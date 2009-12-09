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|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - عادل محمد - البحرين - بيل كلينتون: يا ليت الشباب يعود يوماً!؟
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بيل كلينتون: يا ليت الشباب يعود يوماً!؟
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|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - عادل محمد - البحرين - بيل كلينتون: يا ليت الشباب يعود يوماً!؟
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