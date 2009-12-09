

عادل محمد - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 15:29

المحور: كتابات ساخرة









بيل كلينتون يحدّق النظر في ابنة ترمپ ويتذكر غرامياته مع مونيكا لوينسكي في البيت الأبيض، ولسان حاله يقول: يا ليت الشباب يعود يوماً!؟

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كلينتون مارس الجنس مع مونيكا 7 مرات بوجود هيلاري

نشر في 20 مارس 2008

تبعاً لجدول أعمال هيلاري كلينتون، عندما كانت تحمل لقب السيدة الأولى، فقد كانت موجودة في البيت الأبيض سبع مرات على الأقل خلال مغامرات الرئيس بيل كلينتون الجنسية مع مونيكا لوينسكي.

وبنظرة على جدول مواعيد السيناتور هيلاري كلينتون، وبموجب اعترافات لوينسكي بالأيام والأوقات التي خاضت فيها علاقات جنسية مع الرئيس كلينتون، الذي سيكون أول "سيد أول" في حال فوز زوجته بالانتخابات الرئاسية، يتبين أن الأخير "قام بمغامراته الجنسية بوجود زوجته في البيت الأبيض!"



وفيما يلي نظرة على جدول مواعيد السيناتور عن نيويورك، والمتنافسة على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون، بحسب رزنامتها التي صدرت الأربعاء، والأيام التي قالت لوينسكي إنها خاضت أثناءها علاقات جنسية مع الرئيس ( زوج المرشحة) بيل كلينتون، حسب ما نقلته شبكة السب ان الاميركية عن وكالة أسوشيتد برس.



- 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1995: كانت السيدة الأولى في استراحة لالتقاط صور تذكارية في البيت الأبيض، بعد العصر، مع عدد من الحائزين على جائزة نوبل وعائلاتهم. وفي تلك الليلة، قالت لوينسكي إنها خاضت أول لقاء جنسي لها مع الرئيس كلينتون، في غرفة دراسة خاصة بالمكتب الرئاسي.



- 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1995: لم يكن للسيدة كلينتون أي مواعيد عامة، وكانت موجودة في البيت الأبيض، وفي تلك الليلة، قالت لوينسكي إنها خاضت لقاء جنسياً مع كلينتون في البيت الأبيض بينما كان يتحدث على الهاتف مع أحد أعضاء الكونغرس.



- 31 ديسمبر/كانون الأول 1995: قالت لوينسكي إنها التقت مع الرئيس في عصر ذلك اليوم بغرفة دراسة في آخر القاعة من المكتب الرئاسي، حيث جرت أحداث ثالث لقاء جنسي بينهما. وبعد ذلك ببعض الوقت، سافر الرئيس وزوجته وابنتهما، إلى ولاية كارولينا الجنوبية، ليقضوا ليلة رأس السنة مع مئات الأصدقاء، خلال إجازة سنوية.



- 7 يناير/كانون الثاني 1996: في عصر يوم الأحد، قضت لوينسكي والرئيس معظم العصر في المكتب الرئاسي، ثم توجه مع السيدة الأولى لتناول العشاء مع عشرين شخصاً من المدعوين في "غرفة عشاء العائلة القديمة" في البيت الأبيض.



نقلاً عن موقع البوابة

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رابط فيديو: بيل كلينتو يحدّق النظر في ابنة ترمپ

https://www.youtube.com/watch?v=DXvx5XtgudA

موقع البوابة: كلينتون مارس الجنس مع مونيكا 7 مرات بوجود هيلاري

http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7-7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A