

رائدة جرجيس

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 11:34

المحور: الادب والفن











لستُ بعسراء

وقدمي مقطوع

الوتر

يالحزنِ الغيوم

فالف كمان لن يفي ليدي وتر

كيف أقطع مسافات الشوق

ونحيب البوم سوادٌ

في ليل شتاءٍ امطارهُ ملح

من يدلني على مفتاح الصبر

ويوقدُ شموعي سنابل ربيع

فادَقُ أسراري اني فراشة

اطيرُ والواني وديعة بيد الحقول

ياصديقي

تبقى جناحاي سماء ملونة بالبهجة

ويجفُ الصبار.





