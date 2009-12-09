

عبد صبري ابو ربيع

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 11:34

المحور: الادب والفن









ترابي ليس للبيع

عبد صبري أبو ربيع

ترابي ضاع بين النهب والترهيب

وحدائق الورد خلعت أثوابها

من كثرة الشحوب

سومري مبتسم الوجه

كأنسام الجنوب

وكل الأبواب مُغلقة

لا تُسمع صرختي وخطابي

ترابي من ذهب ٍ

وأمواهي من الطيب

والغيد في وطني

كحمرة الغروب

خائن ٌ من يهب ولو حفنة

من الطين الرسوب

رجالنا شموسٌ

تجلو ليل الخطوب

وغزاة الدار سيُقبرون يوماً

في ترابي ...

ترابي جبل ٌ ووديان

وخضراء السهوب

ترابي الشعراء والعلماء

وطلاقة الأديب

ترابي قصيدة شعر

ونخلة شامخة الطيوب

ترابي ليس للبيع

ولو بكل الأقمار والشهوب

ضاقت على الأحرار تربتي

وكل ذي عقلٍ لبيب

الدار أضحت لكل غازٍ لعوب

وترابي يشتعل ناراً

بين المسجد والصليب

ترابي الحسين والنعمان

ومأوى للضيف والغريب