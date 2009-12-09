

الاتحاد السوفياتي و القضيه الفلسطينيه 13

عبد المطلب العلمي

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 11:32

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







الاتحاد السوفياتي و القضيه الفلسطينيه 13



عبد المطلب العلمي



تقديم



الموضوع ادناه غير مرتبط بشكل مباشر بموقف الاتحاد السوفياتي من القضيه الفلسطينيه.ترجمته للرد على من يدعي " و من بينهم قاده من احزاب كانت شيوعيه" بأن ستالين تولّدت لديه أوهام بأن إسرائيل الموعودة ستتحوّل الى دولة إشتراكية، في منطقة يسيطر فيها النفوذ اﻹمبرياليي وتسودها أنظمة رجعية متخلفة وتابعة .في الواقع فان الاتحاد السوفياتي لم يجد مفرًا من الموافقة على قرار التقسيم والإعتراف بدولة إسرائيل التي سارع زعماء الصهاينة إلى إعلانها وبالدولة الفلسطينية التي إمتنع زعماء الفلسطينين بتشجيع من قادة العرب عن إعلانها.موقف العرب الرافض هو الذي إضطر الإتحاد السوفياتي إلى القبول بقرار التقسيم والإعتراف بإسرائيل مؤملا من ذلك حل النزاع الإثني حلا نهائيًا دون أن يترك ثغرة تمتد من خلالها يد الإمبريالية لتعبث بالمنطقة وتتحكم بمجريات تطورها.زعماء العرب العنصريون هم الذين تركوا الثغرة مفتوحة أمام الإمبريالية، فبد ًلأ من أن يعلنوا دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحددة لهم بموجب القرار تداعوا لإعلان الحرب على إسرائيل.

في الوثيقه ادناه واضح جدا تقييم السوفييت للحكومه الاسرائيليه، مبينا ارتباطها بالولايات المتحده و بريطانيا،( وبالنظر إلى أن الحكومة الجديدة في إسرائيل، كما كانت الحكومه المؤقتة ، غالبيتها العظمى من أعضاء حزب مباي، من المرجح أنها ستقوم، كما كان هو الحال دائما، بانتهاج سياسة مواليه للأميركيين).

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موجز اعده قسم بلدان الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السوفياتيه "الحكومة الجديدة لدولة إسرائيل"





15 اذار 1949



سري



8 اذار 1949، قدم بن غوريون إلى الجمعية التأسيسية تشكيله الحكومة الإسرائيلية الجديدة، على النحو التالي:



1. دافيد بن غوريون - رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الوطني. ولد في عام 1886 في بلونسك، بولندا. منذ عام 1900 شارك بنشاط في الحركة الصهيونية. وصل الى فلسطين في عام 1906. منظم الفيلق اليهودي في عام 1918 ،عضو المجلس العام للمنظمة الصهيونية العالمية. منذ عام 1927 - الأمين العام للهستدروت (الاتحاد العبري لنقابات العمال). منذ عام 1934 - رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة العبريه. واحد من القادة البارزين في حزب مباي (حزب العمل الإسرائيلي، مشابه لحزب الليبيراليين الانجليز لكن صهيوني). في عام 1924، حضر الى موسكو الى المعرض الزراعي مع وفد العمال العبريين.

في الماضي، خلال المفاوضات مع انجلترا لإقامة دولة عبريه في فلسطين ،وافق على تاسيس قواعد استراتيجية لإنجلترا في فلسطين. كان رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في حكومة اسرائيل المؤقتة. مؤيد لسياسات اسرائيليه خارجية وداخلية قوية. توجهه حاليا امريكي.

2. موشيه شاريت(شرتوك) - وزير الشؤون الخارجية. ولد في عام 1895 في خيرسون. في عام 1906 وصل الى فلسطين. في عام 1919 اصبح سكريتير اللجنه الصهيونيه. في عام 1924 تخرج من مدرسة لندن للاقتصاد. منذ عام 1933 - رئيس الدائرة السياسية للوكالة العبريه. عضو اللجنة المركزية للحزب مباي. كان لسنوات عديدة أحد أنصار الحفاظ على الانتداب الانجليزي على فلسطين.

في حزب مباي، على النقيض من بن غوريون، اتخذ موقفا معتدلا، وأحيانا يدخل في خلاف مع بن غوريون، مصرا على خط معتدل في السياسة الخارجية والداخلية على حد سواء. وفي معرض حديثه عن السياسة الخارجية لإسرائيل، قال شاريت: "لدينا الحق في الأمل في أن الاتحاد السوفياتي سوف يتفهم أن دولة إسرائيل، كدولة للهجرة الجماعية و التوطين الواسع لا يمكن إنشائها بدون اليهود الأمريكيين، و بدون الحكومة الامريكية."

3. موشيه شابيرو - وزير الشؤون الداخلية والهجرة. عضو اللجنة التنفيذية للوكالة العبريه. قيادي في حزب ديني صهيوني هابوعيل هاميزراحي (العامل الاسرائيلي)[الترجمه الى الروسيه غير دقيقه، الاصح العامل الشرقي. المترجم]، يدعم سياسة الحزب الحاكم مباي. في الحكومة المؤقتة أيضا شغل منصب وزير الهجرة.

4. اليعازر كابلان - وزير المالية. ولد في مينسك في عام 1891. درس في كلية التقنية العليا في موسكو. في فلسطين عام 1923 ومنذ 1933 رئيس قسم المالية للوكالة العبريه. عضو اللجنة المركزية لحزب مباي. وكان في حكومة إسرائيل المؤقتة أيضا وزير المالية.

5. دافيد ريمز - وزير الطرق و المواصلات. ولد في مدينة موغيليوف في عام 1886 في فلسطين منذ عام 1913 . في عام 1925، كان في موسكو لزياره المعرض الزراعي الثاني ،كعضو ضمن وفد العمال العبريين من فلسطين. في ايار 1943، نيابة عن عبريي فلسطين قام بتسليم هدية للجيش السوفياتي ،عربات محمله بالادويه. في ذلك الوقت، تحدث بشكل ايجابي حول الاتحاد السوفياتي.

عضو اللجنة المركزية لحزب مباي. معيه شيرتوك يأخذ موقفا معتدلا في السياسة. شغل في حكومة إسرائيل المؤقتة أيضا منصب وزير الطرق و المواصلات.

6. غولدا ميرسون - وزيره العمل والضمان الاجتماعي. ولدت في كييف في عام 1898 ، جاءت الى فلسطين من الولايات المتحدة في عام 1921. ومنذ 1925 عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد العبري لنقابات العمال، منذ عام 1940 - عضو في اللجنة التنفيذية للوكالة العبرية لفلسطين.

بعد تعيينها سفيرا لإسرائيل، في الاتحاد السوفياتي ،أبلغنا الرفيق زاروبين أن الأوساط التقدمية اليهودية في لندن تصف ميرسون كعميل لمخابرات الولايات المتحدة.

ميرسون- أحد أبرز قيادات حزب مباي.

7. زلمان شازار(روباشوف) - وزير التعليم. ولد في عام 1889 في محافظه مينسك. صحفي، رئيس تحرير صحيفة "دافار" جريده مباي. في فلسطين منذ عام 1924، احد مؤسسي حزب مباي.

8. جوزيف دوف (برنارد جوزيف) - وزير التموين والتقنين. المستشار القانوني للوكالة العبريه. الحاكم العسكري السابق للجزء العبري من القدس. عضو في حزب مباي.

9. يهوذا لايب فيشمان ميمون - وزير الديانات. حاخام. قائد حزب ديني صهيوني ،هاميزراحي .كان مواطنا أمريكيا. وكان أيضا وزيرالديانات في الحكومة المؤقتة . يمثل في الحكومة الحالية كتلة الأحزاب الدينية.

10. يتسحاق ليفين - وزير الرعاية الاجتماعية. زعيم حزب أغودات يسرائيل. عضو سابق في البرلمان البولندي السابق. وقد شغل في الحكومة المؤقتة أيضا منصب وزير الرعاية الاجتماعية. يمثل في الحكومة الحالية كتلة الأحزاب الدينية.

11. فيليكس روزنبلات - وزير العدل. حسب المهنة محام. ولد في برلين عام 1887 ، قائد حزب بورجوازي صهيوني عليا هداشا (المهاجرين الجدد). ابان انتخابات الجمعية التأسيسية لاسرائيل مثل حزبا جديدا، ما يسمى بالحزب التقدمي ، الذي لا يختلف عن عليا هداشا. عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية. وقد شغل في الحكومة المؤقتة، أيضا منصب وزير العدل.

12. بيخور شالوم شيتريت- وزير قوة الشرطة. زعيم الجماعة السفرديه الصهيونية ( مجموعة من اليهود الإسبان،مدعومين من قبل المهاجرين من بلدان الشرق) في الحقبه الإنجليزية خدم في الشرطة الفلسطينية.



بهذا الشكل، تم تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من ممثلين عن حزب مباي (7 وزارات)، الكتلة الدينية الموحدة(3وزارات) ، والحزب المسمى بالتقدمي (وزاره واحده) والجماعات الصهيونية السفرديه(وزارة واحدة).في الجمعية التأسيسية المعارضة ستكون من نواب حزب العمال المتحد مبام،والحزب الشيوعي من جهة،و من جهه أخرى حزب حركة الحرية الرجعي حيروت، و على ما يبدو، سينضم اليه ايضا الحزب البرجوازي عامه الصهاينه.



في الثامن من اذار 1949، طرح رئيس الوزراء بن غوريون على الجمعية التأسيسية الأسرائيليه البرنامج الحكومي للسنوات الاربع القادمة.



كما ذكرت الصحافة، أكد بن غوريون أن "حكومة إسرائيل ستتبع نفس السياسة الخارجية التي اتبعتها الحكومة المؤقتة، أي ستواصل إسرائيل الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والصداقة مع جميع الدول المحبة للسلام، وخصوصا مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيو السغي إلى إقامة علاقات ودية مع الدول العربية، وضمان حرية الهجرة الى إسرائيل، ودعم جميع الفعاليات الهادفه إلى ضمان السلام وتعزيزمصداقيه الأمم المتحدة ".

في السياسة الداخلية، خطة السنوات الاربع للتنمية الاقتصادية في إسرائيل تنص على توسيع العمل في مجال البناء ، وخاصة في القدس ومحيطها، والقضاء على البطالة، واسكان المهاجرين الجدد، ومراجعة جداول الرواتب، والرقابة على الأسعار والأرباح، وزيادة التجارة الخارجية عن طريق خفض التعريفات الجمركية. وبالإضافة إلى ذلك، الحفاظ على نظام الخدمة العسكرية الإلزامية، إدخال التعليم الإلزامي الشامل،مساواه النساء مع الرجال في الحقوق، الخ.



وبعد المناقشة في الجمعية التأسيسية ،حاز برنامج الحكومه بعد التصويت على الثقة بأغلبية73 صوتا بينما صوت 45 نائبا ضد وامتناع اثنين من النواب عن التصويت.



وبالنظر إلى أن الحكومة الجديدة في إسرائيل، كما كانت الحكومه المؤقتة ، غالبيتها العظمى من أعضاء حزب مباي، من المرجح أنها ستقوم، كما كان هو الحال دائما، بانتهاج سياسة مواليه للأميركيين. ومع ذلك، اخذين بالاعتبار حقيقة أن دولة إسرائيل لديها عدد من القضايا المهمة العالقة (مدينه القدس، والحدود، الخ)، والتي سوف يلعب الاتحاد السوفياتي دورا هاما في حلها، من غير المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية الآن موقفا علنيا معادي لنا.



باكولين









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