أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - ترابي ليس للبيع





اخر الافلام











المزيد.....

ترابي ليس للبيع


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 11:34
المحور: الادب والفن
    


ترابي ليس للبيع
عبد صبري أبو ربيع
ترابي ضاع بين النهب والترهيب
وحدائق الورد خلعت أثوابها
من كثرة الشحوب
سومري مبتسم الوجه
كأنسام الجنوب
وكل الأبواب مُغلقة
لا تُسمع صرختي وخطابي
ترابي من ذهب ٍ
وأمواهي من الطيب
والغيد في وطني
كحمرة الغروب
خائن ٌ من يهب ولو حفنة
من الطين الرسوب
رجالنا شموسٌ
تجلو ليل الخطوب
وغزاة الدار سيُقبرون يوماً
في ترابي ...
ترابي جبل ٌ ووديان
وخضراء السهوب
ترابي الشعراء والعلماء
وطلاقة الأديب
ترابي قصيدة شعر
ونخلة شامخة الطيوب
ترابي ليس للبيع
ولو بكل الأقمار والشهوب
ضاقت على الأحرار تربتي
وكل ذي عقلٍ لبيب
الدار أضحت لكل غازٍ لعوب
وترابي يشتعل ناراً
بين المسجد والصليب
ترابي الحسين والنعمان
ومأوى للضيف والغريب





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد صبري ابو ربيع

إجمالي القراءات: 193,588
المقالات المنشورة: 121
- والشفق
- يمه البلد
- آه ٍ من سكونها والخفر
- جميلة النهرين
- انكسر حين اراها
- هكذا قال القمر
- إيه ٍ بغداد
- واه ٍ يا وطن
- سيدتي العراقيه
- لماذا وطني العراق ؟
- سلاماً
- وهو قصيدة اشعاري
- جنون الليل
- والآن دمدم الرعد
- انا ابن القلم
- من يخلع أثواب العار عن وطني ؟
- لا لن أطيح
- طيور
- لا لمن يريد البدائل
- نصفي الآخر

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- سهام جبار: قصيدتان - إيلاف
- تأريخ لروسيا القيصرية في سيرة آل رومانوف -
- قائمة بأكثر الأفلام الأمريكية نجاحا حسب إيراداتها
- فيدل، والثورة التي لم تغادر دوائر الأدب
- بالفيديو .. أول مقهى مختلط بالرياض على أنغام الموسيقى!
- متناقضات الدين والخرافة في “ولاد شديد” للكاتب خالد الجزار
- حفل توقيع -حضن عزرائيل- للكاتب أحمد محمد زويل في معرض القاه ...
- مناقشة ديوان -شبرا مصر- للمؤلف والسناريست مدحت العدل
- الأوسكار تأسف بسبب احتمال منع المخرج الإيراني أصغر فرهادي من ...
- وزيرة الخارجية الرواندية: موقع المغرب الطبيعي هو داخل الاتحا ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - ترابي ليس للبيع