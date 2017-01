عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 13:41

قال الفيلسوف الألماني، إريش فروم (Erich Fromm) "أن الإرهابي لا يعتمد على الأضرار المباشرة من أفعاله، بل على نتائج ردود الأفعال". فردود الأفعال التي تتخذها الحكومات هي الأخطر، إذ تشبه سلسلة التفاعلات النووية (Chain reactions). وما قرارات الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، بمنع دخول مواطنين من سبع دول إسلامية إلى أمريكاإلا من هذا القبيل.



فقد أصدر ترامب يوم الجمعة الماضي قرارات تنفيذية تقضي بمنع مواطنين من سبع دول إسلامية وهي إيران والعراق وسوريا واليمن والسودان والصومال وليبيا، ولو كانوا يحملون تأشيرات دخول نافذة، بل وحتى من حاملي وثائق إقامة دائمة في الولايات المتحدة، أو جوازات سفر من دول أخرى مثل الدول الأروبية.



لا أفشي سراً إذا قلت أني من الذين رحبوا بفوز ترامب، وذلك لأنه أكد في حملته الانتخابية أنه سيمحي من وجه الأرض، الإرهاب الإسلامي التكفيري ودعاته مثل الأخوان المسلمين، ورعاته ومموليه من الحكومات الوهابية وغيرها. كما أخبرني أصدقاء مقيمون في أمريكا، أن أغلب أعضاء الجاليات العراقية والعربية والإسلامية من مواطني أمريكا قد صوتوا لترامب ولهذا الغرض. ولكن المؤسف أن ترامب أحاط نفسه بأشد اليمينيين المتطرفين في حزب المحافظين الجدد وشكل إدارته من أشد الغلاة منهم، مما شجعوه في أخذ قرارات متطرفة من شأنها أن تضر بأعداء الإرهاب من المسلمين، وتقدم أفضل الخدمات للإرهاب الوهابي التكفيري. إذ كما تفيد الحكمة (كل شئ زاد عن حده انقلب ضده).



فهذه القرارات التنفيذية المتطرفة هي أقصى ما يتمناه دعاة الإرهاب ومشايخ الوهابية الذين يغسلون عقول الشباب المسلمين في تجنيد المنظمات الإرهابية. فالهجرات المليونية، والإرهاب الإسلامي التكفيري وما يرتكبه من جرائم في العالم ضد الحضارة والإنسانية، أدت إلى خلق مشاكل كثيرة في الدول المضيفة، من نتائجها تصعيد اليمين المتطرف، وتوسيع شعبيته في الغرب، و نيل الأحزاب الفاشية في أوربا أكثر من 20% من أصوات الناخبين، كما وأدى إلى خروج بريطانيا من الوحدة الأوربية، بل وحتى إلى فوز ترامب نفسه لما رفعه من شعارات متطرفة ضد المهاجرين والإرهاب الإسلامي. وهناك احتمال كبير حصول ما هو أسوأ في قادم الأيام، وهو إمكانية فوز ماري لابين، زعيمة الحزب القومي الفرنسي الفاشي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة في هذا العام.



والملاحظ أن قرارات ترامب التنفيذية المجحفة هذه، رغم أنها بدعوى محاربة الإرهاب، والسيطرة على الحدود وحماية أمن ومصالح المواطنين الأمريكيين، إلا إنها لم تشمل الدول الإسلامية المتورطة في تفريخ الإرهاب ورعايته مثل السعودية وقطر والإمارات وتركيا، أو تعرضت للإرهاب مثل إندونيسيا. فقد جاء في تقرير موثق لصحيفة الـ(واشنطن بوست) بعنوان: (البلدان التي لترامب مصالح تجارية معها لم تضربها قيود السفر الجديدة)*، وهذا دليل على أن ترامب لم يكن نزيهاً ولا صادقاً بإدعاءاته في أخذ قراراته، بل لعبت مصالح مؤسسته التجارية دوراً كبيراً في شمول أو عدم شمول الدول. فمعظم الدول المشمولة بهذا القرار هي ليست مصدر الإرهاب، بل هي ضحايا الإرهاب القادم من الدول الأخرى التي لم تشملها قرارات ترامب، وهي التي ترعى الإرهاب ومصدره مثل السعودية وقطر وغيرهما من الدول الخليجية غير المشمولة. إضافة إلى تناقض في هذه القرارات، فمثلاً العراق في تحالف إستراتيجي مع أمريكا، وهناك الألوف من العسكريين الأمريكان في العراق لدعم القوات العراقية في حربها على الإرهاب الداعشي.

والمعروف أن 15 من 19 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة 11 سبتمبر 2001، كانوا سعوديين، وهناك دراسات وتقارير من مسؤولين أمريكان، تؤكد دور السعودية وتركيا والدول الخليجية في تشكيل منظمات الإرهاب ودعمها مالياً ولوجستياً وعقائدياً وإعلامياً. ومع ذلك لم يشملها ترامب بقراراته وذلك بسبب مصالحه التجارية في هذه الدول. (التفاصيل في تقرير واشنطون بوست، الرابط في الهامش)*



فهذا القرار المجحف خلق وضعاً غريباً أدى إلى إرباك وإحراج حتى أصدقاء أمريكا. ففي البداية حاولت رئيسة الحكومة البريطانية، تريزا مي، أن تتهرب من الإجابة على أسئلة الصحفيين إثناء زيارتها لتركيا، زعمت أن مسألة الهجرة إلى أمريكا تخص أمريكا، وأنها مسؤولة عن الهجرة في بريطانيا، الأمر الذي أثار ضجة كبرى ضدها في بريطانيا، مما اضطرت أن تصرح بأنها ضد القرار الأمريكي، في الوقت الذي طالبتها المعارضة بإدانة القرار، وحتى إلغاء الدعوة التي وجهتها الملكة لترامب بزيارة بريطانيا هذا العام ما لم يقم الأخير بإلغاء قراراته تلك.



كذلك خلقت هذه القرارات معارضة قوية وضجة صاخبة في أمريكا نفسها، فهناك تظاهرات في عشرات المطارات الأمريكية تطالب بإلغاء القرار وإطلاق سراح من تم اعتقالهم من المسافرين، مما حدى بقاضية فيدرالية أميركية بتعليق القرار جزئياً، وأمرت بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات بموجب القرار الرئاسي.



ومن نافلة القول، إن قرارات ترامب التنفيذية هذه، قدمت خدمة مجانية لا تقدر إلى الإرهاب من حيث يريد أو لا يريد، وذلك لأن قادة التنظيمات الإرهابية و دعاتها من حكومات وشيوخ الوهابية، يدَّعون في حملاتهم الإعلامية أن الدول الغربية مازالت تواصل حروبها الصليبية ضد الإسلام، وإن ادعائها بمحاربة الإرهاب ما هو إلا ذريعة لتدمير الإسلام وإبادة المسلمين. أما أحداث 11 سبتمبر 2001، فتقول نظرية المؤامرة، أن الذين قاموا بها هم أمريكا وإسرائيل من خلال منظماتها الاستخبارية (السي آي أيه والموساد) من أجل خلق ذريعة لشن حرب على الدول الإسلامية وتدمير قدراتها البشرية والمادية وإبقائها متخلفة!! كما يزعمون.

لذلك جاءت قرارات ترامب ضد المسافرين من الدول الإسلامية السبع، هدية من السماء إلى الإرهابيين ومن يرعاهم. وما لم يغيِّر ترامب موقفه بإلغاء قراراته المجحفة هذه، فإن أمريكا مقدمة على الكثير من التطرف اليميني، والانحدار إلى هاوية الفاشية وما يحصل من تبعات هذه السياسة العبثية الخطيرة. ولا اعتقد أن الشعب الأمريكي سيسمح بحصول هذه الكارثة.

abdulkhaliq.hussein@btinternet.com

http://www.abdulkhaliqhussein.nl/

