمال ،وكاتب ومقدم برنامج تلفزيوني، ومزواج ،تزوج ثلاث نساء آخرهم ميلانيا كناوس عارضة أزياء. وأخيرا رئيسا لأمريكا ،واذا كان ترامب لم يأتي من عالم السياسة ،فهو كذلك لم يأتي من خمارة .يكفي ان نطلع على سيرته لأن نعرف أنه رجل عصامي ولج عوالم كثيرة وتحول الى نجم في عالم المال كما في الإعلام وبرغم من أنه رجل مغمور في عالم السياسة وبرغم من ذلك وضع عينه على الرئاسة فهذا يدلل على كبر طموحه ،فلماذا اذا نبخس حق الرجل ونتوقع له الفشل في قيادة بلاده ،النخب العربية وبعض سياسييها يصورون أن ترامب سيغرق أمريكا أكثر مما أغرقها بوش لابن .ولا ندري لماذا ننتظر أن يقدم الرئيس الجديد ،مالم يقدمه 46 رئيسا سبقوا ترامب للبيت الأبيض .الحقيقة معضلة كبيرة نعانيها على المستوى الذهنية الى أن وصلت الى الحضيض ،الدول المستعمرة أو ذات النزعة لاستعمارية حتما تتعامل مع الشعوب الضعيفة بدونية ولا ننتظر من الدول القوية أن تتعامل معنا بغير هذا..صرح ترامب ثم أردف بقول :سوف أستعيد السلطة من وشنطن الى الشعب. رئيس جمهورية احترم القسم ،ونفذ ما وعد به أثناء حملته لانتخابية. ومن ثمة باشر في ترتيب البيت الداخلي ضمن رؤية بمشاركة فريق عمل . لماذا لم يطلق ترامب قنابله على الدول القوية ويمارس عليهم سلطة المنع من الدخول الى أراضيه.فهو اختار المنع لشعوب دول أكثر تآكلا ،وهذا لا يدخل تحت منع المسلمين ولا أضن أنّ الرئيس الأمريكي يذهب به الغباء لمعاداة المسلمين فبرغم من أنُ الجالية العربية ولإسلامية في أمريكا كانت تفضل وزيرة الخارجية السابقة كلنتون للفوز برئاسة ،الاّ أنّ ذلك لم يؤثر البتة في مزاج الرئاسة الجديدة ،كون ذلك يدخل في الحرية الشخصية التي تحترمها أمريكا وتعتبرها حق مكتسب . الى أن يأتي رئيس عربي جديد ويعد باسترجاع السلطة لشعب فذلك يوم المني ،وذلك اليوم نحتفل به من شرق البلاد الى غربيها ومن شمالها الى جنوبيها ،ونعتبره يوم استقلال جديد ونؤرخ له ونصنع لذلك الرئيس تمثالا نضعه جنبا الى جنب الشهداء ولأبطال. فمن أراد أن يحترمه ترامب فليعمل لتقوية وطنه واحترام أبناء شعبه ،وتوقف عن تشريدهم وطردهم من بلاده ،فماذا يساوي منع ترامب العشرات من دخول أمريكا وربما ذلك قرار يصحح ،أما م هدم وتشريد شعوب بأكملها وتهديم بيوتهم ومستشفياتهم ،من العراق الى اليمن مرورا بسوريا وليبا .فليس بالحدث ولا تشعل من اجله وسائل لاعلام ولا تحترق عليه النخبة العربية وخاصة المهاجرة منها في أوربا ..إستفيقوا ياعرب





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رابح عبد القادر فطيمي

إجمالي القراءات: 275,118
المقالات المنشورة: 148
- الحل في سوريا لازال بعيدا
- مدينة....انقذوني
- سوريا لسوريين
- أسفكوا الدماء
- تبولوا على جثثهم
- خربشات سورية /1
- فالنبدأ أو نزول
- الصمت الغير مبرر
- ترشيد لإنفاق بعد شد لأحزمة
- الطنجرة البخارية إنفجرت
- حين نفتخر بخيانتنا
- خطاب بشار استمرار لنهج القديم
- إفلاس المعارضة السورية
- الجزائر وضرورة الطفرة
- الحصاد المر ونضج المواطن الجزائري
- الدولة المدنية حلم هل يتحقق؟
- إيران من حركة حماس الى الحوثي الهدف واحد لا للمصالحة
- بين الثكلى والنائحة سوريا الى أين؟
- دمشق أقوى من مصطفى بدر الدين
- أقول ثور يقولي احلبوه فقط في سوريا

المزيد.....


أخبار عامة
- هكذا ردت اليمن والسودان والعراق وإيران على حظر ترامب
- موسكو توافق بشروط على مناطق آمنة في سوريا
- إيفانكا ترامب تثير موجة انتقادات بفستانها ليلة الاحتجاجات ال ...
- تيران وصنافير قسمتا المصريين.. وخور عبد الله يقسم العراقيين ...
- تواصل عمليات الجيش المصري في سيناء
- دمشق تكشف خسائر قطاعها العام خلال الأزمة
- واشنطن وسيئول تتفقان على تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة بيون ...
- الكرملين: مكافحة الإرهاب نقطة انطلاق للحوار الروسي الأمريكي ...
- نجل المدان في تفجير لوكربي: سيعلم العالم أن أبي بريء!
- 6 قتلى و8 جرحى في اعتداء مسلح على مسجد في كيبك

المزيد.....
كتب ودراسات
- پێ-;-شە-;-کی-;-ە-;-ک بۆ-;- زان ... / حبيب مال الله ابراهيم
- مقدمة في علم الاتصال / أ.م.د.حبيب مال الله ابراهيم
- پێ-;-شە-;-کی-;-ە-;-ک بۆ-;- زان ... / حبيب مال الله ابراهيم
- الإعلام والسياسة / حبيب مال الله ابراهيم
- عولمة الاعلام ... مفهومها وطبيعتها / حبيب مال الله ابراهيم
- الطريق الى الكتابة لماذا نكتب؟ ولمن ؟ وكيف ؟ / علي دنيف
- حرية الرأي والتعبير بموجب التشريعات والقوانين العراقية الناف ... / بطرس نباتي
- هل تحولت علوم الإعلام والاتصال في المنطقة العربية إلى ساحة ل ... / بن سالم رشيد
- الصهيونية والوطنية الفلسطينية في مجلة -حيفا- / محمد باسل سليمان
- العدد السادس من مجلة الحرية 2009 / مجلة الحرية

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - رابح عبد القادر فطيمي - لا ننتظر من ترامب أكثر من انه رئيس أمريكا